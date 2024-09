USA um Europa „besorgt“: Folgen eines Atomkrieges werden geprüft

Bild: shutterstock

Verantwortungsvolle Persönlichkeiten sind nur mehr entsetzt, mit welcher „Kriegsbegeisterung“ westliche Politiker den Ukrainekonflikt nicht nur verbal befeuern. Man gewinnt den Eindruck, dass es viele nicht mehr erwarten können, bis endlich die ersten Atombomben fallen.

US-Forschungsauftrag für Folgen eines Nuklearkonfliktes in Europa



Von REDAKTION | Was würde denn so alles passieren, wenn man es in Europa atomar krachen lässt? Das US-Verteidigungsministerium hat ein Forschungsauftrag um 35 Mio. Dollar ausgeschrieben um die Folgen einer solchen Katastrophe zu erforschen.



Die Weltwoche schlussfolgert daraus, „dass im Hintergrund des US-Militärs und der Politik Kalkulationen im Hinblick auf einen Atomkrieg in Europa laufen.“

Das ist insofern besorgniserregend, da selbst in Deutschland, dass wohl auch Zielscheibe einer Nuklear-Abtausches werden würde, die „friedliebende“ Grüne („keine Waffen in Kriegsgebiete“) Außenministerin Annalena Baerbock die Option eines Atomkrieges nicht „komplett ausschließen“ und „Risiken deutlich machen“ wie UNSER MITTELEUROPA bereits im April 2022 berichtete. Die Ausführungen dieser US-Marionette sind schier unerträglich:

Und genau darüber sollten wir uns erstens große Sorgen machen und zweitens sollten alle, die noch geradeaus denken können, bei den kommenden Wahlen auf keinen Fall den Kriegstreiber-Parteien ihre Stimme geben – und da steht die CDU an erster Stelle und da wiederum ihr Chef Merz, der sogar die Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefern würde, wenn er es endlich könnte. Als deutliches Signal denken wir da an Wahlen in Brandenburg am kommenden Sonntag.

Auch die Österreicher sind in zwei Wochen gefordert. Denn auch da tut die derzeitige Regierung alles, um den westlichen Kriegskurs zu unterstützen. Dabei sind diese verantwortungslosen Politiker sogar bereit, die verfassungsmäßig verankerte Neutralität Österreichs zu entsorgen, was nichts anderes bedeutet, dass im Falle eines Krieges in Europa zwischen NATO und USA auch die Österreicher die Zeche für ihr bisheriges Wahlverhalten zahlen werden. Denn die einzige Partei, die sich gegen die Fortsetzung des Ukrainekrieges ausspricht ist in Österreich die FPÖ.

Die Überlegungen der Amerikaner sind simpel gestrickt: Krieg in Europa als Option um „endlich“ den „bösen“ Russen zu besiegen, aber bitte ohne uns. Wir wollen in „God‘s own country“ keinesfalls Nuklearschläge abbekommen und in Europa mögen auch überwiegend andere für US-Interessen draufgehen. Letzteres hat auch in den beiden Weltkriegen gut funktioniert. Warum nicht auch ein drittes Mal?

Falls Sie, liebe Leser, solche Überlegungen für übertrieben halten, oder gar als „Verschwörungstheorie” abtun hier einige Originalzitate führender Amerikaner, wie unsere Redaktion schon mehrfach berichtet hat.

Für die offenen Worte unserer amerikanischen „Freunde“ müssen wir ihnen dankbar sein – hier einige Zitate:

💥 US-General Collins :

„Es ist genug, dass wir Waffen liefern, unsere Söhne sollen nicht in Europa verbluten. Es gibt genügend Deutsche, die für unsere Interessen sterben könnten“

(Hessisch-Niedersächsische Allgemeine 24.10.1981)

💥 Samuel Cohen, US-Kernwaffenexperte und Mitbauer der für deutschen Boden bestimmten Neutronenbombe, erklärt auf die Frage nach dem Einsatz der Bombe:

„Der wahrscheinlichste Schauplatz wäre Westdeutschland: ich halte es für eine akademische Frage, sich den Kopf darüber zu zerbrechen auf welche Art der Feind zu Tode kommt.“

(Bild-Zeitung, Hamburg 16.10.1977)

💥 Henry Kissinger 1979 in Brüssel:

„Ihr Europäer müsst schon verstehen, dass, wenn es in Europa zu einem Konflikt kommt, wir Amerikaner natürlich keineswegs beabsichtigen, mit euch zu sterben“

(Unabhängige Nachrichten Bochum Nr. 8 1981)

💥 US-Verteidigungsminister C. Weinberger:

„Das Schlachtfeld des nächsten konventionellen Krieges ist Europa und nicht die Vereinigten Staaten“

(Frankfurter Rundschau, 29.4.1981)

💥 US-Konteradmiral Gene R. La Rocque:

„Die Amerikaner gehen davon aus, dass der dritte Weltkrieg ebenso wie der erste und der zweite in Europa ausgefochten Wird“

(FrankfurternRundschau,29.4.1981)

Die europäischen Politiker sind daher gut beraten, nicht der gleichen Fehleinschätzung zu unterliegen wie die Polen vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Nämlich davon auszugehen, dass man uns zu Hilfe eilen wird, wenn es hart auf hart kommt.

Außerdem war den Amerikanern das Hemd immer näher als der Rock. Ihr Kriegsziel, nämlich Deutschland und Russland für die nächsten Jahrzehnte zu trennen und nebenbei von den aus den Spannungen resultierenden Gewinnen zu profitieren, haben sie bereits erreicht. Es ging von Anfang an nicht um die “lieben” Ukrainer, die unsere “Werte” verteidigen, teilweise im Nazi-Outfit. Das glauben nur naive Zeitgenossen, die den Mainstream-Medien auf den Leim gehen.

