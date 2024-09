Medwedew: “Unerfahrene, dumme Harris ist Russlands Kandidatin”

Harris mit Alexander Soros

Der ehemalige russische Präsident argumentierte: Harris’ Präsidentschaft wäre für Russland vorhersehbarer als eine unter Donald Trump. Was überdies aber schon Putin behauptete.

“Biden war unser Favorit, aber er kam aus dem Rennen. Dann schlug er schlug vor, dass alle seine Unterstützer Harris unterstützen sollen. Also werden wir sie auch unterstützen,“

– wie es Wladimir Putin süffisant auf einem Forum ausdrückte

Laut Putin haben Trump als US-Präsident so viele Sanktionen gegen Russland verhängt wie noch nie ein Präsident zuvor.

“Aber die Wahl liegt beim amerikanischen Volk.“

– so Putin weiter.

Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des “Sicherheitsrates der Russischen Föderation”, bestätigte via “X” diese Theorie. In seinem Beitrag verspottete er Trump sogar.

“Donald Trump droht damit, die Sanktionen gegen Russland aufzuheben. Wird er sie auflösen, wenn er gewählt wird?“

– fragte Medwedew.

“Natürlich nicht!“

– so seine Antwort.

Denn trotz all seiner scheinbaren Heldentaten, sich als Außenseiter zu präsentieren, bleibt Trump letztlich ein Insider. Ja, er ist ein exzentrischer Narzisst, aber er ist auch pragmatisch. Als Geschäftsmann versteht Trump, dass Sanktionen die Dominanz des Dollars in der Welt verletzen. Dies ist jedoch kein ausreichender Grund, eine Revolution in den USA zu beginnen und sich gegen die berüchtigte antirussische Haltung des Tiefen Staates zu stellen, der viel stärker ist als jeder Trump.

Insofern sei die derzeitige Vizepräsidentin Harris Russlands Favoritin.

Trump reagiert auf Putins Pro-Harris-Statement

“Ich weiß nicht, ob er mich beleidigt oder mir einen Gefallen getan hat.“

Und Medwedew weiter:

“Was ist mit Harris? Nun, er ist nicht gerade der Typ, der Überraschungen mit sich bringt. Sie ist unerfahren und, wie ihre Feinde behaupten, einfach nur dumm. Du wirst schöne, bedeutungslose Reden halten und langweilige, korrekte Antworten auf Fragen geben, die du dann laut von einer Hilfsmaschine vorliest, während du ansteckend lachst.

Schon im 20. Jahrhundert gab es Sanktionen gegen die UdSSR. Im 21. Jahrhundert sind ddiese in einem noch nie dagewesenen Tempo für immer zurückgekehrt. Oder besser gesagt: Solange, bis die USA in einem drohenden neuen Bürgerkrieg zusammenbrechen. Hollywood macht nicht ohne Grund Filme darüber.“

– schloss Medwedew.

________________________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <[email protected]> bestellbar.

Unser Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <[email protected]

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.