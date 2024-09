Raport o antysemityzmie: Widoczny związek z migracją – Austria w czołówce

Sozialistischer Sozi-Ösi-Ex-Bundespräsident mit katholischem Caritas-Präsident beim Welcoming

„Antisemitism Worldwide Report” publikowany corocznie przez Uniwersytet w Tel Awiwie nosi teraz złowieszczy tytuł…:

„Troska o przyszłość żydowskiego życia na Zachodzie”

i jest przerażający. Pokazuje oczywisty związek między migracją a antysemityzmem w krajach zachodnich. Europa Wschodnia prawie w ogóle nie ucierpiała. Austria jest zdecydowanie najbardziej antysemickim krajem w Europie.

Raport publikuje dane dotyczące prześladowań Żydów w 2023 r. w wielu krajach zachodnich. Tendencja jest alarmująca: w samych Stanach Zjednoczonych liczba incydentów antysemickich wzrosła o 103 procent w porównaniu z 2022 r. (z 3697 do 7523) i czterokrotnie w okresie od października do grudnia. We Francji wzrost wyniósł 284 procent (1676 incydentów zamiast 436), w Wielkiej Brytanii 147 procent. Również w Niemczech odnotowano 37-procentowy wzrost liczby incydentów antysemickich, a ich liczba wzrosła ponad czterokrotnie w okresie od października do grudnia.

„Geoglobal” zmapował teraz dane z Uniwersytetu w Tel Awiwie za pośrednictwem »Instagrama« i liczbę antysemickich incydentów w stosunku do liczby ludności: alarmujące: Austria jest najbardziej antysemickim krajem w Europie z 129 antysemickimi incydentami na milion mieszkańców. Za nią – daleko w tyle – plasuje się Wielka Brytania, na drugim miejscu z 61 incydentami na milion mieszkańców, następnie 43 w Szwecji i Niemczech, a następnie 29 incydentów i 26 we Francji.

https://www.instagram.com/p/C_8SmsVMGpL/?utm_source=ig_embed&ig_rid=4c792ba7-1b1f-4d9a-9d8a-2b70531eae42

Migracja i antysemityzm

Wszystkie kraje należą do najbardziej dotkniętych migracją państw europejskich. Jednak w antyimigracyjnej Europie Środkowo-Wschodniej problem prawie nie istnieje: w Czechach odnotowuje się tylko 8 incydentów na milion mieszkańców, podczas gdy w byłym bloku wschodnim, od Estonii po Bułgarię, liczba ta waha się od 3 do 5. W 2023 r. na Węgrzech odnotowano pięć incydentów antysemickich na milion mieszkańców, co jest wynikiem 26 razy lepszym niż w Austrii i 12 razy lepszym niż w Wielkiej Brytanii.

Dlaczego w szczególności Austria?

To pytanie jest obecnie dyskutowane na forum. I to pod rządami konserwatywno-zielonego rządu i w kraju, w którym socjaliści prawie zawsze byli u władzy. I w czerwonym Wiedniu z jego wciąż agresywną polityką pro-powitalną.

***

