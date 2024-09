Russland warnt: „Amerikaner können sich nicht vor Atomkrieg verstecken“

+ 1.200 Strafanzeigen von Ampel-Politikern gegen Kritiker + Marokko blockt Massenansturm von Migranten auf Ceuta + FBI: offenbar neues Attentat auf Trump verhindert + Hochwasser legt den Osten Österreichs lahm + Formel 1: Piastri gewinnt in Baku + uvm…

Russland warnt vor Eskalation: „Amerikaner können sich nicht vor einem Atomkrieg verstecken“

Es mangelt nicht an Warnungen aus Russland, dass die westlichen Waffenlieferungen rote Linien überschreiten könnten. Insbesondere, was Langstreckenwaffen betrifft. Will man in Washington wirklich einen vernichtenden Atomkrieg riskieren? In Moskau jedenfalls scheint man die Geduld zu verlieren.

Russian Ambassador to Washington Anatoly Antonov: “We have said a hundred times that there can be no nuclear war between nuclear states, especially between the United States and Russia. And there will be no winners. But there is some kind of illusion here that if there is a… pic.twitter.com/fmeC6rCQPH — Victor vicktop55 (@vicktop55) September 14, 2024

Inmitten von Diskussionen über mögliche Langstreckenwaffen-Lieferungen des Westens an die Ukraine hat Russland erneut scharfe Warnungen ausgesprochen. Der russische Botschafter in den USA, Anatoli Antonow, erklärte in einem Interview mit dem Sender Rossiya 24, dass sich die Amerikaner im Falle eines Atomkonflikts nicht in Sicherheit wiegen könnten. „Ich versuche ständig, ihnen eine These zu vermitteln: Die Amerikaner werden nicht in der Lage sein, sich hinter den Gewässern dieses Ozeans zu verstecken. Dieser Krieg wird jeden betreffen“, sagte Antonow laut Übersetzung staatlicher Medien. Er warnte davor, mit dieser Rhetorik zu spielen und betonte, dass es bei einem Atomkrieg zwischen Nuklearmächten wie den USA und Russland keine Gewinner geben könne. Weiterlesen auf report24.news

So werden Bürger zusätzlich ausgeraubt: Über 1.200 Strafanzeigen von Ampel-Politikern gegen Kritiker

Es ist eine weitere Riesenschweinerei und Abzocke in diesem Land, durch die mündige und kritische Bürger, die sich wagen, gegen die Regierung die Stimme zu erheben, nochmals zusätzlich ausgeraubt werden.

Die Hauptakteure der Ampel-Regieurng, haben inzwischen weit über 1200 Strafanzeigen gegen Bürger gestellt, die sie anschließend jedoch verloren haben, weil die Bürger mit Verfahreneinstellungen, vereinzelt auch Freisprüchen, davonkamen. Abgesehen davon, dass diese politische Überempfindlichkeit von einer beispiellosen Dünnhäutigkeit, Intoleranz und mangelndem Charakter und Größe zeugt, werden so die ohnehin überlasteten Justizbehörden zusätzlich mit nutzloser Arbeit vollgestopft. Selbst wenn Anzeigen am Ende im Sand verlaufen oder niedergeschlagen werden, so bleiben die Angezeigten doch auf den Kosten ihrer in vielen Fällen eingeschalteten Anwälte sitzen. Weiterlesen auf journalistenwatch.com

Spanische Exklave: Marokko blockt Massenansturm von Migranten auf Ceuta ab

Dutzende Migranten sind in Marokko Aufrufen in sozialen Netzwerken gefolgt: Sie versammelten sich auf einem Hügel an der Grenze zur spanischen Exklave Ceuta und griffen die Einsatzkräfte mit Steinen an. Es war nicht die erste Aktion dieser Art.

Marokkanische Sicherheitskräfte haben am Sonntag einen Massenansturm auf die spanische Exklave Ceuta abgewehrt. Auf einem von lokalen Medien verbreiteten Video ist zu sehen, wie sie marokkanische Sicherheitskräfte mit Steinen bewerfen. Die Einsatzkräfte hinderten sie daran, sich dem Grenzzaun zu Ceuta zu nähern. Ceuta und die zweite spanische Exklave Melilla sind die beiden einzigen Landgrenzen Europas auf afrikanischem Boden. Immer wieder versuchen Migranten, von dort in die EU zu gelangen. Weiterlesen auf welt.de

Demo in Kreuzberg gegen Israel: Araber werfen mit Flaschen – Polizist verletzt

Bei einer Israel-Hass-Demo in Berlin-Kreuzberg sind Polizeibeamte mit Kunststoffflaschen beworfen worden. Ein Polizist wurde am Kopf getroffen und verletzt.

Verbotene Parolen und Flaschenwürfe: Die Demonstration mit dem Titel „Solidarität mit Palästina. Stoppt den Gaza Genozid. Keine Waffen für Israel“ war am Südstern gestartet. Von dort aus setzten sich rund 700 Personen in Bewegung. Als der Demonstrationszug auf eine proisraelische Versammlung zum Thema „Bring them home now – Stoppt den Terror der Hamas“ in der Yorckstraße traf, kam es zu Provokationen in Richtung der Kundgebung. Weiterlesen auf bz-berlin.de

FBI: Schüsse vor Golfklub – offenbar neues Attentat auf Trump verhindert

In der Nähe eines privaten Golfklubs des früheren US-Präsidenten Donald Trump in West Palm Beach (Florida), sind am Sonntag Schüsse gefallen, als der Republikaner diesen verließ. Der Sender CNN berichtete, Trump könnte das Ziel der Schüsse gewesen sein.

Der FBI bestätigte später, dass es sich „anscheinend um einen Attentatsversuch“ handelte. Zunächst hatte es geheißen, der Secret Service habe auf eine Schießerei in der Nähe von Trump reagiert. „Trump ist in Sicherheit, nachdem in seiner Nähe Schüsse gefallen sind. Derzeit gibt es keine weiteren Details“, wurde Trumps Sprecher Steven Cheung am Sonntagnachmittag zitiert. Weiterlesen auf krone.at

Hochwasser legt den Osten Österreichs lahm

Ganz Niederösterreich wurde am Sonntag zum Katastrophengebiet erklärt, ein Feuerwehrmann kam ums Leben. Der Montag wird die Einsatzkräfte weiter fordern.

Der Osten des Landes ist damit weiter fest im Griff von Überschwemmungen und Hochwasser. Für den Großteil Niederösterreichs und die Grenzregion zur Steiermark, für Wien und für das Burgenland ist laut Geosphere Austria auch am Montag die höchste Regenwarnstufe aufrecht. 1160 Feuerwehren mit 20.000 Mitgliedern waren – allein in Niederösterreich – bisher im Einsatz. Sie retteten vom Wasser überraschte Menschen aus Häusern und sorgten, soweit möglich, für den Schutz vor den Fluten. Quelle: standard.at

Auch Wien ist von den Fluten betroffen: https://www.facebook.com/reel/410730738699174

Formel 1: Piastri gewinnt in Baku – Norris vor Verstappen

Der McLaren-Pilot Oscar Piastri hat das Formel-1-Rennen in Aserbaidschan gewonnen und damit seinen zweiten Grand-Prix-Sieg gefeiert. Der 23-jährige Australier setzte sich am Sonntag auf dem Stadtkurs in Baku nach einem spannenden Finish vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc und George Russell im Mercedes durch.

Sergio Perez Im zweiten Red Bull musste Sergio Perez einem Podestplatz nachtrauern, nachdem der Mexikaner mit Ferrari-Fahrer Carlos Sainz in der vorletzten Runde im Kampf um Platz drei gecrasht war. In der WM-Wertung verkürzte Norris, der die schnellste Runde drehte, seinen Rückstand auf Verstappen um drei Zähler auf 59 Punkte.



+++ AUS DER TIERWELT +++

Elster hilft Igel über eine befahrene Straße

