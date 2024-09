Verschweigt Staatsanwaltschaft neue islamistische Messer-Attacke?

Die Pressenzensur in Deutschland scheint immer willkürlichere Züge anzunehmen – wie sie sonst nur in totalitären Systemen vor dem Zusammenbruch vorkommen.

Heute am Freitagabend stürmte ein syrischer Deutscher / deutscher Syrer (40) mit einem Messer bewaffnet eine Tankstelle im Norden Berlins an der A 111. Er versuchte dann – ähnlich wie der islamistische Terrorist in Solingen – möglichst viele Menschen zu tüten bzw. verletzten. Ein polnischer Lkw-Fahrer befindet sich in Lebensgefahr.

Prekär wie immer: Der Täter soll bereits wegen Gewaltdelikten polizeibekannt sein – ein Deutscher (40) mit syrischem Migrationshintergrund. Er konnte festgenommen werden.

Behörden zensieren „Allahu Akbar“-Rufe

Zufällig aber hatten sich zur Tatzeit fünf Mitglieder der „Jungen Union“ Mecklenburg-Vorpommern – darunter auch ein Polizist – am Tatort befunden. Laut ihren Angaben soll der Messerstecher „Allahu Akbar“ („Gott ist groß“) gerufen haben, als er über den Platz rannte.

Schnell zensierte die Staatsanwaltschaft die Pressearbeit der Polizei: Der Täter sei Deutscher – wie man wie üblich verlautbaren ließ. Zynischer Nachsatz: Mehr könne man nicht sagen.

Laut BILD eine vorsätzliche Zensur:

„Dabei standen Hinweise auf die „Allahu Akbar“-Rufe bereits im ersten internen Lagebericht der Polizei!“

Und auch die Nachwuchspolitiker beschwerten sich im Internet darüber:

„Wir bedauern, dass in der Berichterstattung der Bezug des Täters zum Islam (…) keine Erwähnung fand.“

