Antisemitismus-Report: Evidenter Zusammenhang zu Migration – Österreich an der Spitze

Sozialistischer Sozi-Ösi-Ex-Bundespräsident mit katholischem Caritas-Präsident beim Welcoming

Der jährlich durch die Universität Tel Aviv jährlich veröffentlichte “Antisemitism Worldwide Report” trägt nun den ominösen Titel…:

“Sorge um die Zukunft des jüdischen Lebens im Westen”

…und ist erschreckend. Er zeigt einen evidenten Zusammenhang zwischen Migration und Antisemitismus in den westlichen Willkommens-Ländern. Der Osten Europas ist davon so gut wie gar nicht betroffen. Österreich ist das weitaus anti-semitistischste Land Europas.

Der Bericht veröffentlicht Daten zur Verfolgung von Juden im Jahr 2023 in vielen westlichen Ländern. Der Trend ist alarmierend: Allein in den USA sind antisemitische Vorfälle im Vergleich zu 2022 um 103 Prozent gestiegen (von 3697 auf 7523), und sie haben sich im Zeitraum von Oktober bis Dezember vervierfacht. In Frankreich betrug der Anstieg 284 Prozent (1676 Vorfälle statt 436), in Großbritannien 147 Prozent. Und auch in Deutschland, gab es einen Anstieg antisemitischer Vorfälle um 37 Prozent, und diese Vorfälle haben sich im Zeitraum von Oktober bis Dezember mehr als vervierfacht.

“Geoglobal” kartierte nun via “Instagram” die Daten der Universität Tel Aviv kartiert und die Anzahl, in Relation der antisemitischen Vorfälle zur Bevölkerung: Erschreckend: Österreich stellt mit 129 antisemitischen Vorfällen / Million Einwohner das antisemitischste Land in Europa dar. Es folgt – weit abgeschlagen – Großbritannien, an zweiter Stelle mit 61 Vorfällen / Million Einwohner, gefolgt von 43 in Schweden und Deutschland, dann von 29 Vorfällen und 26 in Frankreich.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von geoglobal | Maps & Infographics (@geoglobal_)

Migration und Antisemitismus

Alle Länder gehören zu den am stärksten von Migration betroffenen europäischen Ländern. Im einwanderungsfeindlichen östlichen Mitteleuropa hingegen gibt es das Problem so gut wie gar nicht: In der Tschechischen Republik gibt es nur 8 Vorfälle / Million Einwohner, während der ehemalige Ostblock, von Estland bis Bulgarien , Zahlen zwischen 3 und 5 hervorbringt. Im Jahr 2023 gab es in Ungarn fünf antisemitische Vorfälle / Million Einwohner, was sechsundzwanzigmal besser ist als die österreichische Rate und zwölfmal besser als die britische Quote ist.

Warum gerade Österreich ?

Diese Frage wird nun in dem Forum diskutiert. Und das gerade unter einer konservativ-grünen Regierung, und in einem Land, wo die Sozialisten fast immer an der Macht waren. Und das im roten Wien mit seiner immer noch aggressiven Pro-Willkommenspolitik: