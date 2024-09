Britischer Geheimdienst: Gesamte ukrainische Fronten vor Zusammenbruch?

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlichte am Sonntag erneut seinen üblichen Bericht zum Ukraine-Krieg, der sich über die aktuellen Situation an den Fronten in der Ukraine und in Russland befasst.

Drei Haupterkenntnisse

Die russische Offensive an den Frontabschnitten schreitet rasant fort.

In der russischen Region Kursk, wo ukrainische Truppen seit Mitte August 800 bis 900 Quadratkilometer Territorium besetzt halten, hat Moskau eine Gegenoffensive gestartet. Und zwar Angriff auf die Westflanke des von der Ukraine besetzten Außenpostens und eroberten wahrscheinlich mehrere Dörfer zurück.

Und auch in der Ostukraine rücken die Russen allmählich um Vuhledar und auf das wichtige Logistikzentrum Pokrowsk vor. In der vergangenen Woche wurde jedoch keine größere Offensive in Richtung Pokrowsk gestartet, so dass Moskau die Kontrolle über die Seite ausweitete.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 15 September 2024. Russia has continued a high tempo of offensive operations across multiple areas of the frontline.

