Deutschlands Wirtschafts-Waterloo: Vom Industrieriesen zum Mittelmaß

Die deutschen Politiker sorgen mit ihrer ideologiegetriebenen Wirtschaftspolitik für ein Desaster. Deutschland verliert auf globaler Ebene immer mehr Spitzenplätze. Nun flog die Bundesrepublik auch noch aus den Top 20 der reichsten Länder. Was läuft falsch?

Die Bundesrepublik ist aus den Top 20 der reichsten Länder der Welt gefallen. Dieses Desaster, gemessen am Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt nach Kaufkraftparität, markiert einen dramatischen Abstieg für die einstige „Lokomotive Europas“. Wie konnte es so weit kommen? Die Antwort liegt in einer toxischen Mischung aus ideologiegetriebener Politik, geopolitischer Kurzsichtigkeit und wirtschaftlichem Selbstmord. Weiterlesen auf report24.news

Sachsen: Noch vor Beginn wieder abgebaut – „Flüchtlingsaustellung“ sorgt für einmaligen Eklat

Eine Ausstellung soll Verständnis für Flüchtlinge schaffen. Doch sie erreicht das Gegenteil und macht Deutsche wütend. Daher baut das Landratsamt in Pirna sie ab, bevor sie beginnt. Die Kirche und die Grünen toben.

PIRNA. Das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hat eine Ausstellung über den Alltag von Flüchtlingen in seinem Foyer abbauen lassen, bevor sie am kommenden Mittwoch eröffnet werden konnte. Die im Schloß Sonnenstein gezeigten Portraits von 37 Migranten sollten Verständnis für deren angeblich schwierige Situation in Deutschland schaffen.

Doch als die Mitarbeiter des Landratsamtes in Pirna die vom Flüchtlingsunterstützerkreis Schwarzenberg konzipierte Präsentation als erste betrachteten, trat der gegenteilige Effekt ein: Sie wurden wütend über die gezeigte Undankbarkeit. Dafür sorgten Aussagen von Migranten „Wir sind eingesperrt wie hinter einer Mauer“ oder „Ich habe kein Leben in Deutschland“. In Bezug auf die Polizei hieß es, dass du „… nur kontrolliert wirst, weil du schwarz bist…“, wie die Sächsische Zeitung berichtet.

Nur Putins Verbündeter noch stärker – Putin lässt Truppenstärke massiv aufstocken

Der russische Präsident Putin vergrößert die russische Armee um 180.000 Soldaten aufgrund neuer Bedrohungen. Damit wird Russland zur zweitgrößten Militärmacht der Welt nach China.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat ein Dekret unterzeichnet, das die russische Armee um 180.000 Soldaten auf 1,5 Millionen aktive Soldaten vergrößert. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow begründet diesen Schritt mit der Bedrohung durch den Westen und der Instabilität im Osten. „Dies ist aufgrund der zahlreichen Bedrohungen notwendig, die entlang der Grenzen unseres Landes existieren“, sagte Peskow. Der „Telegraph“ berichtet, dass diese Aufstockung Russland zur zweitgrößten Militärmacht nach China macht, wodurch es sowohl die US-amerikanischen als auch die indischen Streitkräfte überholt. Weiterlesen auf focus.de

Ein Toter bei Messerangriff in Rotterdam – Täter soll „Allahu akbar“ gerufen haben

In Rotterdam hat ein Mann Passanten mit einem Messer angriffen. Eine Person kam ums Leben, eine weitere wurde schwer verletzt. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest. Laut eines Augenzeugen rief der Täter während der Attacke „Allahu akbar“.

Polizeisprecher Wessel Stolle teilte mit, die Beamten untersuchten den Angriff in der Nähe der Erasmusbrücke, dem Wahrzeichen der Stadt. Stolle sagte, es gäbe noch keine Hinweise auf ein Motiv, alle möglichen Szenarien würden untersucht. (Anm. d. Red.: Hr. Stolle ist eine Systemmarionette oder geisteskrank). Die niederländische Tageszeitung „De Telegraaf“ berichtete unter Berufung auf Augenzeugen, dass ein Mann wahllos Menschen mit zwei Messern angegriffen und dabei „Allahu akbar“ (zu Deutsch: Gott ist groß) gerufen habe. Stolle sagte, dass die Polizei am Tatort ebenfalls gehört habe, dass der Mann diesen Satz gerufen habe, und dass „dies Teil der Ermittlungen sei“. Weiterlesen auf welt.de

Berlin ist mal wieder Spitzenreiter – bei Masseneinbürgerungen von Syrern und Problemmigranten

Berlin die einzige europäische Hauptstadt, die nichts zum Bruttoinlandsprodukt beiträgt, dafür ist es aber Vorreiter bei so gut wie jeder negativen Entwicklung. Daran ändert sich auch unter einer CDU-geführten Regierung nicht das Geringste.

Im vergangenen Jahr wurden 9.041 Ausländer eingebürgert, davon 2468 Syrer als größte Gruppe. Aus allen 27 EU-Ländern zusammen wurden im gleichen Zeitraum nur 2.820 Menschen eingebürgert. Syrer scheinen sich also besonders gut zu integrieren, wenn auch vor allem in die Kriminalstatistik. In den ersten acht Monaten dieses Jahres wurden bereits 28.716 Einbürgerungsanträge gestellt, 40 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Senat will 20.000 Ausländer pro Jahr einbürgern. Weiterlesen auf journalistenwatch.com

Panik kurz nach Start in USA – Blut aus Ohren: Boeing-Passagieren platzen Äderchen

Ein dramatischer Vorfall ereignete sich auf Delta Air Lines Flug 1203 von Salt Lake City nach Portland. Kurz nach dem Start musste die Boeing 737 wegen eines Problems mit dem Kabinendruck umkehren.

Mehrere Passagiere erlitten schmerzhafte Verletzungen und begannen aus Mund und Ohren zu bluten. Zehn Betroffene wurden nach der Notlandung medizinisch versorgt. Die Fluggesellschaft entschuldigte sich für die Geschehnisse, während die FAA den Vorfall untersucht. Quelle mit Video: YouTube

AMERICA’S CUP

Nachdem ALINGHI bereits den englischen Seglern unterlegen war, erreichten heute die Italiener mit ihrer “LUNA ROSSA” gegen die Amerikaner das Finale der Vorentscheidung.

Jetzt treten die Italiener gegen die Engländer an, der Gewinner muss sich dann mit den Siegern des letzten Ameria’s Cup, den Neuseeländern, matchen.

