ACHTUNG REICHELT! Grüner Geheimplan mit Bürgerrat – Totalüberwachung droht

Grüner Geheimplan mit Bürgerrat! Das wäre die totale Überwachung!

JULIAN REICHELT | In Deutschland tobt ein dramatisches Wettrennen. Werden wir die Grüne Partei noch los, bevor diese Leute die Meinungsfreiheit abschaffen und ein allmächtiges Regime der digitalen Zensur errichten?

Was wir Ihnen heute präsentieren werden, sind schockierende und unwiderlegbare Beweise dafür, dass die Grüne Partei entschlossen ist, zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik ein Regime der Zensur einzuführen, wie wir alle es noch vor wenigen Jahren für unvorstellbar gehalten hätten. Alles zu diesen skandalösen Entwicklungen sehen Sie, in dieser Folge von „Achtung, Reichelt!“

