Musk: Letzte freie US-Wahlen, wenn Trump verliert

Der amerikanische Unternehmer und Milliardär Elon Musk schrieb auf seinem Social-Media-Account “X”: Dass es in den USA keine echten Wahlen mehr geben wird, wenn der Kandidat der Republikanischen Partei und Ex-US-Präsident, Donald Trump, die bevorstehende Präsidentschaftswahl verliert.

“Das öffentlich erklärte Ziel fast aller Führer der Demokratischen Partei ist es, so schnell wie möglich etwa 15 Millionen illegale Einwanderer zu legalisieren und weitere Dutzende Millionen ins Land zu bringen. Dies würde sofort alle Swing States in tiefes Blau verwandeln, wie es in Kalifornien mit der Amnestie von 1986 geschehen ist, und Amerika dauerhaft in einen Einparteienstaat verwandeln. Dies wird die letzte echte Wahl sein, wenn Trump verliert.“

