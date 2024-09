Von der Leyen diskriminiert Ungarn von der Hochwasserhilfe

Die EU stellt zehn Milliarden Euro zur Verfügung, um dem von den Überschwemmungen heimgesuchten Mitteleuropa zu helfen – wie die EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen X bekannt gab.

Allein: Erwähnung finden nur fünf europäische Länder – nicht jedoch Ungarn.

Dass also die ungarische Flagge fehlt, dürfte darauf hindeuten: Dass von der Leyen, Ungarn wegen seiner demokratische gewählten Regierung, welch die EU-Migrationspolitik nicht mitträgt. diskriminiert und bestraft. Gezeigt werden nur die Fahnen Rumäniens, Österreichs, der Slowakei, Tschechiens und Polens.

The EU Solidarity Fund can cover parts of the damage.

We can also use the flexibility of the existing cohesion policy rules to mobilise up to €10 billion.

And help communities in 🇵🇱🇨🇿🇸🇰🇦🇹🇷🇴 recover.

Europe stands by your side. pic.twitter.com/hE88RU8qBY

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 19, 2024