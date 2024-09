Rente mit 70 ist nur der „Start-Schuss“

Bild: Rentenberater von rentenbescheid24.de

Teile der CDU planen nun für den Fall eines Sieges bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr, das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung koppeln.

Dabei spricht man bereits von der Rente mit 70 Jahren. Eine Berechnung dazu zeigt allerdings, warum diese Entwicklung wohl noch lange nicht das Ende der Fahnenstange wäre.

Ruhestand an Lebenserwartung koppeln – nur der Anfang

Die Mittelstandsvereinigung der CDU plant bei einem Sieg bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung zu koppeln.

Gegenüber der FAZ erklärte die Vorsitzende der CDU-Mittelstandsvereinigung MIT, Gitta Connemann, „es wird auch im Regierungsprogramm, wie im Grundsatzprogramm, stehen müssen, dass wir die Regelaltersgrenze an die Lebenserwartung anpassen.“ CDU-Chef Friedrich Merz schloss eine Erhöhung des Renteneintrittsalters daraufhin „notbremsartig“ kurz darauf aus, wie auch focus.de berichtet hatte.

Seitens einiger Ökonomen wird bereits seit Längerem eine Rente ab 70 Jahren gefordert. Das Argument sei dazu, dass der Renteneintritt stagnieren, die Lebenserwartung jedoch steigen würde, alles freilich rein „altstatistisch“ gesehen, klarer Weise werden hierbei die mittlerweile unübersehbaren „Corona-Impf-Spätfolgen“ nicht oder noch nicht miteinbezogen.

Der CDU-Entwurf geht über kurz oder lang jedoch deutlich darüber hinaus. Fünf Punkte hierzu erklären, warum derzeitige Berufseinsteiger womöglich noch deutlich später als mit 70 Jahren in Rente gehen können.

Menschen gingen demnach seit Jahrzehnten im etwa gleichen Alter in Rente, würden jedoch deutlich länger leben heißt es.

Deutschland hat zwar schon einige Rentenreformen erlebt, doch am tatsächlichen Renteneintrittsalter haben diese bisher wenig geändert. Seit den 1960er Jahren gingen die Menschen im Durchschnitt zwischen 62 und 65 Jahren in Rente. Derzeit liege der Wert bei 63 Jahren, so die „Erklärung“ für den CDU-Vorstoß.

Völlig außer Acht lässt die CDU natürlich, wodurch die Staatskassen seit Jahren fast systematisch geleert werden.

