Ukrainische Drohnen über Moskau – Flughafen geschlossen (Video)

Aufgrund des großflächigen Angriffs wurden allerdings die Flughäfen Domodedovo, Seremetjewo und Schukowski gesperrt. Im Moskauer Stadtteil Ramenskoje wurde ein Wohnhaus getroffen, aus dem mehr als vierzig Menschen evakuiert wurden. In einem anderen Gebäude im selben Bezirk starb eine 46-jährige Frau.

Watch the dramatic moment when Ukrainian drones struck high-rise buildings near Moscow. These are residential buildings. https://t.co/nf12TiPJjZ pic.twitter.com/rmd24QQDqG

— OSINT Aggregator (@AggregateOsint) September 10, 2024