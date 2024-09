Wie der „Wertewesten“ dank Kolonialpolitik und Staatsterrorismus sich selbst die Grube gräbt

19.09.2024 – abc NEWS Eilmeldung: „Israel startet neue Angriffe...“ | Quelle: Screenshot abc NEWSLIVE

Die Opfer des „Wertewestens“ sind in einer glücklichen Lage: Es genügt ihnen, sich auf eine Defensivtaktik zu beschränken, um die „kollektiven Angreifer“ des Westens inzwischen das machen zu lassen, was sie am besten beherrschen: Nämlich, sich selbst umzubringen!

Warum Wirtschaftskrieg und Staatsterrorismus

den Niedergang des Westens beschleunigen wird

Von REDAKTION | Kolonialmächte, die aus ihren imperialen Glanzzeiten gewöhnt sind, Söldner bzw. vorzugsweise andere für sich kämpfen zu lassen, haben sich seither mehr auf die Kunst zur Ausführung von verdeckten Operationen – Spionage- und Terroraktionen inbegriffen – verlegt und derartiges Handwerk entgegen dem Völkerrecht auf die Spitze getrieben: Dazu zählen auch Sprengstofffallen [Englisch: Boobytraps].

Die Field Manuals [Feldhandbücher] der US Armee haben schon seit dem Jahr 1965 erschöpfend darüber Auskunft gegeben:

Dazu das US Handbuch TM 31-200-1 für „Fortgeschrittene“, erschienen im Jahr 1966:

In letzterem Lehrbuch der US Armee geht es darum, wie man mit terroristischen Methoden den Krieg verdeckt in Zivilbevölkerungen trägt: Dazu kann der Sprengstoff z.B. nicht nur in einem Telefon versteckt werden, aber auch in jedem anderen Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise in einem Buch:

Nachdem die Proxy-Krieger des „kollektiven Westens“ – die Ukrainer im Norden und Israelis im Süden – nicht wie erhofft siegen, hat die atlantische Führung sich nunmehr entschieden, auf Formen verdeckter Kriegsführung zurückzugehen, um so auch stärker noch gegen die Zivilbevölkerungen der Gegner zu zielen und unter diesen noch wirksamer Angst und Schrecken verbreiten zu lassen.

Der Angriff der Huthis am 15.10.2024 mit einer Hyperschallrakete auf Israel, die weder von den Militärkräften Israels noch von denen der USA oder NATO abgefangen werden konnte, doch ungehindert in ihrem Ziel in Israel einschlug, hat in militärischen Kreisen des Westens nicht nur für Ernüchterung, sondern auch Panik gesorgt. Während die westlichen Bevölkerungen darüber nur unzureichend informiert wurden, wissen atlantische Führungskreise nun einmal mehr, dass ihnen aufgrund teilweiser Unterlegenheit auf technischen Gebieten, nur noch die Mittel der verdeckten, illegalen bzw. schmutzigen Kriegsführung zur Verfügung stehen.

Pager-Bombenanschläge in Nahost

Seit dem 17. September wurden Tausende Menschen im Libanon durch eine Vielzahl von Explosionen verletzt und auch getötet – darunter auch Kinder. Viele der Opfer wurden verstümmelt. Die Detonationen werden über Telekommunikations-Geräte ausgelöst, die mit Sprengladungen und Fernsteuerung präpariert worden sind.

Die New York Times zitiert vertrauliche Quellen, wonach die Lieferung der kompromittierten Geräte im Sommer 2023 eingesetzt hätte.

Ein Bericht von ABC News deutet darauf hin, dass BAC Consulting, ein in Ungarn ansässiges Unternehmen, das vom taiwanesischen Elektronikhersteller Gold Apollo lizensiert worden wäre, um Pager herzustellen, mutmasslich eine Fassade des Mossad gewesen sei. Die Vorbereitungen zu dieser Aktion hätten insgesamt 15 Jahre in Anspruch genommen.

Beirut und die Hisbollah-Führung haben Israel für den Vorfall verantwortlich gemacht und erklärt, dass sich der Libanon nunmehr im Kriegszustand mit seinem Nachbarn befände.

Israel sollte aus bitterer Erfahrung eigentlich wissen, dass es gegen die Koalition seiner Feinde vor Ort schlechte Karten hat: Nur eine Lösung am Verhandlungstisch könnte die Region nachhaltig den Frieden bringen. Doch auch der Wertewesten möchte das nicht verstehen.

Die wirtschaftlichen Konsequenzen für den kollektiven Westen

Die Kurzschlusshandlung & Panikantwort des Mossad dürfte nicht nur für Israel, sondern auch für die gesamte westliche Werte- & Wirtschaftsgemeinschaft noch fatale und gravierende ökonomische Konsequenzen nach sich ziehen:

Die Konsumenten der globalen Mehrheit – dass sind rund 6,6 Milliarden aller Erdbewohner – werden es sich in Zukunft sehr genau überlegen, von welchen Herstellern sie künftig die verschiedenen Bedarfsgüter des Alltags – angefangen vom Auto bis zum Smartphone – beziehen wollten.

Denn wer möchte nach dem spektakulärem Massenanschlägen im Libanon, sich einen Fernseher, Kühlschrank oder irgendeinen anderen Gebrauchsgegenstand beschaffen, der möglicherweise aus kompromittierter westlicher Produktion stammen könnte.

Die USA und die EU werden in Zukunft keine Sanktionen mehr benötigen: Denn will man ein Produkt in seinem Haus stehen haben, um im Zuge des nächsten globalen Konflikts, gegebenenfalls mit diesem gemeinsam in die Luft zu gehen?

So könnte es durchaus in Mode kommen, künftig wohl besser beispielsweise nur noch ein Smartphone einer chinesischen Marke – ohne westliche Finger dazwischen – im Besitz zu haben, um auf Nummer sicher zu gehen:

***

