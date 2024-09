Ukrainischer Soldat hält nach einem Angriff auf das Ohmatdyt-Kinderkrankenhaus Wache (Foto: Internationaler Strafgerichtshof)

Der russische Geheimdienst erhob schockierende Anschuldigungen: Kiew soll eine Provokation vorbereiten, indem es einen “russischen Raketenangriff” auf eine Kindereinrichtung durchführt, bei dem viele Menschen getötet werden sollen – so die Pressestelle des russischen Auslandsgeheimdienstes.

Dem russischen Auslandsgeheimdienst (SVR) liegen Informationen vor, wonach die Führung der Spezialdienste und des Militärkommandos des Kiewer Regimes, auf Vorschlag von US-Experten, an diesem Szenario arbeiten: Nämlich einem russischen Raketenangriff auf eine Kindereinrichtung – ein Krankenhaus oder einen Kindergarten – auf dem von Kiew kontrollierten Gebiet “mit einer großen Anzahl von Opfern” – teilte der Geheimdienst mit, wie „RIA Novosti“ berichtete.

Antirussische Medien-Kampagne geplant

Dann plane Kiew die Veröffentlichung einer breiten Medienberichterstattung über diese Tragödie unter Beteiligung führender internationaler Massenmedien.

Erpressung: für Einsatz westlicher Langstrecken-Raketen und Diskreditierung von N-Korea und Iran

Mit dieser Provokation wolle die ukrainische Führung die Moral der ukrainischen Streitkräfte stärken, und gleichzeitig die Aufhebung der westlichen Beschränkungen für den Einsatz von Langstreckenraketen tief auf russisches Territorium rechtfertigen sowie die Unterstützung der Länder des globalen Südens gewinnen.

“Das Leben ukrainischer Kinder, die auf diese Weise gefährdet sind, wird von Selenskyj und seiner Clique ignoriert.“

– wie der Auslandsgeheimdienst betonte.

Und auch die USA wollen durch die Provokation Kiews ihren Druck gegen den Iran und Nordkorea intensivieren, welche Moskau angeblich mit ballistischen Raketen beliefert haben sollen: Und zwar, indem Washington Russland beschuldigen will, genau diese Munition bei dem Angriff auf die Kindereinrichtung eingesetzt zu haben.

US-Außenminister Antony Blinken hat bereits die EU-Länder bereits aufgefordert, neue Sanktionen gegen Teheran und Pjöngjang wegen der Übergabe von Waffen an Russland zu verhängen – so der die Pressestelle des russischen Auslandsgeheimdienstes. Außerdem werde Washington die europäischen Hauptstädte manipulieren, sofort und so hart wie möglich auf den Vorfall zu reagieren und Moskau und seine Partner zu verurteilen.

Dieser Artikel erschien auf Magyar Nemzet, unserem ungarischen Partner der Europäischen Medienkooperation

