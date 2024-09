US Bundesgericht erzwingt Offenlegung der Liste „stiller Partner“ von Musks X-Plattform

Bild: Nathan Laine / Bloomberg / Getty Images

Elon Musk, unter anderem Inhaber der Plattform X, wurde jüngst von einem US-Bundesrichter gezwungen, die Liste seiner stillen Partner bei X offenzulegen.

Die nun veröffentlichte vollständige Partner-Liste „lässt tief blicken“ und staunen.

Veröffentlichung nach „zähem Ringen“

Bereits am 6. Juni 2023 wollte eine ehemalige Twitter-Angestellte die Namensliste von Musks X-Corp.-Investoren einsehen. Das Gericht forderte daher Elon Musk auf, die Liste freizugeben. Als Reaktion darauf beantragte Musk jedoch eine Genehmigung, um die Offenlegung unter Verschluss einzureichen zu können. Somit konnte er die Liste seiner stillen Partner also fürs Erste geheim halten, wie auch legitim.ch berichtet hatte.

Auf Anordnung eines Bundesrichters wurde jedoch eine vollständige Liste der Aktionäre von X Holdings Corp. veröffentlicht, dem Unternehmen, dem der Social-Media-Gigant X, früher Twitter, gehört.

Die Offenlegung erfolgte als Reaktion auf einen Antrag, der im Juli von der gemeinnützigen Organisation Reporters Committee for Freedom of the Press im Auftrag des Technologie-Reporters Jacob Silverman gestellt worden war. Der Antrag zielte darauf ab, eine Liste von Aktionären zu enthüllen, die im Rahmen eines separaten Gerichtsverfahrens 2023 von einer Reihe ehemaliger Investoren zusammengestellt wurde. Diese behaupteten, dass ihre Schlichtungsvereinbarungen nach dem Kauf des Unternehmens durch Elon Musk für 44 Milliarden Dollar im Oktober 2022, verletzt worden seien.

Auf der Liste stehen zahlreiche Einzelpersonen und Unternehmen, darunter der Mitbegründer und ehemalige CEO von Twitter, Jack Dorsey, Prinz Alwaleed bin Talal al Saud aus der königlichen Familie Saudi-Arabiens, sowie Investmentfirmen, wie der Baron Opportunity Fund und Andreessen Horowitz. Newsweek bat daraufhin X über das E-Mail-Konto der Twitter-Pressestelle um eine Stellungnahme.

Nachdem Musk im Oktober 2022 die Kontrolle über Twitter übernommen hatte, hatte er die Konten einer Reihe prominenter Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wieder hergestellt, die gesperrt worden waren, darunter Donald Trump, Jordan Peterson und Andrew Tate. Der ehemalige Präsident war, nach der „angeblichen“ Erstürmung des Kapitols durch seine Anhänger, am 6. Januar 2021, gesperrt worden.

X-Plattform im Fokus

Musk die Plattform nach Übernahme, in X umbenannt und auch für eine Reihe prominenter politischer Interventionen genutzt. Im Mai 2023 nutzte der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, die Plattform, um seine letztlich dennoch erfolglose Kandidatur für das Weiße Haus zu lancieren. Anfang dieses Monats führte Musk persönlich ein zweistündiges Audiogespräch mit Trump, der bekanntlich republikanischer Präsidentschaftskandidat 2024 ist und von ihm auch unterstützt wird.

Die vollständige Liste der Aktionäre der X Holdings Corp., die in der Gerichtsakte enthalten ist und veröffentlicht wurde, ist nachstehend und in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.

8VC Opportunities Fund II, L.P.

ADREM X LLC

ADREM Y LLC

Afshar Partners, LP

Andrea Stroppa

Andreessen Horowitz LSV Fund III, L.P.

Anthem Ventures, LLC

ARK Venture Private Holdings LLC

BAMCO, Inc.

Bandera Fund LLC

Baron Opportunity Fund

Baron Partners Fund

Binance Capital Management Co., Ltd

Brookfield Project X L.P.

CCM 2020 Investments LLC

Cheng and Chen Family Trust

CNK Fund IV, L.P.

Danilo Kawasaki

Dayton Family Enterprises, LLC

Dayton Family Investments, LLC

DFJ GROWTH IV, L.P.

DFJ GROWTH IV PARALLEL FUND, LLC

DFJ GROWTH X-I, L.P.

Eden Relationship Capital L.P.

Elon Musk as Trustee of the Elon Musk Revocable Trust dated July 22, 2003

FIAM Target Date Blue Chip Growth Commingled Pool By: Fidelity Institutional Asset Management Trust Company as Trustee

Fidelity Blue Chip Growth Commingled Pool By: Fidelity Management Trust Company, as Trustee

Fidelity Blue Chip Growth Institutional Trust By its manager Fidelity Investments Canada ULC

Fidelity Canadian Growth Company Fund by its manager Fidelity Investments Canada ULC

Fidelity Central Investment Portfolios LLC: Fidelity U.S. Equity Central Fund – Communication Services Sub

Fidelity Contrafund: Fidelity Advisor New Insights Fund – Sub A

Fidelity Contrafund: Fidelity Advisor New Insights Fund – Sub B

Fidelity Contrafund: Fidelity Contrafund

Fidelity Contrafund: Fidelity Contrafund K6

Fidelity Contrafund: Fidelity Series Opportunistic Insights Fund

Fidelity Contrafund Commingled Pool By: Fidelity Management Trust Company, as Trustee

Fidelity Destiny Portfolios: Fidelity Advisor Diversified Stock Fund

Fidelity Global Growth and Value Investment Trust – Sub A By its manager Fidelity Investments Canada ULC:

Fidelity Global Innovators Investment Trust by its manager Fidelity Investments Canada ULC

Fidelity Growth Company Commingled Pool By: Fidelity Management Trust Company, as Trustee

Fidelity Insights Investment Trust By its manager Fidelity Investments Canada ULC

Fidelity Mt. Vernon Street Trust: Fidelity Growth Company Fund

Fidelity Mt. Vernon Street Trust : Fidelity Growth Company K6 Fund

Fidelity Mt. Vernon Street Trust: Fidelity Series Growth Company Fund

Fidelity OTC Commingled Pool By: Fidelity Management Trust Company, as

Trustee

Fidelity Puritan Trust: Fidelity Puritan Fund – Equity Sub B

Fidelity Puritan Trust: Puritan K6 Fund – Equity Subportfolio

Fidelity Securities Fund: Fidelity Blue Chip Growth Fund

Fidelity Securities Fund: Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Fidelity Securities Fund: Fidelity OTC K6 Portfolio

Fidelity Securities Fund: Fidelity OTC Portfolio

Fidelity Select Portfolios : Select Communication Services Portfolio

G64 Ventures LLC

Gerber Kawasaki Inc.

GFNCI LLC

Gigafund 0.21, LP

Glacier Ventures LLC

Go Mav, LLC

HRH Prince Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Alsaud

HRH Prince Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Alsaud

IMG US, LLC

Jack Dorsey Remainder LLC

Jack Dorsey Tr Ua 12/08/2010 Jack Dorsey Revocable Trust

Kingdom Holding Company

Lawrence J. Ellison Revocable Trust

Linda Ye and Robin Ren Family Foundation

Litani Ventures

Luchi Fiduciaria SR POS. 365

Manhattan Venture Partners X LLC

Mirae Asset Innovation X ONE, LLC

Mirae Asset Project X Fund I, LP

Olivier Janssens

Q Tetris Holding LLC

Ross Gerber

Santo Lira LLC

SC CDA1 LLC

SCGE Fund, L.P.

SCGGF III – U.S./India Management, L.P.

SCHF (M) PV, L.P.

Scott Nolan

SC US/E Expansion Fund I Management, L.P.

Sean Combs Capital, LLC

Sequent (Schweiz) AG as Trustee of the Debala Trust

Sequioa Capital Fund, L.P.

Series N Dis, a series of Atreides Special Circumstances Fund, LLC

Shahidi Tactic Group, LLC

Steve Davis

One Holdings LLC

The Pershing Square Foundation

TM33 Partner Holdings LLC

Tresser Blvd 402 LLC

UnipolSai S.P.A.

Variable Insurance Products Fund II: VIP Contrafund Portfolio – Subportfolio A

VYC25 Limited

X Holdings I Investment, LLC

Liste offenbart Einiges

Die prominente Liste von Musks stillen Partnern liefert bei näherer Betrachtung einiges an Zündstoff. Sean Combs (aka P. Diddy) wurde neulich als der Jeffrey Epstein der Musikindustrie entlarvt, und Larry Ellison hatte das globalistische Tony Blair Institute (TBI) mit über 30 Millionen US-Dollar finanziert. Nebst Prince Alwaleed bin Talal al Saud und Jack Dorsey (Mitgründer von Twitter) zählt auch das halbe Silicon Valley zu den X-Partnern. Auch Sequent (Schweiz) AG etwa als ehemaliges Rothschild-Unternehmen, sticht bei genauerer Betrachtung ins Auge.

