O przestępcach płci męskiej w więzieniach dla kobiet – co sprawia, że jest to możliwe?

Bild: picture alliance / empics | Gareth Copley

Na zlecenie organizacji walczącej o prawa kobiet „Let Women Speak” (LFS) przeprowadzono ankietę w poszczególnych stanach federalnych w celu zarejestrowania odsetka więźniów płci męskiej w więzieniach dla kobiet.

Wyszły na jaw zadziwiające rzeczy.

Niektóre kraje związkowe nie współpracowały

Podczas gdy niektóre kraje związkowe były chętne do współpracy, inne ministerstwa okazały się mało pomocne.

Saksonia była najlepszym przykładem braku współpracy: „Tutaj zażądali 1100 euro za informacje, więc nie było odpowiedzi. Dlaczego informacje miałyby być tak kosztowne dla saksońskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, które jest pod przywództwem Zielonych, podczas gdy inne kraje związkowe udzielały informacji bezpłatnie, nie zostało oczywiście przekazane” – napisała LFS, która nie chciała honorować tej płatności. Obrońcy praw kobiet wezwali silniejsze finansowo organizacje lub polityków do samodzielnego przeprowadzenia dochodzenia, o czym poinformował NIUS i co również zostało wdrożone.

NIUS zapytał wszystkie stany federalne, ilu mężczyzn przebywa w więzieniach dla kobiet (wie viele Männer in Frauengefängnissen einsaßen) i za jakie przestępstwa. Poniższy wykres pokazuje liczbę kobiet trans w niemieckich więzieniach dla kobiet.

Poniższe informacje zostały przekazane przez ministerstwa sprawiedliwości krajów związkowych w odpowiedzi na zapytanie NIUS i LFS.

Od 2023 r. 15 osób, które zostały zarejestrowane jako mężczyźni przy urodzeniu, zostało osadzonych w więzieniu dla kobiet w Berlinie. Ministerstwo nie chciało ujawnić, za co mężczyźni przebywający w więzieniu dla kobiet odbywali karę i odniosło się do możliwej dyskryminacji osadzonych. „Jednak ze względu na niewielką liczbę osób trans* w berlińskim systemie więziennictwa, ujawnienie przestępstw wiąże się z możliwym ryzykiem identyfikacji tych osób i dlatego musi zostać pominięte ze względu na ochronę osobistą i uniknięcie stygmatyzacji”, mówi Ministerstwo Sprawiedliwości.

Berliński Senat Sprawiedliwości ogłosił również, że 15 kobiet trans jest przetrzymywanych w czterech sekcjach stołecznego więzienia dla kobiet. „Zakwaterowanie osób transseksualnych, interseksualnych i niebinarnych w berlińskim systemie więziennictwa zasadniczo nie jest odizolowane od innych więźniów, ale razem na jednym oddziale” – powiedział rzecznik. Istnieją jednak oznaki, że więźniarki są zagrożone. „Jeśli istnieją przesłanki wskazujące na to, że osoba transseksualna, interseksualna lub niebinarna o męskiej płci stanowi zagrożenie dla kobiet przebywających w więzieniu, jej umieszczenie w więzieniu dla kobiet nie będzie brane pod uwagę w ramach decyzji o przyjęciu”.

– 11 berlińskiej ustawy o więziennictwie stanowi, że mężczyźni i kobiety są zwykle umieszczani oddzielnie w więzieniu, według rzecznika. Istnieją jednak wyjątki. Jeśli dana osoba nie identyfikuje się z płcią podaną w oficjalnych dokumentach lub jeśli ktoś nie czuje się ani mężczyzną, ani kobietą, zakład karny może zdecydować, że taka osoba powinna być umieszczona w innym miejscu. Czyniąc to, zwraca się uwagę na to, co jest najlepsze dla danej osoby, ale także na zapewnienie bezpieczeństwa więzienia i dobrego samopoczucia innych więźniów.

„Kwestia zakwaterowania nie jest już zatem zdeterminowana wyłącznie przez wpis dotyczący płci”, kontynuował. Nic dziwnego, że Berlin ma nie tylko najwięcej toalet unisex, ale także wyraźnie najwięcej mężczyzn w więzieniach dla kobiet.

Brandenburg

Rzeczywista płeć więźniów nie jest tutaj rejestrowana. Statystyki opierają się wyłącznie na „wpisie stanu cywilnego w momencie przyjęcia”. „W związku z tym nie jest możliwe podanie informacji o liczbie osób, które zostały zarejestrowane jako mężczyźni przy urodzeniu i które zostały osadzone w więzieniach dla kobiet w Brandenburgii lub w kobiecym skrzydle więzienia w Brandenburgii od 2023 r.”, mówi ministerstwo.

Szlezwik-Holsztyn i Hamburg

Sytuacja wygląda podobnie w najbardziej wysuniętych na północ krajach związkowych Niemiec. „W Szlezwiku-Holsztynie aktualny wpis dotyczący płci jest rejestrowany przy przyjęciu więźniów. W związku z tym nie można podać żadnych informacji dotyczących okresu przed uwięzieniem, w szczególności tego, która płeć została wpisana do rejestru stanu cywilnego w momencie urodzenia”, pisze ministerstwo. Hamburg również nie rejestruje pożądanych danych.

Saksonia

Odpowiedzi saksońskiego Ministerstwa Sprawiedliwości ujawniły ponurą prawdę o mężczyznach odbywających karę w więzieniach dla kobiet.

„W latach 2023 i 2024 w więzieniu Chemnitz, zakładzie karnym odpowiedzialnym za pozbawienie wolności kobiet, przebywały łącznie trzy osoby, które w chwili urodzenia były mężczyznami. Jedna z tych osób została w tym okresie dwukrotnie pozbawiona wolności”.

Osoby te zostały skazane za następujące przestępstwa.

Kradzież – 18,75 procent

Napaść – 12,5

Znieważenie – 12,5

Uzyskiwanie korzyści – 12,5 procent

Zniszczenie ważnego sprzętu służbowego – 6,25 procent

Napaść na tle seksualnym – 6,25 procent

Wymuszanie seksualne – 6,25 procent

Gwałt – 6,25 procent

Napaść na funkcjonariuszy organów ścigania – 6,25 procent

Oszustwo – 6,25 procent

defraudacja – 6,25 procent

Pomimo przestępstw przeciwko samostanowieniu seksualnemu, mężczyźni byli więzieni razem z kobietami.

W styczniu Freie Presse donosiła o więźniu płci męskiej, który terroryzował więźniarki w więzieniu w Chemnitz i masturbował się na więziennym korytarzu. „Kobiety dały mu się namówić na różne rzeczy, od oglądania jego masturbacji po seks oralny, a nawet stosunki seksualne z penetracją” – czytamy w liście od jednej z więźniarek, do którego dotarła Freien Presse. Według Bild, więzień został przeniesiony do więzienia dla mężczyzn.

Hesja

Ministerstwo Sprawiedliwości Hesji stwierdziło, że wie o czterech osobach, które odbywały karę jako urodzeni mężczyźni wśród kobiet. „Jedna osoba została skazana za oszustwo, a druga za kradzież. Pozostałe dwie osoby zostały tymczasowo aresztowane” – powiedział rzecznik NIUS. Według ministerstwa, był również jeden przypadek, w którym kobieta została uwięziona jako „mężczyzna” z powodu jej wpisu stanu cywilnego.

Bawaria

Według bawarskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, dużą wagę przywiązuje się do zakwaterowania więźniów transseksualnych i interseksualnych w indywidualnie dostosowanym i chronionym środowisku w bawarskich zakładach karnych. Mówi się, że różne czynniki odgrywają w tym rolę, w tym możliwa lub już zakończona zmiana stanu cywilnego, osobiste postrzeganie przynależności płciowej i przeprowadzone środki zmiany płci. Na pytanie LFS, ministerstwo stwierdziło: „Jeśli chodzi o liczbę przypadków transseksualnych więźniów, mogę poinformować, że o ile wiadomo, jest tylko kilka osób. Według specjalnej ankiety, na dzień 1 lipca 2019 r. w Bawarii przebywało w sumie sześć z ponad 11 000 osób przebywających w więzieniach”.

Saara i Turyngia

W tych dwóch nierównych krajach związkowych nie ma więzień dla kobiet, a zatem nie ma mężczyzn, którzy mogliby w nich odbywać karę. Jeśli chodzi o kobiety w męskich więzieniach, Ministerstwo Sprawiedliwości Turyngii pisze: „W systemie więziennictwa Turyngii nie było żadnych wniosków od transseksualnych kobiet lub transseksualnych mężczyzn o zakwaterowanie zgodnie z ich samoidentyfikacją”.

Brema i Meklemburgia-Pomorze Przednie

Według oficjalnych informacji w więzieniach dla kobiet w Bremie i Meklemburgii-Pomorzu Przednim przebywa tylko jedna transseksualna kobieta. Ministerstwa nie podają żadnych danych na temat popełnionych przez nie przestępstw.

Badenia-Wirtembergia

Południowy kraj związkowy stwierdził, że nie przeprowadził badania statystycznego, ale mimo to był w stanie dostarczyć dane. „W okresie od 2023 r. do chwili obecnej znany jest jednak jeden przypadek, w którym mężczyzna o statusie osobistym został osadzony w więzieniu dla kobiet w Badenii-Wirtembergii” – poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości. „Osoba ta została skazana na karę pozbawienia wolności za niebezpieczne uszkodzenie ciała”, dodało ministerstwo.

Nadrenia-Palatynat

Ministerstwo Sprawiedliwości Nadrenii-Palatynatu stwierdziło, że „w żadnym momencie” nie zarejestrowało płci wrodzonej więźniów, ale stwierdziło, że nie są mu znane żadne przypadki, w których ktoś urodziny jako mężczyzna znajdował się w więzieniu dla kobiet.

Dolna Saksonia

Krajowe Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło: „Zgodnie z obecnym stanem prawnym, przy przyjmowaniu więźniów rejestruje się tylko aktualną płeć. Zbadamy, czy zmiany w przepisach państwowych dotyczących wykonywania wyroków są konieczne w świetle zmian wprowadzonych przez ustawę o samostanowieniu. Materiały legislacyjne do ustawy o samostanowieniu wyraźnie zezwalają na takie regulacje państwowe”.

Nadrenia Północna-Westfalia

Ministerstwo Sprawiedliwości Nadrenii Północnej-Westfalii stwierdza, że nie ma „systematycznego rejestrowania płci więźniów zarejestrowanych przy urodzeniu”. „Dostępne są jednak dane, które zostały zebrane w ramach dwóch badań przeprowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości Nadrenii Północnej-Westfalii we wszystkich więzieniach w kraju związkowym. Ujawniły one, że w lipcu 2024 r. w więzieniach Nadrenii Północnej-Westfalii przebywało łącznie osiem osób transpłciowych (z czego trzy w więzieniach dla kobiet i pięć w więzieniach dla mężczyzn), a w sierpniu 2023 r. łącznie dwanaście (z czego osiem w więzieniach dla kobiet i cztery w więzieniach dla mężczyzn)” – powiedział rzecznik.

Saksonia-Anhalt

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło, że w Saksonii-Anhalt nie ma więzienia dla kobiet. „W ramach umowy administracyjnej kraj związkowy Saksonia-Anhalt zasadniczo wykorzystuje w tym celu możliwości osadzenia w więzieniu Luckau-Duben (więzienie dla kobiet) w kraju związkowym Brandenburgia” – powiedział rzecznik.

***

Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj: Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.