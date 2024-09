+ 21 Polizisten bei Demo gegen AfD-Veranstaltung verletzt + Polizei möchte mehr Menschen mit Migrationshintergrund + 91-Jährige bei Einbruch von “slowakischen Staatsangehörigen” getötet + Gestellte Anti-AfD-Propaganda? +



Von der Leyen in Kiew: EU kündigt Milliardenkredit für Ukraine an

Die Europäische Kommission plant einen 35 Milliarden Euro schweren Kredit für die Ukraine, der mit den Zinserträgen aus eingefrorenen russischen Staatsvermögen gesichert werden soll. Das kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag in Kiew an.

Bei dem Geld handle es sich um den europäischen Anteil an dem von den G7-Staaten geplanten Kredit in Höhe von 50 Milliarden Dollar (etwa 44,82 Milliarden Euro) für die Ukraine. Die USA fordern, dass zuerst das Sanktionsregime in der EU geändert wird. Aktuell muss das Einfrieren der russischen Gelder alle sechs Monate bestätigt werden – wobei die Vereinigten Staaten vor allem befürchten dürften, dass russlandfreundliche Ungarn dies blockieren könnte. Quelle: krone.at

+++

Polizei möchte mehr Menschen mit Migrationshintergrund im Team

Ludwigshafen: Hayat Erten ist erste Integrationsbeauftragte der Polizei in Rheinland-Pfalz. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen hat die landesweit erste Integrationsbeauftragte.

Die türkischstämmige Hayat Erten ist Sozialwissenschaftlerin und soll für ein besseres Miteinander zwischen Polizei und migrantischer Bevölkerung sorgen. Ihre Stelle ist Teil eines Pilotprojektes des Landes Rheinland-Pfalz. Wenn das Projekt erfolgreich ist, sollen alle Polizeidienststellen in Rheinland-Pfalz Integrationsbeauftragte bekommen. Weiterlesen auf swr.de

+++

“Corona-Impfung” verweigert: Verhafteter Soldat tritt in Hungerstreik

Ein Bundeswehrsoldat, Alexander Bittner, wurde verhaftet, weil er sich weigerte, eine Geldstrafe für die Verweigerung der Corona-Impfung zu zahlen.

Daraufhin trat er in einen trockenen Hungerstreik. Bittner war bereits im Oktober 2022 wegen Gehorsamsverweigerung verurteilt worden, da er sich keinen mRNA-basierten Corona-Impfstoff injizieren lassen wollte. Seine ursprüngliche Strafe beinhaltete sechs Monate auf Bewährung und eine Geldstrafe von 2.500 Euro, die er ablehnte. Bittner trat am 17. September in einen Hungerstreik, nachdem er verhaftet und in die Justizvollzugsanstalt Aichach gebracht wurde. Weiterlesen auf opposition24.com

+++



Flaschen- und Steinwürfe – 21 Polizisten bei Demo gegen AfD-Veranstaltung mit Krah verletzt

Rund 500 Personen demonstrieren mit Unterstützung des grünen Oberbürgermeisters in Hannover gegen eine AfD-Veranstaltung mit Maximilian Krah. Dann fliegen aus den Reihen der Demonstranten Flaschen und Steine. 21 Polizisten werden verletzt. Vier Personen werden kurzzeitig festgenommen.

500 Menschen haben in Hannover gegen eine AfD-Veranstaltung demonstriert, an der auch der umstrittene Europaabgeordnete Maximilian Krah teilgenommen hat. Nach Angaben der Polizei versuchten Demonstranten, die Teilnehmer der AfD-Veranstaltung am Betreten der Räume zu hindern. Aus der Protestkundgebung heraus seien zudem in 21 Fällen Polizeibeamte angegriffen worden – durch Schläge und Tritte sowie Flaschen- und Steinwürfe. Weiterlesen auf welt.de

+++

Wien: 91-Jährige bei Einbruch getötet – Fahndung nach “slowakischen Staatsangehörigen”

Nachbarn hatten die Frau zuvor entdeckt, Fremdverschulden wurde angenommen. Nun, etwas mehr als zwei Wochen später, veröffentlicht die Polizei neue Erkenntnisse. Ein 52-Jähriger wird der Tat verdächtigt.

Im Fall der 91-jährigen Frau, die am 4. September im Zuge eines Einbruchs in ihr Kleingartenhäuschen in Wien-Floridsdorf getötet worden ist, gibt es nun neue Erkenntnisse. Durch einen DNA-Test sowie intensiver Ermittlungen ist es der Polizei gelungen, einen 52-jährigen slowakischen Staatsangehörigen auszuforschen, der verdächtigt wird, die Pensionistin getötet zu haben. berichtet kurier.at. Außerdem, so teilte die Polizei nun mit, habe der mutmaßliche Täter Handlungen gegen die sexuelle Integrität der 91-Jährigen gesetzt, berichtet kurier.at

+++

Gestellte Anti-AfD-Propaganda? „Die 100“ für Fernsehpreis nominiert

In der Anti-AfD-Show „Die 100“ von der ARD spielen zahlreiche Laienschauspieler und linke Parteipolitiker mit und behaupten, vermeintlich neutrale Bürger zu sein. Trotz schwerster Vorwürfe wird die Propagandasendung jetzt für einen Fernsehpreis nominiert – den die ARD selbst ausrichtet.

Die ARD-Sendung, die seit November vergangenen Jahres läuft, war unlängst Gegenstand scharfer Kritik geworden. In einer Episode mit dem Titel „Ist die AfD eigentlich ein Problem für die Demokratie?“ hatten mehrere Internetnutzer den Verdacht geäußert, die ARD beschäftige Laienschauspieler, um tatsächliche Bürger zu mimen. In mehreren Fällen hatten Nutzer der Plattform X Darsteller ausfindig gemacht, mindestens sechs Gäste waren Parteipolitiker, die nicht als solche gekennzeichnet wurden. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

Mit „Dutzenden“ Kampfflugzeugen: Israel greift Ziele im Südlibanon an

Laut der Israel Defense Forces (IDF) hat Israel mehrere Ziele im Südlibanon angegriffen. „Dutzende“ Kampfflugzeuge seien an dem Einsatz gegen Ziele der Hisbollah beteiligt, teilte Armeesprecher Daniel Hagari mit.

Dieses Foto soll laut libanesischen Medien einen der israelischen Luftangriffe zeigen | Foto: -/AFP

„Im Verlauf der vergangenen Stunde haben wir einen umfassenden Angriff im Südlibanon lanciert, nachdem wir Vorbereitungen der Hisbollah für einen Beschuss des israelischen Territoriums erkannt hatten“, erklärte der Sprecher. Die Angriffe zielten auf Raketenwerfer der Hisbollah und andere militärische Einrichtungen, wie Militärquellen berichten. Schon im Tagesverlauf hatte Israel nach eigenen Angaben im Süden des Libanons 180 Ziele der schiitischen Hisbollah-Miliz angegriffen. Dabei seien unter anderem „Tausende“ einsatzbereite Vorrichtungen zum Abschuss von Raketen auf Israel zerstört worden, erklärte das Militär. Quelle: bild.de

+++ SPORT +++

Startaufstellung zum Großen Preis von Singapur

Beim Qualifying zum Singapur-GP zeigt Nico Hülkenberg eine außerordentliche Performance und beweist, dass er im Alter immer besser wird.

Es war nicht Lando Norris, der Pole-Setter. Oder Max Verstappen, der sich auf Platz zwei im Qualifying zum Großen Preis von Singapur an der Spitze zurückgemeldet hat. Nein, Nico Rosbergs Mann des Tages im Zeittraining auf dem Marina Bay Circuit war Nico Hülkenberg. Der Deutsche brannte eine Zeit in die Nacht von Singapur, die nur 0,590 Sekunden langsamer war als die Bestzeit von Lando Norris – und die ihn auf Startplatz sechs beförderte. Quelle: sport1.de

