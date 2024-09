Failed State Deutschland: Erneut Explosion in Kölner Innenstadt

Die Libanonisierung Deutschlands schreitet voran: Wieder gab es in Nacht eine Explosion in Köln, vor einem Bekleidungsgeschäft mit darüber liegenden Wohnungen auf der Ehrenstraße. Und zwar nur wenige Hundert Meter weit entfernt von der Explosion von Montagmorgen am Vanity-Club.

„Gegen fünf Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert.“

– so ein Polizeisprecher zu BILD.

Ein Passant soll bei der Explosion leicht verletzt worden sein und wird bereits als Zeuge gehört. Die Ehrenstraße wurde rund um den Tatort weiträumig abgesperrt.

Das Bekleidungsgeschäft „LFDY“ wurde weitgehend verwüstet: Teile der Innenverkleidung wurden durch die Explosion herausgerissen, Möbel zerstört und Scheiben zerbarsten. Die Feuerwehr musste einen kleineren Brand löschen.

Bereits vor drei Tagen hatte es in der Nähe vor der Disco “Vanity” eine Explosion gegeben. Dabei wurde eine Putzkraft verletzt. Im Zusammenhang damit fahndet die Polizei nach dem mutmaßlichen Sprengsatz-Attentäter wohl nordafrikanischen Aussehens, welcher von einer Überwachungskamera aufgenommen wurde.

________________________________________________________________________________________________________________