Thüringen: Jetzt wird in der CDU eine Zusammenarbeit mit der Linken vorbereitet

Die CDU darf per Beschluss nicht mit der Linken zusammenarbeiten. Aber in Thüringen laufen Gedankenspiele, die Partei von Fall zu Fall einzubinden.

Ob die CDU dann mithilfe der Linken tatsächlich Mario Voigt zum Regierungschef machen kann, zeigt sich nächste Woche. Dann kommt es zum Testfall. Zwei Gespräche zwischen CDU-Landeschef und Spitzenkandidat Mario Voigt mit Sahra Wagenknecht hat es bereits gegeben. […] Offenbar haben Voigt und Wagenknecht, die ehemalige Linke-Politikerin und langjährige Sprecherin der Kommunistischen Plattform, mehr Gemeinsamkeiten als Differenzen festgestellt. Weiterlesen auf welt.de

„Deeskalation“: Bahn stellt Mitarbeitern Ticketkontrolle bei Ausländern frei

Zur „Deeskalation“ ist es Zugbegleitern der Süd-Thüringen-Bahn künftig freigestellt, die Tickets von Ausländern zu kontrollieren. Die Strecke wird intern bereits als „Bürgerkriegsgebiet“ bezeichnet. Kurse im Asylheim sollen helfen.

ERFURT – Die Süd-Thüringen-Bahn hat es ihren Zugbegleitern freigestellt, die Fahrscheine ausländischer Fahrgäste zu kontrollieren. „In schwierigen Situationen können unsere Mitarbeiter zur Deeskalation selbst entscheiden, wie sie vorgehen“, teilte eine Bahnsprecherin der Thüringer Allgemeinen mit. Hintergrund ist ein Leserbrief eines Ehepaares an das Blatt. Demnach habe eine Zugbegleiterin nur die Fahrkarten deutscher Reisender kontrolliert. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Schock-Interview im deutschen TV: Islamist würde Frauen auspeitschen lassen

Eine Sache kann man dem TikTok-Salafisten Ibrahim El-Azzazi nicht vorwerfen: dass er seinen Extremismus verheimlicht. Als BILD-Reporter Paul Ronzheimer ihn im TV fragt, ob Frau und Mann gleichberechtigt sind, lautet seine Antwort nicht „Ja“, nicht „Ja, aber“, sondern: „NEIN“.

Frauen alleine wohnen lassen ohne Erlaubnis? Unvorstellbar im Weltbild des Salafisten. Doch es wird noch radikaler: Paul Ronzheimer erzählt ihm von seiner Reportage bei den Taliban in Afghanistan. Berichtet von deren drakonischen Strafen. Von ausgepeitschten Frauen und gesteinigten Homosexuellen. Ob er das für gerechtfertigt halte, will Ronzheimer von El-Azzazi wissen. Die Antwort des deutschen Staatsbürgers könnte deutlicher kaum sein: „Alles, was im Koran steht, stehe ich dahinter.“ Menschenrechtsverbrechen? Für ihn sind die göttlichen Befehle. Weiterlesen auf bild.de

Die Bundeswehr durchkreuzt mit zwei Schiffen die Taiwan-Straße.

Dass die Bundeswehr ausgerechnet vor China mit zwei Schiffen provozieren will, ist schon etwas eigenartig. Was hat Deutschland dort verloren?

Offensichtlich will man einmal mehr gemeinsam mit dem Amerikaner den Starken spielen. Die Chinesen werden sicher ihre Strategie gegenüber Taiwan deshalb ändern. Bereits die Drohungen von Baerbock in Richtung China hat das Verhältnis zu diesem für Deutschland wichtigen Handelspartner getrübt.

Faesers „Bürgerrat“ empfiehlt Straftatbestand „Desinformation“ – „Täter“ durch Strafen „abgeschrecken“



Innenministerin Nancy Faeser initiierte einen Bürgerrat gegen Fake News der vorschlägt, dass Desinformation strafrechtlich verfolgt werden soll. Sollte es zu einem solchen Straftatbestand kommen, würde es faktisch eine Art Wahrheitsbehörde geben.

So empfiehlt der Bürgerrat etwa zu 91 Prozent die „Prüfung einer strafrechtlichen Verfolgung und/oder Sanktionierung der Verbreitung von Desinformation“. Nach den Vorstellungen des Bürgerrats soll dadurch die „Erstellung und Verbreitung von Desinformation durch Strafverfolgung und/oder Sanktionierung“ verhindert werden. „Täter“ sollen durch die Strafen „abgeschreckt“ werden sowie „das Unrechtsbewusstsein der Täterinnen und Täter“ erhöht werden. Bisher ist „Desinformationen“ kein Straftatbestand. Weiterlesen auf apollo-news.net

Was bewirken Langstrecken-Raketen gegen Russland?

Kiew könnte bald westliche Langstreckenraketen gegen Russland abfeuern. „20 Minuten“ hat nachgefragt, was das militärisch bedeuten würde.

«Eine Erlaubnis des Einsatzes ist wohl an eine entscheidende Bedingung geknüpft», so Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer gegenüber „20 Minuten“. […] Danach gefragt, was die Freigabe für die Ukraine militärisch bedeuten würde, sagt Reisner, dass viele der gelieferten Storm-Shadow- respektive Scalp-Marschflugkörper in der Ukraine gar nicht mehr vorhanden seien. «Somit wird der Effekt bei einem möglichen Einsatz begrenzt sein.» So sieht das auch der deutsche Militärexperte Wolfgang Richter: «Die Marschflugkörper können die Lage Kiews partiell verbessern, aber keine Kriegswende erzielen.» Weiterlesen auf 20minuten.ch

AMERICA’S CUP

Heute fanden jeweils nur ein Rennen in den Semifinalrunden der statt. In beiden Rennen konnten sich die jeweils 0:4 zurückliegenden Teams durchsetzen.

Die Boote Alinghi und American Magic treffen demnach morgen (18.09.) erneut auf ihre Gegner. Damit treffen Alinghi und American Magic morgen (18.09.) erneut auf ihre Gegner. Sie müssen praktisch beide für diesen Tag angestzten Rennen gewinnen, bei einer weiteren Niederlage sind sie ausgeschieden.

