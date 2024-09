Grotesk: UN-“Friedens-Beauftragter” Michael Douglas als Zelenskyjs Kriegstreiber

Die Kriegstreiberei, -Verharmlosung und -Verherrlichung westlicher Eliten als Sprechpuppen des Tiefen Staates nimmt immer absurdere Züge an:

Der greise Hollywood-Star Michael Douglas (80), gleichzeitig “UN-Friedens-Gesandter”, machte, mit seinem unbedarften Sohn Dylan (23) im Schlepptau, dem ukrainischen Warlord-Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, sowie seiner extrem abwesend wirkenden Ehefrau mit dem Gebaren eines naiven Schulmädchens in Kiew seine Aufwartung. Und Douglas bezeichnete dieses Treffen als inspirierend und hält Selenskyj für einen Helden.

Dafür gab es dann auch kräftiges Lob durch die gleichgeschaltete westliche Kriegstreiber-Presse:

“Hollywood-Schauspieler Douglas lobt Präsident Selenskyj.” (The Independent)

Groteske Ausführungen über Selenskyjs “Demokratie”

Gegenstand der Diskussion war der Russland-Ukraine-Krieg. Selenskyj teilte auch ein Video des Treffens und sagte:

“Wir wissen es zu schätzen, dass Michael und sein Sohn wirklich an diesen Themen interessiert sind und dass ihre Familien an der Seite unseres Landes und unseres Volkes stehen.”

“Aber Sie sind sowohl eine Inspiration als auch eine großartige Erinnerung an unser Land, was Demokratie bedeutet. Wie jeder Verantwortung übernehmen muss, Demokratie ist eine Menge Arbeit für die Bürger, sonst kann man in eine Diktatur gehen.“

In diesem Zusammenhang dürfte auch Michaels Analysefähigkeit zu bewerten sein: Viele politische Beobachter befürchten nämlich, dass o.g. Kriegseskalation das Risiko eines Weltkrieges verschärfen könnte.

I had a meeting with American actor, producer, and UN Messenger of Peace Michael Douglas and his son Dylan.

We discussed the situation in our country, cooperation with partners, support for Ukraine, and the fourth Summit of First Ladies and Gentlemen.

We greatly appreciate that… pic.twitter.com/QcKGQcvX8u

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 13, 2024