EU-Migrations-Agent Weber in Panik

Nach neun unendlich ewigen Jahren einer historisch beispiellosen, weil von höchsten globalistischen, linken EU-Eliten geplanten, Kultur-Zerstörung des christlichen Abendlandes durch illegale Massen-Migration, fragt sich nun auch das ehemalige Willkommens-Propaganda-Blatt, die BILD, in gerade sehnsüchtiger Erwartung: Kommt es endlich zur…

„Asylwende auch in Brüssel? Zur beispiellosen Abschiebe-Offensive.”

EU-Migrations-Lobbyisten in der Defensive

Denn genau jenes, von ultra-linken und, sich dem Globalismus, der ungehemmten illegalen Migrations- und LGBTG-Transgender-Ideologie beherrschte, Straßburger EU-Parlament sieht sich nun genütigt, am Montag zum ersten Mal seine ignorantes Schweigen zu den unzähligen Multikulti-Verbrechen zu beenden. Um nach mehr als drei Wochen über den furchtbaren Solingen-Messer-Terrorangriff vom 23. August mit drei Toten zu debattieren.

Warum gerade jetzt ausgerechnet die “Europäischen Volkspartei” (EVP, Konservative) als stärkste EU-Fraktion eine beispiellose Abschiebe-Offensive initiieren möchte, bleibt ein Rätsel. Waren es doch gerade deren Eliten, Ursula von der Leyen und der dezidierte Orban-Ungarn-Hasser, EVP-Chef und CSU-Vize Manfred Weber, die zu den vehementesten Verfechtern jener illegalen Migrationspolitik gehörten, welche CDU-Ex-Bundeskanzlerin Merkel mit ihrem dümmlichen Hausfrauenspruch „Wir schaffen das!“ unwiderruflich in die Wege leitete.

Wobei sie darin von einer gleichgeschalteten Zensur-presse unterstützt wurden. Und nur diesen sog. “Haltungs-Journalisten” ist es zu “verdanken, dass die Willkommens-Länder nun vor dem Kollaps stehen:

„Als Merkel entschied, die Flüchtlinge unter Missachtung aller bestehenden Regeln ins Land zu lassen, handelte sie aus diesem europäischen Selbstverständnis. Sie lebte aktiv die Werte, dass die EU eine offene Gesellschaft ist und außerdem den Flüchtlingen gegenüber Verpflichtungen hat, die sich aus der Genfer Flüchtlingskonvention sowie den eigenen Ansprüchen ergeben. Und sie setzte auf die europäische Solidarität.” (DW)

Warum also Weber für diese Erkenntnis 9 Jahre brauchte, ist der eigentliche Skandal. Denn Solingen geschieht in Deutschland, in Frnkreich, Italien, Österreich den Niederlanden usw. in verschiedensten Varianten alltäglich.

„Solingen muss ein Weckruf über Deutschland hinaus sein, die illegale Migration schneller und mit deutlich mehr Härte zu bekämpfen.“ (Weber)

Wie dumm kann sich ein EU-Polit-Elitär noch geben?

„Die Rückführungs-Richtlinie, die auf dem Stand von 2008 ist, muss drastisch verschärft werden. Alle Verbrecher und alle Terror-Gefährder müssen aus der EU ausreisen – das muss endlich das gemeinsame europäische Verständnis werden.“

Gibt er doch damit zu, dass die EU damit ihre Flüchtlingspolitik nicht einmal an die katastrophalen Ereignisse von 2015 angepasst hat. Und er, Weber, selber diese Politik propagandistisch befördert hat.

Weiß er nicht dass dieses Unterfangen eigentlich gar nicht mehr umsatzbar ist.? BILD rechnet milchmädchenhaft vor: Würden schwere Gewalttaten, die zur Remigration führen, jeden Tausendsten der aktuell knapp 3,2 Millionen Schutzsuchenden in Deutschland betreffen (auf Basis der Kriminalitätsstatistik, nicht eingerechnet eine wohl viel höhere Dunkelziffer), müssten deutsche Polizisten 3200 Kriminelle aus der EU abchieben. Hinzu kämen 472 der islamistischen Gefährder, die das Bundeskriminalitätsamt (BKA) auflistet.

BILD euphemisierend:

„Eine große Herausforderung“

Noch einmal: Wie dumm gibt sich Weber mit seinen rhetorischen Vernebelungen?

Wonach die Bundesregierung bestehende Möglichkeiten schon jetzt auszuschöpfen solle:

„Der gerade erst geschlossene EU-Migrationspakt ermöglicht EU-weit schnelle und unbürokratische Rückführungen.“

Denn gleichzeitig nötigen Weber und seine EU-Migrations-Agenten genau jenes Land, das am striktesten sich selbst und ganz Europa vor einer orchestrierten kriminellen illegalen Migrations-Agenda schützt, seine Grenzen zu öffnen und erpresste es mit einer 200 Millionen EUR-Strafe.

Was macht also Weber so panisch?

Sind es dir für Montag angekündigten deutschen Grenzkontrollen, welche die Schengen-Reisefreiheit endgültig zerstören? Wohl eher ist es die Angst: Dass jetzt, mit dem Eingeständnis des Scheiterns der – fahrlässig oder sogar bewusst kriminellen, illegalen – Migrations-Agenda, der Flüchtlings-Notstand ausgerufen wird müssen. Wie dies die niederländische Regierung offen getan hat.

Und genau das, was jeder vernünftige Mensch schon seit 9 Jahren wusste, ventiliert jetzt Weber mit sorgenumwobener Stirn:

„Es reicht nicht, Rosen am Tatort abzulegen.“

Weber treibt wohl den Mut der Verzweiflung an. Wenn er etwa die zahnlose EU-Grenzschutzagentur „Frontex“ bemüht:

„Alle Kräfte müssen sich darauf konzentrieren, die Außengrenzen zu sichern. Das wäre für Deutschland der beste Weg.“

Das Spiel ist aus

Das ahnt auch Weber… So wie Heiko Teggatz, Vorsitzender der Bundespolizei-Gewerkschaft:

„Man merkt auf dramatische Weise, dass die verantwortlichen Politiker keine Ahnung von der Realität und Praxis haben.“ (BILD)

Indem er vorrechnet:

Dass nämlich ca. 400 der aktuell ca. 800 Abschiebehaftplätze hierzulande bereits belegt sind. Insgesamt landen außerdem 50 000 Anträge auf Abschiebehaft jährlich bei den Richtern. Teggatz nüchtern:

„Also hätte die Bundespolizei in nur drei Stunden sämtliche Haftplätze belegt. Das Ergebnis wäre, nach spätestens drei Stunden würden, wie bisher auch, alle Personen auf freiem Fuß bleiben.“

Alles in allem kommt jetzt ans Tageslicht, was Webers Migrations-Agentin dauernd sträflich zelebrierten. Denn, was Faeser behaupte, komme einer „Täuschung der Öffentlichkeit“ gleich – wie Alexander Throm, innenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion es ausdrückte.

