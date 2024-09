September 2024: Liebesgrüße aus St. Petersburg

12. September 2024: BRICS unter dem Vorsitz Russlands macht Globalpolitik | Foto: Kristina Kormilitsyna („Rossiya Segodnya“)

Atlantische Kreise versuchen – jetzt vor allem mit medialen Mitteln – von ihrer kritischen Lage in der Ukraine wie auch in Nahost abzulenken: Statt der zum Kriegsziel ausgerufenen „strategischen Niederlage Russlands“ droht inzwischen der westlichen Wertegemeinschaft nicht nur militärisch, sondern auch noch diplomatisch und wirtschaftlich die Luft auszugehen.

11:25 Uhr – Treffen der nationalen Sicherheitsberater von BRICS

An dem Treffen der BRICS-Länder in St. Petersburg nahmen von der Weltmehrheit der 85% des „Globalen Südens“ die folgenden Vertreter teil:

Ajit Kumar Doval, Nationaler Sicherheitsberater des Premierministers der Republik Indien,

Wang Yi, Direktor des Büros der Kommission für auswärtige Angelegenheiten des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und Außenminister der Volksrepublik China,

Khumbudzo Phophi Silence Ntshavheni, Minister im Präsidialamt der Republik Südafrika,

Alaa Youssef, Secretary-General of the National Security Council of the Arab Republic of Egypt,

Ali Ahmadian, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates der Islamischen Republik Iran,

Ali Al Shamsi, Generalsekretär des Obersten Rates für Nationale Sicherheit der Vereinigten Arabischen Emirate,

Tadesse Million Lema, Exekutivdirektor des Gemeinsamen Geheimdienst- und Analysezentrums der Demokratischen Bundesrepublik Äthiopien,

Ibrahim Abdul Hak Neto, Stellvertretender Sonderassistent des Präsidenten der Föderativen Republik Brasilien für auswärtige Angelegenheiten,

Sergei Shoigu, Sekretär des Sicherheitsrates der Russischen Föderation.

Russlands Präsident Wladimir Putin: Liebe Kollegen, liebe Freunde!

Ich freue mich, Sie alle in St. Petersburg begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, dass Sie hier in die nördliche Hauptstadt Russlands gekommen sind. In diesem Zusammenhang möchte ich Sie daran erinnern, dass die BRICS-Vereinigung genau hier, in diesem Gebäude in St. Petersburg, gegründet wurde:

Damals vereinbarten die Staats- und Regierungschefs dreier Staaten – Indien, Russland und China – während eines Treffens, regelmäßige Treffen auf höchster Ebene sowie andere Veranstaltungen abzuhalten. So entstand die RIC-Vereinigung [Russland, Indien und China], die zu wachsen begann.

Heute habe ich die Ehre und Freude, die Teilnehmer des Treffens hochrangiger BRICS-Offizieller für Sicherheitsfragen hier willkommen zu heißen. Ich weiß, dass Sie gestern eine lebhafte und produktive Diskussion über die wichtigsten Aspekte der globalen Situation sowie globale und regionale Stabilitätsfragen geführt hatten. Dies ist das vierzehnte Treffen der BRICS in diesem Format. Dieses Mal nehmen jedoch Delegationen aus den Staaten, die am 1. Januar als vollwertige Mitglieder unserer Vereinigung beigetreten sind, teil. Außerdem fand ein Treffen mit unseren Kollegen aus den Ländern statt, die noch nicht BRICS Mitglieder sind, aber ein aufrichtiges Interesse an einer engeren Zusammenarbeit mit unserer Vereinigung zeigen. Dies geschah auf Initiative Russlands und wir schätzen Ihre Unterstützung.

Ich möchte betonen, dass das Treffen hochrangiger Vertreter ein entscheidender Schritt zur Vorbereitung des BRICS-Gipfels und BRICS Plus/Outreach Formats, terminisiert vom 22. bis 24. Oktober in Kasan/Russland, ist.

[…]

Als derzeitiger BRICS-Vorsitzender hat Russland in diesem Jahr einen äußerst verantwortungsvollen Ansatz zur Organisation gemeinsamer Aktivitäten innerhalb der Vereinigung gewählt. Unser Vorsitz hat die entscheidende Aufgabe eine rasche und nahtlose Integration neuer Mitgliedsländer in alle BRICS-Mechanismen zu ermöglichen. Darüber hinaus haben wir uns mit dem zunehmenden Interesse zahlreicher anderer Staaten an BRICS befasst:

Derzeit haben über 34 Länder den Wunsch geäußert, sich in irgendeiner Form den Aktivitäten unserer Vereinigung anzuschließen.

[…]

Ich möchte betonen, dass das Programm der russischen Präsidentschaft sowohl umfangreich wie auch vielfältig ist: Es umfasst über 200 Veranstaltungen, die darauf abzielen, die Partnerschaft in allen Schlüsselbereichen zu stärken, darunter Politik und Sicherheit, Wirtschaft und Finanzen sowie kulturelle und humanitäre Beziehungen.

[…]

Die russische Präsidentschaft legt großen Wert auf Themen, die in Ihren Zuständigkeitsbereich als hochrangige Vertreter für Sicherheit fallen. Wir bauen auf die wirklich beeindruckende Erfahrung, die BRICS-Staaten bei der Zusammenarbeit und Bekämpfung von Bedrohungen durch Terrorismus und Extremismus, illegalen Waffen- und Drogenhandel, grenzüberschreitende Kriminalität und illegale Migration gesammelt haben.

Zu den konkreten Ergebnissen der gemeinsamen Arbeit der BRICS-Mitgliedstaaten gehört die Einrichtung eines speziellen Online-Registers für den Austausch von Daten über Computerangriffe oder Cybervorfällen. Die Annahme des Beschlusses zur Einrichtung eines BRICS-Rates zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung steht kurz bevor. Im Juli fand in Moskau die neunte Plenarsitzung der Arbeitsgruppe zur Terrorismusbekämpfung statt.

[…]

12.9.2024 – 13:00 Uhr: Das Treffen zwischen Putin und Wang Yi

Wladimir Putin mit dem Direktor des Büros der Kommission für auswärtige Angelegenheiten des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und Außenminister der Volksrepublik China, Wang Yi.

Wladimir Putin: Herr Wang Yi, ich freue mich sehr, Sie wiederzusehen.

Vor einem Jahr haben wir uns hier in St. Petersburg getroffen, als Konsultationen über den Sicherheitsrat und das Außenministerium stattfanden. Ich freue mich darauf, unseren und meinen Freund, den Vorsitzenden der Volksrepublik China, Xi Jinping, wie vereinbart auf dem BRICS-Gipfel in Kasan zu sehen. Bitte übermitteln Sie ihm meine besten Wünsche. Die umfassende Partnerschaft und strategische Zusammenarbeit zwischen Russland und China sind seit vielen Jahren für beide Seiten von Vorteil und ausgewogen. Am 2. Oktober feiern wir den 75. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen unseren Nationen.

Russland und China verteidigen gemeinsam die Grundsätze einer gerechten und demokratischen Weltordnung, die auf internationalem Recht, Souveränität und Gleichheit beruht.

Dieser Ansatz wird auch von den gleichgesinnten Nationen des «Globalen Südens», der globalen Mehrheit, unterstützt, wie auf dem jüngsten BRICS-Gipfel deutlich wurde.

Wie Sie wissen, haben wir dies gerade mit unseren für Sicherheitsfragen zuständigen Kollegen besprochen. Wir werden uns auch an den Formaten BRICS-Outreach und BRICS-Plus beteiligen. Viele Länder, die unsere Ansichten über die Weltordnung teilen, sind sehr daran interessiert, dieser Organisation beizutreten und mit ihr zusammenzuarbeiten. Wir werden uns gewissenhaft darum bemühen, die notwendigen Entscheidungen in diesem Bereich auf der Grundlage eines Konsenses vorzubereiten, wie es bei unseren Interaktionen üblich ist.

[…]

Ich danke Ihnen noch einmal für Ihre Teilnahme an den heutigen Veranstaltungen.

Wang Yi: Herr Präsident, vielen Dank für das heutige Treffen. Gestatten Sie mir, Ihnen noch einmal die herzlichsten Grüße und besten Wünsche Ihres Freundes, des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, zu übermitteln. Zwischen Ihnen und dem Präsidenten besteht tiefes gegenseitiges Vertrauen und Freundschaft und gemeinsam geben Sie stets die strategische Richtung für die Beziehungen zwischen China und Russland vor. Unter Ihrer Führung wurde die starke Dynamik in den chinesisch-russischen Beziehungen aufrechterhalten, wodurch beide Länder maßgeblich zur Stärkung des Multilateralismus auf globaler Ebene beitragen. Wie Sie bereits erwähnt haben, erzielen wir in allen Bereichen der Zusammenarbeit kontinuierlich neue Ergebnisse zum Wohle unserer Nationen.

Während meines Besuchs in St. Petersburg nahm ich an einem Treffen hochrangiger Vertreter, die für Sicherheitsfragen innerhalb der BRICS zuständig sind, teil. Eine weitere wichtige Aufgabe von mir ist die Vorbereitung des bevorstehenden Besuchs von Präsident Xi Jinping in Kasan anlässlich des BRICS-Gipfels. Der Präsident nimmt Ihre Einladung zum Gipfel in Kasan mit großer Freude an und freut sich auf weitere ausführliche Gespräche über strategische Fragen. Heute erhalte ich die sehr gute Gelegenheit, Ihre wertvollen Erkenntnisse persönlich zu erfahren und werde unserem Präsidenten ausführlich Bericht erstatten. Vielen Dank!

[…]

12.9.2024 – 18:40 Uhr: Plenarsitzung «Vereintes-Kultur-Forum»

Die Veranstaltungen des 10. Internationalen Forums für die Vereinten Kulturen in St. Petersburg dauern bis zum 14. September. Das Thema der Jubiläumsveranstaltung lautet: Kultur des 21. Jahrhunderts – Souveränität oder Globalismus? Die Plenarsitzung fand im Generalstabsgebäude der Staatlichen Eremitage in St. Petersburg statt.

Wladimir Putin: Meine Damen und Herren, Freunde!

Ich freue mich, Sie in Russland, in St. Petersburg, begrüßen zu dürfen. Es ist das zehnte Mal, dass unsere nördliche Hauptstadt Kulturvertreter aus aller Welt willkommen heißt. Jedes Treffen dieser Art verkörpert, wie die Kultur selbst, den Zeitgeist. Es wirft akute, lebenswichtige und äußerst wichtige Fragen auf. Das Forum der Vereinigten Kulturen ist eine substanzielle Antwort auf die kompliziertesten Herausforderungen, denen sich unsere Länder und Nationen heute gegenübersehen. Schon der Name des Forums anerkennt:

– die kulturelle Vielfalt der Welt,

– das natürliche Recht der Menschen auf Identität,

– die Achtung traditioneller Werte und Religionen

– die bedingungslose Gleichheit der Länder bei der Gestaltung der globalen Kulturagenda.

Diese Ansätze und Grundsätze wurden in der Erklärung des letztjährigen Forums festgehalten. Ihre Relevanz ist heute größer denn je. Die Bedeutung von Humanismus und Dialog, gegenseitigem Respekt und Vertrauen in der Welt wird von der globalen Mehrheit geteilt. Leider stehen sie jedoch unter ständigem Druck und wird von Verwässerung bedroht. Vor allem aufgrund der beispiellosen Politisierung des kulturellen Bereichs als Waffe für geopolitische Pläne.

Dazu kommen ständige Versuche, den kulturellen Bereich an den Rand zu drängen und die Bedeutung nationaler Wertesysteme bzw. alles, was nicht mit der von globalen Eliten und herrschenden Kreisen in einigen Ländern geförderten Agenda übereinstimmt, herabzusetzen.

Russland hat seine wichtigsten Werte identifiziert und sie in der Verfassung, dem Grundgesetz des Landes, verankern lassen. Wir schützen diese Werte und alle, die sie teilen und wie wir glauben, dass das Recht der Menschen, ihre Muttersprache zu sprechen, den Glauben ihrer Väter zu bewahren und in Harmonie mit der Natur und ihren Naturgesetzen zu leben, heilig ist.

Ohne Übertreibung wird das Ergebnis dieser Bemühungen sowohl die zukünftige Weltordnung als auch die Aussichten für die Kultur bestimmen. Wir glauben, dass Kultur ohne grobe Einmischung bzw. ohne sogenannte «Cancel Culture», d. h. Auslöschung der Kultur selbst, existieren sollte und kann.

Es gibt einen guten Grund, warum Diplomatie als Kunst bezeichnet wird. Um sie zu beherrschen, braucht es mehr als Wissen und Talent. Diplomatie ist auch Kultur: Eine Kultur des Handelns, der Emotionen und der Sprache. Sie vermittelt ein Verständnis dafür, was gesagt oder getan werden kann und was nicht, um irreversible Folgen zu vermeiden.

Kultur war schon immer eine Art Zündschnur für die Welt. In einigen Ländern scheint sie durchgeschmolzen zu sein.

Heute haben viele hochrangige Politiker ihre moralischen Grenzen verloren und brechen Tabus, die man selbst in den angespanntesten Momenten des Kalten Krieges unangetastet liess.

In Ländern, in denen solche Eliten regieren, beginnen die Menschen allmählich, Fremdenfeindlichkeit und dann extreme Formen der Diskriminierung und Verfolgung aus nationalen, ethnischen oder religiösen Gründen als selbstverständlich zu akzeptieren. Wir alle wissen, wie schnell die herrschenden Regime in solchen Situationen entmenschlicht werden und was dies für bestimmte Familien und Menschen unterschiedlichen Alters bedeutet. Wir können das sehen. Aus diesem Grund habe ich kürzlich eine präsidiale Durchführungsverordnung zur Bereitstellung humanitärer Hilfe für Menschen unterzeichnet, die traditionelle russische spirituelle und moralische Werte teilen. Wir kämpfen nicht gegen andere Werte – wir unterstützen unsere eigenen. Das ist der Unterschied zwischen uns und unseren Gegnern.

Diese Entscheidung wurde als Reaktion auf die wachsende Zahl von Anfragen aus Ländern getroffen, in denen Menschen im Wesentlichen ihrer Wahlfreiheit beraubt werden: Hauptsächlich Familien mit Kindern, denen die örtlichen Behörden perverse ethische Standards aufzwingen. Es gibt auch viele Anfragen von Kulturschaffenden, die ihre Kreativität nicht auf das Prokrustesbett von Quoten und Kriterien sowie auf Übereinstimmung ihnen fremd erscheinender neoliberaler Standards beschränkt sehen wollen.

Diese Standards werden in einigen Medien aktiv verbreitet und bilden darüber den sogenannten Mainstream ab. Wenn Autoren daran interessiert sind, dass ihre Werke veröffentlicht oder freigegeben werden, müssen sie sich diesem Mainstream beugen. Wenn es in diesen Werken oder sogar aufgrund von privaten Äußerungen auch nur den Schatten des Widerspruchs oder Zweifels gibt, wird solch ein Autor, Regisseur oder Künstler geächtet oder gecancelt. Darüber hinaus können wir immer häufiger beobachten, wie die von westlichen Eliten geförderte Werteagenda globale Religionen und kulturelle Traditionen ganzer Weltregionen ignoriert und manchmal sogar vorsätzlich beleidigt. Ich glaube, dass die meisten Länder und Völker einen solchen Ansatz ablehnen:

Sie sehen die Zukunft von Kultur in gegenseitigem Respekt und Vertrauen sowie in gleichberechtigter internationaler Zusammenarbeit in diesem Bereich.

Mit der erneuten Ausrichtung dieses Forums, insbesondere in solch schwierigen Zeiten, sind wir zutiefst von der Notwendigkeit eines Dialogs zwischen den Kulturen überzeugt. Ihre Stimmen, liebe Freunde, müssen gehört werden!

[…]

Als eine der vielfältigsten Nationen der Welt freut sich Russland wirklich, Ihnen diese Plattform zu bieten – auch durch das heutige Forum.

Wir wissen, dass der Grundstein der kulturellen Entwicklung in der kontinuierlichen Interaktion und gegenseitigen Bereicherung liegt. Die Einheit verschiedener Kulturen und Traditionen birgt eine immense kreative Kraft. Diese Einheit prägt unsere nationale Identität und verkörpert zentrale nationale Werte wie gegenseitige Unterstützung, Gerechtigkeit, Mitgefühl, historisches Gedächtnis, Kontinuität der Generationen, starke Familienbande, Patriotismus und Bürgerpflicht. Für unser internationales Publikum ist es wichtig zu betonen, dass Russland von Anfang an ein multinationaler Staat war. Diese reiche Vielfalt ist tief in unseren Traditionen verwurzelt und bildet die Grundlage sowohl unserer gemeinsamen Identität als auch unserer spirituellen Stärke.

Wir legen großen Wert auf kulturelle Entwicklung. Museen, Theater, Gemeindezentren und Bibliotheken werden laufend modernisiert und Gotteshäuser restauriert. Auch öffentliche Plätze wie Uferpromenaden, Parks und öffentliche Gärten werden neu belebt. Diese Bemühungen bereichern nicht nur die Kulturlandschaft, sondern spielen auch eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung all unserer Regionen.

[…]



Kulturelle und humanitäre Beziehungen, Zusammenarbeit in Kunst und Bildung sowie Jugendaustausch sind die wichtigsten Prioritäten des BRICS-Vorsitzes Russlands. Diese Organisation stellt ein Modell für eine multipolare Welt dar, in der Prinzipien wie gegenseitiger Respekt, unabhängige Entwicklungspfade und die praktische Umsetzung des Schlüsselprinzips der UN-Charta, der souveränen Gleichheit der Staaten, vorherrschen.

In diesem Jahr hat Russland auch den Vorsitz der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten inne. Sowohl durch GUS [Gemeinschaft Unabhängiger Staaten] als auch durch BRICS wird eine beispiellose Anzahl von Projekten umgesetzt. Auf der Tagesordnung Ihres Forums stehen auch Treffen im Rahmen dieser Organisationen. Erst gestern fand meines Wissens ein Treffen der Kulturminister der teilnehmenden Länder statt. Ich freue mich, Sie alle hier begrüßen zu dürfen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, und Ihnen für Ihren Beitrag zur Stärkung des interkulturellen Dialogs zu danken, für Ihr Engagement, diesen mit lebendigen, kreativen Inhalten und innovativen Ideen zu füllen.

[…]

12.9.2024 – 18:55 Uhr: Putin warnt die Kriegstreiber im Westen

Ich glaube, dass es an der Zeit ist, eine neue, gemeinsame internationale Infrastruktur für nationale Kulturen zu schaffen. In der heutigen Welt sind die Gesellschaften am erfolgreichsten, in denen die Menschen von der Kultur angetrieben und inspiriert werden und sich auf ein starkes Fundament aus Werten, Geschichte und Traditionen stützen können.

[…]

Wladimir Putin beantwortet dazu die Schlüsselfrage eines Medienvertreters:

Frage: In den letzten Tagen haben wir von höchster Stelle aus Großbritannien und den Vereinigten Staaten Aussagen gehört, wonach das Kiewer Regime mit westlichen Langstreckenwaffen Ziele tief im Inneren Russlands angreifen dürfe. Offenbar steht diese Entscheidung kurz bevor oder wurde bereits getroffen, soweit wir das beurteilen können. Das ist eigentlich ziemlich außergewöhnlich. Könnten Sie sich dazu äußern, was hier vor sich geht?

Wladimir Putin: Was wir hier sehen, ist ein Versuch, Begriffe zu vertauschen: Denn es geht nicht darum, ob das Regime in Kiew Ziele auf russischem Territorium angreifen darf oder nicht. Es führt bereits Angriffe mit unbemannten Luftobjekten und anderen Mitteln durch.

Aber der Einsatz von Präzisionswaffen großer Reichweite aus westlicher Produktion ist eine ganz andere Geschichte.

Tatsache ist, dass – ich habe dies bereits erwähnt und jeder Experte, sowohl in unserem Land als auch im Westen, wird dies bestätigen – die ukrainische Armee nicht in der Lage ist, hochmoderne, hochpräzise Langstreckenwaffen einzusetzen, die vom Westen geliefert würden. Sie können das nicht. Diese Waffen können nicht ohne Ziel-Daten von Satelliten, über welche die Ukraine nicht verfügt, eingesetzt werden. Dies kann nur mit Satelliten der Europäischen Union oder der USA – im Allgemeinen mit NATO-Satelliten – erfolgen. Das ist der erste Punkt.

Der zweite Punkt – vielleicht der wichtigste, der entscheidende Punkt – ist, dass nur NATO-Militärpersonal diesen Raketensystemen Flugmissionen zuweisen kann. Ukrainische Soldaten können dies nicht. Daher geht es nicht darum, dem ukrainischen Regime zu erlauben, Russland mit diesen Waffen anzugreifen oder nicht:

Es geht darum zu entscheiden, ob NATO-Länder direkt in den militärischen Konflikt verwickelt würden oder nicht.

Falls diese Entscheidung getroffen würde, bedeutete dies nichts anderes als eine direkte Beteiligung: Es bedeutete, dass NATO-Länder, die Vereinigten Staaten und europäischen Länder am Krieg in der Ukraine beteiligt wären. Dies bedeutete ihre direkte Beteiligung an dem Konflikt und würde das Wesen, die Natur des Konflikts, dramatisch verändern.

Es bedeutete, dass NATO-Länder – die Vereinigten Staaten und europäische Länder – sich im Krieg gegen Russland befänden. Und falls dies der Fall wäre, würden wir angesichts der Veränderung des Wesens des Konflikts angemessene Entscheidungen in Reaktion auf solche gegen uns gerichtete Bedrohungen, treffen.

***

