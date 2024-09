Russland erwägt nun selbst Exportverbote an den Westen

Der russische Präsident Putin überlegt, russische Exporte von, für den Westen strategisch wichtigen, Rohstoffen zu beschränken – Uran, Titan und Nickel. Russische Beamte sollten als Reaktion auf die westlichen Sanktionen “darüber nachdenken“. Diesen Vorschlag machte der Kremlchef heute bei einem Regierungstreffen.

“Man muss nichts zu seinem eigenen Nachteil unternehmen. Aber in einigen Ländern werden strategische Reserven gebildet. Und man kann sich gewisse Beschränkungen der externen Versorgung nicht nur bei den von mir genannten Waren, sondern auch für einige andere vorstellen“

– so Putin.

Der russische Präsident spricht hier einen sensiblen Punkt an:

Denn die US-Flugzeug- und insbesondere die Nuklearindustrie sind von russischem Titan und Uran abhängig. So werden mehr als die Hälfte der Titanlegierungen für die globale Luft- und Raumfahrtindustrie in Russland hergestellt. Allein der europäische Flugzeugbauer “Airbus” war laut Medienberichten allein im Jahre 2022 zu 60 Prozent von russischen Titanimporten abhängig.

Westliche Doppelmoral

Gelten die westlichen Sanktionen doch noch nicht für ein vollständiges Verbot der Einfuhr solcher russischen Materialien.

Natürlich ist auch für Russland der Handel mit diesen Materialien lukrativ, und neue Käufer für die gleiche Menge zu finden, wäre aufwändig. Weshalb auch Moskau bisher keine Beschränkungen für die Ausfuhr dieser Güter verhängte.

Aber auch Catherine Huff, Leiterin der US-Atomenergiebehörde, musste einräumen: Die USA könnten zu diesem Zeitpunkt nicht auf russisches Uran verzichten. Zwar wurde schon im Mai darüber berichtet, dass das US-Verbot für russische Uranimporte am 12. August in Kraft treten würde, trotzdem aber Ausnahmen von dem Verbot bis zum 1. Januar 2028 in Kraft gesetzt wurden.

