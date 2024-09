Nachlese zum Trump-Harris-Schlagabtausch: Essen Migranten Katzen ? (Video)

Etwas verspätet möchten wir doch noch zur – doch etwas abseitigen Yankee-TV-Auseinandersetzung – distanziert – einige Worte verlieren: Gemessen an der letzten desaströsen Katastrophe mit Joe Biden wirkte der jetzige Abschlag richtig erfrischend, wenn auch ein wenig abgeklatscht.

Zur einseitigen Pro-Harris-Berichterstattung der gleichgeschalteten West-Propaganda-Medien möchten nur ein wirkliches Bonmot herauspicken:

„ ‘Migranten essen Katzen’: Trumps absurde Haustier-Kampagne”

– wie das west-deutsche Kriegstreiber-Blatt die BILD wild um sich skandalisierte

Als zwar prononciertes alternatives und somit der Objektivität verpflichtetes Medium müssen wir aber festhalten:

Alles wirklich nur absurd?



BILD unterstellt dem Trump-Vize J.D. Vance (40) „absurde Aussagen“: Wonach laut dessen Behauptungen…

…“illegal eingewanderte Migranten aus Haiti in einer Stadt im US-Bundesstaat Ohio Haustiere klauen und essen“ würden.

Zwar ist uns bis dato kein Filmmaterial von solchem Frevel aus den Staaten bekannt. Die übliche Logik der westlichen Anti-Trump-Hass-Blätter, wonach der Umstand, dass…

…“US-Medien unter Berufung (! Anmerkung) auf Behörden (! Anm.), derartige Vorfälle nicht bekannt seien.“…

… genau so viel oder Un-Wahrheitsgehalt hat.

Trump hielt aber dennoch an der Behauptung über gewisse Einwanderer fest:

„Sie essen Haustiere, sie essen die Hunde und die Katzen!“

Dass diese Essgewohnheiten bei gewissen archaischen Kulturen durchaus aber möglich sind, zeigt u.s. Video eines Migranten-Afrikaners in Italien. Wobei wir natürlich nicht generalisieren – weder in die eine noch in die andere Richtung.

Auf alle Fälle konnte eine arme Italienerin den Kulturbruch kaum fassen: Wie sie sich darüber empört, dass das, was der Asylant da über einer improvisierten Feuerstelle grillt, eine Katze sei. Dieser kann sie freilich nicht verstehen und deutet ihr an, sie soll verschwinden.

Vielleicht war alles aber nur ein Joke von Trump. Und er liefert ähnliche Bilder noch nach…

