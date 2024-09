In welche Länder flüchteten die Ukrainer ?

Eine von “Eurostat” veröffentlichte Karte zeigt, wohin und wie viele ukrainische Nicht-EU-Bürger flüchteten und dort Flüchtlingsstatus erhielten. Die Daten stammen von Ende Juli 2024. Deutschland beherbergt in absoluten Zahlen mit 1.110.600 die höchste Zahl an Ukrainern, gefolgt von Polen (976.205) und Tschechien (369.610). Ungarn hat per 31. Juli 37.160 Ukrainer aufgenommen, wobei die tatsächliche Zahl höher sein dürfte, das sich zudem viele ungarisch-ukrainische Doppelstaatsbürger in Ungarn befinden.

In relativen Zahlen, bezogen auf die Bevölkerungszahl (D: 84,679 Mio – PL: 36,754 Mio´- CZ 19,5 Mio) liegt Tschechien mit 35 Ukrainern / 1000 EW, PL mit 26/1000 und die Slowakei mit 23/1000. D hat “nur” 13/1000 aufgenommen.

Insgesamt sollen sich in der gesamten EU mehr als 4 Millionen ukrainische Flüchtlinge aufhalten.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Eurostat (@eu_eurostat)