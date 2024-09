2. Attentat auf Trump durch Ukraine-Fan und Anhänger der Demokraten

Mutmaßlicher Attentäter Routh

Am Sonntagnachmittag um 13h30 wurde ein weiterer Mordanschlag auf den republikanischen Präsidentschaftskandidaten und Ex-US-Präsidenten Donald Trump versucht. Der Vorfall ereignete sich in Trumps Golfclub Florida in West Palm Beach, 15 Minuten vom Haus des Politikers, Mar-a-Lago, entfernt.

Laut “BBC” sichteten Agenten des “Secret Service”, die den Golfplatz überprüften, den Attentäter, während Trump gerade Golf spielte. Dabei sollen die Personenschützer ihrer geschützten Person auf dem Feld immer ein Golfloch voraus sein. Laut Aussagen der Agenten hätten sie den Lauf einer Waffe aus einem Gebüsch am Rande des Platzes ausgemacht, eine “AK-47”.

Daraufhin feuerte ein Agent im Feuergefecht vier oder fünf Magazine ab. Der Verdächtige ließ dann die Waffe fallen und floh in einem Fahrzeug. Er wurde schließlich 61 Meilen vom Golfplatz entfernt an der Interstate 95 festgenommen, nachdem er sich in einem Dachdeckerbetrieb verschanzt hatte.

Trump: “Bin Wohlauf!”

Trump konnte in einem Panzerwagen in Sicherheit gebracht werden. und äußerte sich zu dem Vorfall:

“Es gab eine Schießerei in meiner Nähe, aber bevor sich Gerüchte unkontrolliert verbreiten, möchte ich, dass Sie wissen: ICH BIN SICHER UND WOHLAUF.“

Verdächtiger: Ukraine-Unterstützer, Möchtegern-Söldner, Unterstützer der Demokraten

Laut US-Medien wurde der Amerikaner Ryan Wesley Routh (58) als Verdächtiger festgenommen. Er war 2018 nach Hawaii gezogen und dort Besitzer einer Stallbaufirma in Honolulu.

Er wurde von der Polizei bereits 2002 wegen des Besitzes eines vollautomatischen Maschinengewehrs verurteilt. Routh soll allen Ernstes “X”-Chef Elon Musk um den Kauf einer Rakete gebeten haben, um Putin zu eliminieren:

„Ich möchte sie mit einem Sprengkopf für Putins Bunker am Schwarzen Meer bestücken, um ihn zu vernichten. Können Sie mir bitte einen Preis nennen?“

Trump-Hasser

Außerdem muss er sich wohl durch die, von den US-Demokraten und ihren gleichgeschalteten Medien kolportierten Hass-Botschaften radikalisiert haben

„Die Demokratie steht zur Wahl, und wir können nicht verlieren.“

Zudem war er der Meinung, Trump wolle…

…„die Amerikaner zu Sklaven machen“.

Laut “BBC” soll Routh zeitweise internationale Kämpfer für den Ukrainekrieg zu requirieren versucht haben. Sein “X”-Profil verbreitete außerdem pro-palästinensische, pro-taiwanesische und anti-chinesische Botschaften: Er schrieb auch über Chinas “biologische Kriegsführung” und nannte das Covid-Virus einen “Angriff“.

Gegenüber der “New York Times” hätte Ryan Routh bereits im Jahr 2023 gesagt: Er hätte 2022 auf einer drei-monatigen Ukrainereise afghanische Soldaten rekrutiert, welche vor den Taliban geflohen sind. Nach eigenen Angaben versuchte es das auch in diesem Sommer noch und wartete auf eine Rückmeldung der Ukrainer dazu.

Der Verdächtige hat ein langes Vorstrafenregister: Widerstand gegen die Staatsgewalt, Fahren mit einem ungültigen Führerschein, Besitz von Diebesgut, und Fahrerflucht auf einem Motorrad.

