Wielokulturowe szaleństwo w Londynie: Autobus dla Żydów przed przemocą islamistów

Burmistrz Londynu uruchomił specjalne połączenie autobusowe dla żydowskich mieszkańców Londynu, aby nie musieli przesiadać się do autobusów w muzułmańskich dzielnicach i byli mniej narażeni na ataki.

Próbne połączenie autobusowe, utworzone na prośbę społeczności żydowskiej, ma zostać uruchomione w północnym Londynie, między Stamford Hill i Golden Green w Barnet, aby pomóc lokalnym żydowskim mieszkańcom „czuć się bezpiecznie podczas podróży”.

Mówi się również, że była to obietnica wyborcza złożona przez burmistrza Londynu Sadiqa Khana – jak podkreśliła międzynarodowa agencja informacyjna „V4NA”. Według BBC, społeczności żydowskie w Stamford Hill i Golders Green od 16 lat prowadzą kampanię na rzecz bezpośrednich połączeń między tymi dwoma społecznościami.

I promised to introduce the 310 bus route to directly connect Golders Green and Stamford Hill if re-elected—I’m really pleased to have fulfilled that promise. pic.twitter.com/BlzdxPKfpr

— Mayor of London, Sadiq Khan (@MayorofLondon) September 5, 2024