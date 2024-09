Allahu Akbar-Messerstecher in Rotterdam – Ein Toter und Verletzter

UPDATE zu unserem Shortnews von heute

Am Donnerstagabend tötete ein mutmaßlicher islamistischer Messer-Attentäter, mit zwei Messern bewaffnet, an der Rotterdamer Erasmusbrücke einen Mann und verletzte einen weiteren, wie “AP News” berichtete. Obwohl sich ein Polizeisprecher zum Motiv des Täters unwissend zeigte, gaben Zeugen an, der Messerstecher habe “Allahu akbar” gerufen. Dr Attentäter habe dabei wahllos Menschen mit zwei langen Messern angegriffen um möglichst viele zu töten.

– wie auch „Telegraaf“ und der öffentlich-rechtliche Sender „NOS“ berichteten.

Auch die niederländische politische Kommentatorin Eva Vlaardingerbroek berichtete über den Vorfall auf ihrem Social-Media-Account:

BREAKING

A man armed with 2 large knives just killed one person and injured another by the Erasmus Bridge in Rotterdam.

The man was shouting “Allahu Akbar” and was “out to attack as many people as possible” according to eyewitnesses, but got overpowered by a sports instructor. pic.twitter.com/VYxmzoTXJ5

— Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) September 19, 2024