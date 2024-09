Pfizer Whistleblower „gestehen“ – geimpfte Männer werden „chemisch kastriert“

Bild: Pflege.de

Geimpfte Männer weltweit, die sich in der Hoffnung gewogen hatten, ohne Nebenwirkungen davongekommen zu sein, werden nunmehr mit einer ernüchternden Nachricht konfrontiert.

Bahnbrechende Forschungsergebnisse haben nun gezeigt, dass sich ihre Spermien auf eine Weise verhalten, die Ärzte noch nie zuvor gesehen hatten.

Erschreckende Forschungsergebnisse zu „Spermienverhalten“

Neuen Forschungsergebnissen zu Folge würden sich geimpfte Spermien weigern zu schwimmen und sich stattdessen aneinander binden, indem sie sich selbst zu bizarren 3-D-Band-ähnlichen Strukturen zusammenfügen würden. Es kommt jedoch noch schlimmer für geimpfte Männer, denn Ärzte warnen nun die Ungeimpften davor, unter allen Umständen Geschlechtsverkehr mit ihnen zu haben.

Bereits während der „Pandemie“ war die Nachfrage nach ungeimpftem Sperma angestiegen und Millionen von Frauen weltweit suchten damals bereits nach ungeimpften Männern, um schwanger zu werden. Diese Frauen wurden vom Mainstream als „Verschwörungstheoretikerinnen“ verunglimpft. Wie jedoch befürchtet und prognostiziert mussten man nur wenige Jahre warten und die so genannten Verschwörungstheoretiker wurden durch eine nüchterne Realität bestätigt.

„Unerklärliche“ Spermienveränderung in Menschheitsgeschichte

Seit es Menschen auf der Erde gibt, verhalten sich Spermien gleich. Nämlich wie winzige, entschlossene Schwimmer auf einer Mission, die sich im Zickzackkurs ihren Weg durch ein Labyrinth bahnen und alle auf die ultimative Ziellinie zurasen.

Wie nun allerdings Dr. Jane Ruby herausfand, verhalten sich geimpfte Spermien nur wenige Jahre nach der Einführung des Impfstoffs auf eine Weise, die man noch nie zuvor gesehen hatte.

Dies ist das Sperma eines „gesunden“ 38-jährigen Mannes, der vor zwei Jahren zwei mRNA-Impfstoffe von Pfizer und eine Auffrischungsimpfung erhalten hat.

Er behauptet, dass er nach der Injektion keine Nebenwirkungen verspürte, aber er wusste nicht, dass er auf zellulärer Ebene verändert worden war.

Nachdem seine Spermien dreißig Tage lang in einer normalen Kochsalzlösung suspendiert waren, begannen sie, sich selbst zusammenzusetzen und viele dieser bänderartigen 3D-Strukturen zu bilden.

Dies ist jedoch keineswegs ein normales Verhalten von Spermien und die Ärzte warnen, dass sie so etwas noch nie gesehen hatten.

Dänemark ist das einzige Land, das seit Beginn der „Pandemie“ eine Studie über die Gesundheit der Spermien veröffentlicht hatte. Dabei wurde festgestellt, dass die Konzentration der beweglichen Spermien und die Gesamtzahl der beweglichen Spermien von 2019 bis 2022 um zweiundzwanzig Prozent zurückgegangen war.

Dies könnte erklären, warum Ärzte berichten, dass die Spermien geimpfter Männer nicht mehr schwimmen, sondern im Kreis paddeln, bevor sie sich in Knoten verheddern. Wie auch Dr. Christiane Northrup berichtete, ist geimpftes Sperma stark mit anorganischen Stoffen verunreinigt und Mediziner sind vollkommen ratlos, wie es dazu kommen kann.

Dr. Noami Wolf lieferte hier einen wichtigen Kontext und enthüllte dabei, dass Pfizer genau wusste, was sie taten, bevor sie die Impfstoffe auf den Markt brachten. Möglicher Weise wusste das auch die US-Regierung, bevor sie schwangere Frauen aufforderte, sich impfen zu lassen.

„Entvölkerungswettlauf“ hat begonnen

Der „Entvölkerungswettlauf“ ist offenbar in vollem Gange, auch die Übersterblichkeit steigt, massiv.

Wie Dr. Paul Marik gegenüber Children’s Health Defense erklärte, besteht für ungeimpfte Frauen die Gefahr, durch Geschlechtsverkehr mit geimpften Männern somit „geimpft“ zu werden.

Wie Dr. Arne Burkhardt enthüllte, ersetzt das Spike-Protein die Spermien in den Hoden der geimpften Männer, eine Entwicklung, die er als „sehr, sehr beunruhigend“ für die Zukunft der menschlichen Ethnie beschreibt. Diese Entwicklung ist so gravierend, dass Dr. Burkhardt persönlich eingriff und eine Warnung an alle Frauen aussprach, die in Zukunft Kinder haben wollen.

Es stellte sich also heraus, dass die so genannten „Verschwörungstheoretiker“, die sagten, dass ungeimpfte Spermien das „zukünftige Gold“ sein könnten, somit Recht behalten könnten.