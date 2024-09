“NYT”: Mossad steckt hinter Pager-Explosionen – Ungarische Tarnkasten-Firma vorgeschoben

Nicht nur die schier unfassbaren Massenexplosionen von Pagern und in der Folge Walkie Talkies sind mysteriös, sondern auch die Hintergründe zu deren Infiltrierung mit Sprengstoff. All diese Tatsachen lassen auf eine sorgfältig und lang geplante Geheimdienstarbeit schließen, welche auch die eigentlichen Urheber hinter einem Dickicht von falschen Fährten verschwinden machen soll.

Zwei Angriffe innerhalb von 2 Tagen

Mittlerweile wurden beim ersten Angriff vom 17.9. mindestens ein Dutzend Menschen getötet und mehr als 2700 verwundet, viele von ihnen verloren Gliedmaßen. Am nächsten Tag starben weitere 20 Menschen und Hunderte wurden verletzt. Die überwiegende Mehrheit der Getöteten und Verwundeten waren Mitglieder der Hisbollah.

Israel bestätigte oder dementierte zwar weder eine Rolle bei den Bombenanschlägen. Allerdings sagten 12 aktuelle und ehemalige Verteidigungs- und Geheimdienstbeamte, welche über die Operation informiert wurden, gegenüber der „New York Times“, dass die Israel hinter dem Angriff stecke. Diese Desinformationspolitik verfolgt Israel u.a. auch gegenüber seinem Atomwaffenarsenal.

“NYT”: Israels Geheimdienst in Herstellung verwickelt

So sollte der Eindruck erweckt werden, dass dort die infiltrierten Todes-Pager hergestellt worden wären – wie drei Geheimdienstler gegenüber der „NYT“ berichteten. Der eigentliche Hersteller der Pager muss also wohl der israelische Geheimdienst Mossad gewesen sein.

Indizien zeichnen nun folgendes Bild: Am Anfang des Plans stand die Ankündigung der Terrormiliz Hisbollah ihre Kommunikation via Mobiltelefonen auf eher vorsintflutliche Pager umzustellen. Weil dadurch der Standort des Besitzers nicht mehr erkennbar ist, was wohl bei gezielten Tötungsaktionen Israels der Fall war.

Der israelische Geheimdienst muss also offenbar in die Herstellung oder Lieferung der Geräte eingegriffen haben.

Ungarische Tarnfirma zur Verschleierung

Bilder von explodierten Pagern zeigen das Modell „AR924“ der taiwanesischen Firma „Gold Apollo“. Dessen Firmengründer, Hsu Ching-Kuang, dementiert allerdings, die Pager für die Hisbollah hergestellt zu haben. Und er verwies auf das ungarische Unternehmen „BAC“.

Die erste – wohl bewusst gelegte – Fake-Fährte: Denn “BAC” nahm schon vor rund drei Jahren Kontakt zu „Gold Apollo“ auf und importierte zunächst Pager zum Weiterverkauf. Später habe „BAC“ dann eine Lizenz zur Herstellung der Geräte und zur Verwendung des Firmennamens „Gold Apollo“ erhalten.

Laut Hsu war also die taiwanesische Firma „nicht an der Entwicklung oder Herstellung dieses Produkts beteiligt“ (focus)

Die ungarische „BAC“ mit Sitz in Budapest – gab sich auf seiner Firmen-Webseite als Beratungsunternehmen aus. Mit dem Ziel, an „innovativen Lösungen“ in den Bereichen internationale Beziehungen, Umwelt, Entwicklung und Innovation zu arbeiten.

Es findet sich kein einziger Hinweis auf die Herstellung von Pagern. Auffallend aber: „BAC“ bewirbt eine eigene Schmuckkollektion namens „Nelkhael“ – ein mystischer Engel des Judentums. Sollte das also eine ominöse Warnung an die Hisbollah sein?: Nelkhael ist in der jüdischen Kabbala der Engel des Verantwortungsgefühls und verantwortlichen Handelns. Nun aber der Todesengel der Hisbollah-Terroristen?

Ungarische Tarn-Briefkastenfirma

Die eigentlichen Firmenpartner von „BAC“ bleiben aber im Hintergrund. Interessant aber auch: In einem früheren Internetauftritt finden sich die Logos der EU-Kommission, der “Internationalen Atomenergiebehörde” (IAEA) und der “Unesco”. Laut „focus“ verneinte aber die „IAEA“ jegliche Geschäftsbeziehungen,EU-Kommission und “Unesco” haben bisher noch nicht reagiert.

Aller Wahrscheinlichkeit nach war „BAC“ aber eine reine Briefkastenfirma, was schon der etwas heruntergekommene Firmensitz in einem Budapester Außenbezirk nahelegt, in dem „BAC“ weder ein Büro noch Mitarbeiter unterhielt.

All dies ist insofern interessant, als die BAC Consulting Kft. nicht vor drei Jahren, sondern erst am 6. Mai 2022 gegründet.

Und die im süditalienischen Catania geborene Geschäftsführerin, Cristiana Arcidiacono-Bársony (ihr Vater ist Italiener, ihr Mutter ist Ungarin), soll laut eigenem LinkedIn-Profil zuvor bei der UNO, der “IAC”, der “UNESCO” sowie beim französischen „Nationalen Institut für wissenschaftliche Forschung“ gearbeitet haben. Die „BAC“-Geschäftsführerin lsoll auch an renommierten englischen Universitäten wie der „London School of Economics“ oder, das „University College London“ studiert haben.

Laut Arcidiacono-Bársony soll sie bereits seit 2019 als CEO für „BAC“ arbeiten – laut ungarischen Medien existiert „BAC“ gemäß Unternehmensregister allerdings erst seit 6. Mai 2022 in Ungarn. Insgesamt sollen 14 Unternehmen am „BAC“-Hauptsitz in Budapest registriert sein, was auf Dienstleisterbetrieb hindeutet.

Im Handelsregister für die letzten beiden Jahre scheinen folgende Umsätze auf: 2022 von rund 725.000 Dollar, 2023 rund 593.000 Dollar. Laut „NYT“ müssen offenbar auch normale Kunden – zur Tarnung – mit Pagern belieferte worden sein.

Geschäftsführerin und “BAC” nicht mehr erreichbar

Mittlerweile ist aber „BAC Consulting“ – laut „focus“ –weder telefonisch, noch per mail, noch via Webseite mehr erreichbar. Gegenüber dem US-Sender „NBC“ verneinte allerdings Arcidiacono-Bársony, die Pager hergestellt zu haben, man sei lediglich ein Zwischenhändler gewesen. Laut „New York Times“ spielen in diesem Tarnfirmen-Geflecht offenbar noch zwei weitere Unternehmen eine Rolle.

Geheimdienst-Operation eines trojanischen Pferdes

Diese muss noch vor der Umstellung der Hisbollah auf Pieptöne gestartet worden sein, indem die ungarische Tarnfirma gegründet wurde, die vorgab, Hersteller von Pagern zu sein.

Laut „NYT“ wurden aber auch noch mindestens zwei weitere Briefkastenfirmen zur Verschleierung des eigentlichen Herstellers der tödlichen Pager, nämlich dem israelischen Geheimdienst, gegründet.

Denn neben den gewöhnliche Kunden, wäre der wirkliche Kunde, die Terror-Hisbollah gewesen. Laut Geheimdienstquellen gegenüber „NYT“ Times, sollen die Pager nämlich sogar separat hergestellt und mit PETN-Sprengstoff belegt worden sein.

Ungarischer Staatsminister nimmt Stellung

Mittlerweile hat sich auch der ungarische Staatsminister für internationale Kommunikation, Zoltán Kovács, gestern zu Wort gemeldet:

“Die ungarischen Behörden sind davon überzeugt, dass es sich bei dem betreffenden Unternehmen um ein Händler-Vermittler-Unternehmen handelt, das keine Produktion und keinen Standort in Ungarn, einen Hauptgeschäftsführer an der angegebenen Adresse hat und die genannten Geräte nie in Ungarn waren.“

‼️ 🇭🇺 The Hungarian government’s position on the “pager issue”: authorities have confirmed that the company in question is a trading intermediary, with no manufacturing or operational site in Hungary. It has one manager registered at its declared address, and the referenced… — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) September 18, 2024

Immer wieder Mossad

Die ersten Pager waren bereits im Sommer 2022 im Libanon eingetroffen und die Hisbollah bestellte dann immer mehr davon. Und zwar auf Basis des Wissens, dass Israel riesige Summen in die Cyberabwehr investierte und verschiedene Spionagetechnologien entwickelte. Ein genialer Coup des Mossad:

„Verbot“ doch Hisbollah-Anführer…

…”Nasr Allah seinen Männern nicht nur, bei Hisbollah-Treffen Mobiltelefone zu benutzen, sondern ordnete auch an, dass Details über die Bewegungen und Pläne der Hisbollah niemals über Mobiltelefone kommuniziert werden dürfen.“

– so drei Geheimdienstbeamte gegenüber der „NYT“.

Im Laufe dieses Sommers trafen immer mehr Pager im Libanon ein, laut zweier zwei US-Geheimdienstbeamte sollen sich schließlich Tausende im Land befunden haben, unter Verwendung durch Hisbollah-Offizieren und ihren Verbündeten (einschließlich des iranischen Botschafters).

Laut “Reuters“, unter Berufung auf anonyme Quellen, soll Mossad den Sprengstoff sogar selbst in fünftausend in Taiwan hergestellten Funkrufgeräten platziert haben:

“Monate vor den Bombenanschlägen platzierte der israelische Geheimdienst Mossad kleine Mengen Sprengstoff in fünftausend in Taiwan hergestellten Rufgeräten, die von der libanesischen Hisbollah-Bewegung bestellt worden waren.“

Insgesamt sollen dann dreitausend Tweets gleichzeitig aktiviert worden sein – und danach explodiert sein, als eine verschlüsselte Nachricht gesendet wurde. Die tödliche Wirkung wurde durch nur drei Gramm Sprengstoff erzielt.

Die Tweets ware am Dienstag in verschiedenen Teilen des Libanon explodiert. Der Leiter des libanesischen Gesundheitsministeriums, Firas Abjad, sagte, sprach von als 4.000 Verletzten und 11 Toten. Laut “Sky News Arabia“, unter Berufung auf Quellen, habe sich demnach der israelische Geheimdienst Mossad schon Zugang zu den Kommunikationsmitteln der Hisbollah verschafft, bevor er die Pager der Terrororganisation übergeben hatte.

Und das Portal “Axios” berichtete: Die Operation wäre bei einem Treffen zwischen dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und Mitgliedern seines Kabinetts sowie Sicherheitschefs genehmigt worden. (vadhajtasok, mandiner)

