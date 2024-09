JULIAN REICHELT | Jeder Mensch, der Kinder hat, vor allem Jungs, kennt den Typ Robert Habeck vom Spielen am Strand. Innerhalb von Sekunden zerstört, zerschlägt und zertrampelt er die Sandburg, die andere Kinder in mühevollen, konzentrierten Stunden aufgebaut und hingebungsvoll mit Muscheln verziert haben.

Nur einen kurzen Moment nicht aufgepasst und all die Arbeit ist unwiederbringlich kaputt. Genau das ist es, was gerade in Deutschland passiert. Schalten Sie in diese Folge von „Achtung, Reichelt!“ und erfahren Sie wie unser Wirtschaftsminister dieses Land immer weiter verarmt.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.