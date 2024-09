Deutschland und Kenia schließen Migrationsabkommen – Afrikanische Fachkräfte sollen kommen

Handschlag zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (r., SPD) und William Samoei Ruto (57), Präsident von Kenia Foto: TOBIAS SCHWARZ/AFP

Lösen wir damit die Probleme der Dritten Welt, die letztlich eine der Ursachen für die Massenflucht aus diesen Ländern sind? Ist es verantwortbar, ausgerechnet die Gebildeten aus den Entwicklungsländern abzuziehen?

So kann man auf bild.de lesen:

„Deutschland arbeitet in Sachen Zuwanderung mit Kenia zusammen. Freitagmittag trafen sich Innenministerin Nancy Faeser (54, SPD) und der kenianische Kabinettssekretär Musalia Mudavadi (63) und besiegelten ein Migrationsabkommen.

Per Vertrag die Zuwanderung nach Deutschland steuern, diese Idee stammt von Kanzler Olaf Scholz (66, SPD). Scholz empfing dafür Kenias Präsidenten William Samoei Ruto (57). Er will mit möglichst vielen Ländern folgenden Deal abschließen: Ihr nehmt eure abgelehnten Flüchtlinge aus Deutschland zurück, dafür dürfen eure Fachkräfte leichter nach Deutschland kommen.“

In der Praxis bedeutet das nichts anderes, als dass man eine kaputte Bildungspolitik nun auf dem Rücken der Entwicklungsländer austragen will, indem man das Scheitern linker Experimente an linksversifften Schulen und Universitäten durch den Import von (diesmal echten) Fachkräften kompensieren will. Dass in den Ländern, aus denen man gut ausgebildete Menschen abziehen will, genau diese Menschen fehlen werden, wird die „Fluchtursachen“ dort wohl eher verstärken als abbauen!

Gescheiterte Bildungspolitik mit Afrikanern kompensieren

In der Praxis bedeutet das nichts anderes, als dass man eine gescheiterte Bildungspolitik nun auf dem Rücken der Entwicklungsländer austragen will, indem man das Scheitern linker Experimente an Schulen und linksversifften Universitäten durch den Import von (diesmal echten) Fachkräften kompensieren will. Dass in den Ländern, aus denen man gut ausgebildete Menschen abziehen will, genau diese Menschen fehlen werden, wird die „Fluchtursachen“ dort wohl eher verstärken als abbauen!

So hat Äthiopien in den letzten zehn Jahren drei Viertel seiner ausgebildeten Fachkräfte verloren. Bereits im Jahr 2000 arbeiteten drei Viertel der in Mosambik ausgebildeten Ärzte im Ausland, und der Leiter des ugandischen Think Tanks “Institute of Policy Research”, Justinian Kateera, sagt: “Es gibt mehr liberianische Ärzte in London als in Liberia.

„Brain Drain“ aus Deutschland wird nicht gebremst

Auf der anderen Seite verlassen jedes Jahr Zehntausende von deutschen Fachkräften Deutschland. Auf die Idee, sie eventuell zurückzuholen oder zum Bleiben zu bewegen, kommt hierzulande niemand aus den Reihen der selbsternannten „demokratischen Parteien“. Dafür werden fast 200 Lehrstühle für „Gender Studies“ eingerichtet, gerade so, als ob diese dort produzierten Geistesgrößen unseren Wohlstand sichern könnten.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.