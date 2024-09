Bild: 123Comics

So Mancher würde sich wohl in Deutschland über ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1.200 Euro im Monat freuen. Wären da nicht bekanntlich gewisse „Freiheitseinschränkende Maßnahmen daran geknüpft.

In Deutschland wird derzeit die Einführung eines Solchen erwogen.

Experimente sollen Umsetzbarkeit zeigen

1200 Euro bedingungsloses Grundeinkommen zu erhalten, würden sich viele Menschen wohl wünschen. Genau das wird nun in Deutschland heftig diskutiert. Aktuelle Experimente zeigen jetzt, ob es das Grundeinkommen tatsächlich bald geben könnte, wie auch karlsruhe-insider berichtete.

Für Manche mag es wohl wie ein schöner Traum klingen. Jeder Mensch könnte somit 1.200 Euro bedingungsloses Grundeinkommen erhalten. Viele stehen dieser Idee jedoch skeptisch gegenüber. Einerseits wird befürchtet, dass die Produktivität der Menschen zweifelsfrei massiv nachlassen könnte. Andererseits, dem WEF Plan folgend, wären damit massivste „Freiheitseinschränkungen“ und auch „Kontrollmaßnahmen“ seitens der Regierung verbunden. Nun sollen Experimente also zeigen, ob das Grundeinkommen tatsächlich in Deutschland Realität werden könnte.

Zahlen geben Aufschluss über Grundeinkommen

Kaum ein Zukunftsthema wird derzeit so kontrovers diskutiert wie das bedingungslose Grundeinkommen. Sogenannte Experimente sollen nun mehr Klarheit darüber schaffen, welche Vorteilediese Art der finanziellen Sicherheit damit für Bürger geschaffen werden kann. In einem Versuch erhielten 122 Personen drei Jahre lang 1.200 Euro pro Monat. Diese Phase ist nun abgeschlossen, und Forscher werten mit Hilfe von Fragebögen und Interviews aus, wie sich diese Art des Geldflusses auf die Menschen ausgewirkt hat. Die Ergebnisse daraus sollen nunmehr im kommenden Jahr veröffentlicht werden. Sollten diese (erwartungsgemäß) positive Effekte zeigen, würde dies die Diskussion um das Grundeinkommen fraglos wieder neu beflügeln.

„Offizielle“ Kritiker befürchten medial, dass Menschen durch eine leistungslose Fixeinnahme träge werden und die Produktivität im gesamten Land bedrohlich sinken könnte. Um dieser Sorge nachzugehen, nahmen vor allem Menschen im erwerbsfähigen Alter an besagter Studie teil. So solle also ermittelt werden, inwieweit die Arbeitsmoral der Teilnehmer während des Experiments tatsächlich nachgelassen hatte. Außerdem untersuchen die Forscher, wie die Teilnehmer das unerwartete Extra-Geld ausgegeben hatten. Erste öffentliche Interviews mit den Probanden stimmen freilich optimistisch. Die meisten berichteten von größerer Gelassenheit und Sicherheit während der Zeit des Experiments. Mit keinem Ansatz jedoch, wird die Kehrseite der „Grundeinkommensmedaille“ erwähnt, da diese bis dato, mit all den seitens der „WEF-Agenda“ geforderten Einschränkungen, in der Studie freilich ausgeklammert wurde.

Vielschichtige „oberflächliche“ Debatte

Die Idee, 1200 Euro als bedingungsloses Grundeinkommen auszuzahlen, wird seit Jahren heiß diskutiert. Manche sind der Überzeugung, dass die fortschreitende Automatisierung durch Roboter und künstliche Intelligenz so viele Arbeitsplätze vernichten könnte, dass ein Grundeinkommen unausweichlich sei, freilich mit all seinen unerwähnten „freiheitseinschränkenden Nebenwirkungen“.

Auch gibt es dazu unterschiedliche Ansätze, wie diese leistungslosen Bezüge gestaltet werden könnten, sowie über die Höhe des monatlichen Betrags, gehen die Meinungen stark auseinander.