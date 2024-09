Multikulti-Wahnsinn London: Busdienst für Juden vor islamistischer Gewalt

Der Bürgermeister von London hat einen speziellen Busservice für jüdische Londoner ins Leben gerufen, damit sie in muslimischen Vierteln nicht umsteigen müssen und weniger angegriffen werden.

Der auf Wund der jüdischen Gemeinde eingerichtete Test-Busdienst soll im Norden Londons, zwischen Stamford Hill und Golden Green in Barnet gestartet werden, um den jüdischen Einwohnern vor Ort zu helfen, “sich auf Fahrten sicher zu fühlen“.

Dabei soll es sich auch um ein Wahlversprechen des Londoner Bürgermeisters Sadiq Khan gehandelt haben – wie die internationale Nachrichtenagentur “V4NA” betonte. Laut “BBC” sollen sich die jüdischen Gemeinden in Stamford Hill und Golders Green bisher seit 16 Jahren für direkte Verbindungen zwischen den beiden Gemeinden eingesetzt haben.

I promised to introduce the 310 bus route to directly connect Golders Green and Stamford Hill if re-elected—I’m really pleased to have fulfilled that promise. pic.twitter.com/BlzdxPKfpr

— Mayor of London, Sadiq Khan (@MayorofLondon) September 5, 2024