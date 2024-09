+ USA planen Stationierung von Mittelstreckenraketen in Japan + Bundesregierung gründet Super-Gesundheitsbehörde + Kliniken lassen Ärzte und Pfleger jetzt von Kampfsportler schulen +

Strukturelle Probleme nicht nur bei VW: Treffen der Autobauer gerät zum Krisengipfel

Die VW-Krise überschattete das Stelldichein der ostdeutschen Automobilindustrie und der Politik am Mittwoch in Dresden. Tenor: Die Sorgen sind groß, die Probleme noch größer, aber es gibt Lösungsansätze. Eine Grußadresse nach Berlin und Brüssel.

Der Kongress der Autobauerländer Sachsen (VW, BMW, Porsche), Thüringen (Opel) und Brandenburg (Tesla) auf Einladung des Automotive Clusters Ostdeutschland (ACOD) stand passenderweise unter dem Motto “Im Sturm der Transformation”. Was gerade wirtschafts- und energiepolitisch passiere, verunsichere die großen Player und bringe die mittleren und kleineren Unternehmen an ihre Grenzen, sagte die ACOD-Vorstandsvorsitzende und Werkleiterin von BMW in Leipzig, Petra Peterhänsel (58), vor rund 200 Gästen. Quelle: TAG24

USA planen Stationierung von Mittelstreckenraketen in Japan: Spannungen nehmen zu

Für gemeinsame Militärübungen sollen auch US-amerikanische Mittelstreckenraketen nach Japan gebracht werden. Die bis 2019 verbotenen Raketensysteme dürften die Spannungen mit China und mit Nordkorea erhöhen. Beide Länder haben ihre historisch begründeten Probleme mit dem „Reich der aufgehenden Sonne“.

Die Vereinigten Staaten haben Interesse bekundet, ein Mittelstreckenraketensystem für gemeinsame Militärübungen nach Japan zu verlegen. Dies geht aus jüngsten Äußerungen hochrangiger US-Militärvertreter hervor, über die die Japan Times berichtet. Dieser Schritt markiert eine bedeutende Verschiebung im militärischen Gleichgewicht der Region und dürfte starke Reaktionen aus China und Nordkorea hervorrufen. Weiterlesen auf report24.news

Brandenburg verbietet „Glutnest der Steinzeitkultur Islamismus“

„Die Glutnester der Steinzeitkultur Islamismus müssen bereits im Keim erstickt werden, um einen Flächenbrand zu verhindern“, erklärt Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU). Er verbietet deshalb das Islamische Zentrum Fürstenwalde al-Salam. Mehrere Objekte wurden im Vorfeld durchsucht.

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hat das Islamische Zentrum Fürstenwalde al-Salam (IZF) verboten. In den Vereinsräumlichkeiten in Fürstenwalde im Landkreis Oder-Spree sowie in Privatwohnungen in Brandenburg und Berlin fänden am Donnerstag Durchsuchungen durch die Polizei statt, teilte das Ministerium mit. Der Verein sei dem Spektrum der Muslimbruderschaft und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas zuzuordnen, begründete das Ministerium den Schritt. Weiterlesen auf welt.de

Anm.: Warum erst unmittelbar vor Wahlen???

Österreich: Großrazzia gegen IS-Terroristen in ganz Österreich



Symbolträchtiger hätte das Datum einer Operation der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) nicht sein können: Am Jahrestag der berüchtigten 9/11-Anschläge wurde im gesamten Bundesgebiet eine Groß-Razzia gegen etwa 20 Terrorverdächtige durchgeführt!

Im Visier standen nicht nur Wohnungen, sondern diesmal auch bereits verurteilte IS-Fanatiker. So durchsuchten im Auftrag der Staatsanwaltschaft neben Cobra-Elitepolizisten an Privatadressen im ganzen Land auch Justizwachebeamte in gleich zehn Haftanstalten die Zellen von Anhängern der islamistischen Mörderbande. Aktuell laufen die Einvernahmen durch den Staatsschutz auf Hochtouren. Quelle: krone.at

Anm.: Warum erst unmittelbar vor Wahlen???

Wegen Corona: Bundesregierung gründet neue Super-Gesundheitsbehörde

Deutschland bekommt noch eine oberste Bundesbehörde. Ab 2025 soll das „Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin“ massenhaft Gesundheitsdaten der Bürger sammeln und die Krisenkommunikation im Pandemie-Fall übernehmen. Die Kosten gehen in die Millionen.

Das Institut soll ab 1. Januar 2025 Aufgaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und Teile des Robert Koch-Instituts übernehmen, wie aus einem Gesetzentwurf der Bundesregierung hervorgeht. Der Hauptsitz der neuen Behörde soll Köln sein, mit einer Außenstelle in Berlin. Die Gründung des Instituts geht mit erheblichen Kosten einher. Laut Regierung entstehen dem Bund ab 2025 jährliche Mehrausgaben für Sachmittel von rund 15 Millionen Euro. Hinzu kommen einmalige Sachausgaben in Höhe von 15,5 Millionen Euro. Weiterlesen auf junge-freiheit.de

DRK-Kliniken lassen Ärzte und Pfleger jetzt von Kampfsportler schulen

Nach Gewalt gegen Mediziner: DRK-Kliniken lassen Ärzte und Pfleger jetzt von Kampfsportler schulen. Gewalt gegen Ärzte und Pfleger – leider keine Ausnahme mehr. Die DRK-Kliniken lassen jetzt ihre Mitarbeiter von einem Kampfsportler schulen.

Übergriffe gehören in Rettungsstellen und auf Stationen inzwischen Alltag. Die DRK-Kliniken haben bereits vor gut vier Jahren reagiert und ermöglichen ihrem Personal seitdem ein verbales Anti-Gewalt-Training. […] Solche Handgriffe bräuchten regelmäßige Übung, denn eigene Hemmungen müssen überwunden, Deeskalation automatisiert werden. An allen Standorten der DRK Kliniken Berlin wurden deshalb feste Gruppen ins Leben gerufen, in denen ein Jahr lang jeden Monat für drei Stunden trainiert werden kann. Quelle: bz-berlin.de

Anm.: Ja, warum gab es vor Jahren keine derartigen „Übergriffe“? Ein Schelm, der Böses dabei denkt.

Russland präsentiere erbeutetes MaxxPro-Fahzeug aus US-Produktion

+++ SPORT +++

WM-Qualifikation: Brasilien und Argentinien patzen

Die großen Fußballnationen Südamerikas mussten empfindliche Niederlagen einstecken.

Rekordweltmeister Brasilien hat in der WM-Qualifikation gegen Paraguay überraschend verloren. Auch Argentinien hat eine Niederlage hinnehmen müssen, gegen Kolumbien. Die Gastgeber setzten sich in Barranquilla mit 2:1 gegen den amtierenden Weltmeister durch. Damit bleibt Kolumbien in der WM-Qualifikation weiter als einziges Team in Südamerika ohne Niederlage.

