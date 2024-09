Ungarn vor Jahrtausendflut – MP Orban sagt Auslandsbesuche ab (Video)

Sandsäcke werden an der Donau gepackt

Von unserem Auslandskorrespondenten ELMAR FORSTER aus dem Krisengebiet

Laut aktueller Vorhersagen soll auch Ungarn in den nächsten Tagen von einer Jahrhundert-, wenn nicht von einer Jahrtausendflut wie bereits 2013 getroffen werden. Die gefährdetsten Gebiete befinden sich längs der oberen Donau, am Donauknie aber auch an der Lajta, wo derzeit das west-ungarische Mosonmagyaróvár besonders unter Druck steht.

Die Rekord-Wassermengen aus den Überschwemmungsgebieten in Niederösterreich kommen nur langsam in Ungarn an, so dass für den oberen Abschnitt der Donau und der Lajta ein Hochwasserschutz der ersten und zweiten Stufe angeordnet wurde. Es ist aber nur eine Frage der Zeit, bis Stufe 3 ausgerufen wird.

Jahrtausendflut an der oberen Donau

Rekordmengen an Wasser werden aber auch im der österreichisch-slowakischen-ungarischen Grenzgebiet auf der sog. Schüttinsel (ungar.: Szigetköz) erwartet.

Der ungarische Innenminister Sándor Pintér gab auf einer Pressekonferenz bekannt, dass rund 17.000 Mann, einschließlich Fahrzeugen und Hubschraubern bereitstünden, außerdem das gesamte Berufspersonal von Polizei, Justizvollzug und Feuerwehr sowie ein eingespieltes Team von 500 Wasserspezialisten. Auch Amphibienketten-Fahrzeuge der Armee patrouillieren auf der Donau.

Budapest knapp unter Jahrtausendflut

Basierend auf den Vorhersagen von Sonntagabend sollen aber die Wasserstände in Budapest unterhalb der Jahrtausendflut 2023 zum Liegen kommen: Damals wurden 8,91 m gebrochen, dieses Mal sei es unwahrscheinlich, dass dieses Niveau erreicht werden, der Höchststand soll durchschnittlich 40 Zentimeter darunter bleiben.

Orban sagt alle Auslandsbesuch ab

Der ungarische Ministerpräsident Orban gab sich aber gefasst-hoffnungsvoll, indem er an die letzte Jahrtausendflut 2013 erinnerte. Damals rief die ungarische Regierung zu einer historisch beispiellosen “Zusammenhalt” auf, und mobiliserte zehntausende Freiwillige.

“Wir konnten das verhindern, wir konnten uns dagegen wehren, wir konnten das auch lösen. Ich bin überzeugt, dass Ungarn das schaffen kann.“

– so Orban.

Trotzdem forderte er die Leiter des operativen Stabes zu Wachsamkeit auf:

“Da dies auch eine ernste Situation ist, reagieren Sie nicht aus Gewohnheit, sondern jeden Tag mit einem genauen Start und sammeln Sie genaue Informationen. Ergreifen Sie umsetzbare und kontrollierte Maßnahmen auf der Grundlage genauer Analysen, und dann gibt es kein Problem.”

Hier inspiziert Orban den Flussabschnitt der Donau am Donauknie in Visegrad:

Verkehrsverbindungen gesperrt

Die Zugverbindung zwischen der west-ungarischen Grenze von Hegyeshalom nach Wien wurde eingestellt, ebenso wurde der slowakisch-ungarische Grenzübergang nach Györ gesperrt.

Laut slowakischem Hydrometeorologische Institut (SHMÚ) betrug der Donau-Flusspegel in der Hauptstadt Bratislava um 10h45 ganze 9,08 Meter und überschwemmte dadurch erste Uferabschnitte. Der Wasserspiegel steigt weiter an – wie Matej Vagač, Bürgermeister der Altstadt berichtete. Mobile Staudämme werden errichtet.

Erwartete Donau-Wasserhöchststände, 15. -21. September

