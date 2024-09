Berlin: Barbusige Damen stürmen Lindners „Bürgerdialog“ (Video)

Zwei Frauen haben mit einer ungewöhnlichen Protestaktion einen Bürgerdialog im Finanzministerium gestört. Halbnackt wollten sie auf Femizide aufmerksam machen.

BERLIN – Ein erfrischender Zwischenfall unterbrach am Sonntag beim Bürgerdialog „Jetzt“ im Finanzministerium in Berlin die Rede von Christian Lindner. Mindestens zwei barbusige Frauen stürmen auf die Bühne und unterbrechen den Dialog mit dem Finanzminister.

„Frauen sterben, weil du deinen Job nicht machst“, fauchten die Damen plötzlich Lindner an, nachdem sie die Bühne gestürmt hatten. „Zu wenig Finanzierung für den Schutz von Frauen”, musste sich Lindner dann noch anhören, bevor die Barbusigen abgeführt wurden. Kurz danach meinte Lindner noch, es gehöre leider dazu ,,dass manche den Austausch verweigern. Einigen Personen gehe es nur darum, „Szenen für Social Media“ zu inszenieren, so der Finanzminister, der zuvor noch versuchte mit den Damen ins Gespräch zu kommen, was die einschreitenden Securities leider verhinderten.