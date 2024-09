Marokko und Spanien stoppen illegale Massenmigration (Video)

Die marokkanischen Behörden waren alarmiert: Mittels einer Internet-Kampagne in den sozialen Netzwerken kündigten illegale Migranten einen Sturm auf die spanische Enklave in Afrika, Ceuta, an. Seit Freitag mobiliserte das nord-afrikanische Land Sondereinheiten der Gendarmerie und anderer Sicherheitskräfte in der Stadt Fnideq, die an die spanische Exklave Ceuta grenzt. Vom Ausmaß dieses Versuch einer illegalen Massenmigration zeugen u.s. Videobilder.