KÖLN – Schon wieder! Heute, kurz nach 4 Uhr erfolgte nächster Anschlag

Am Samstagmorgen, kurz nach 4 Uhr, haben Unbekannte erneut auf ein Gebäude in Köln geschossen. Es ist bereits der vierte Fall in wenigen Wochen!

Dieses Mal schossen die Täter auf ein Uhrengeschäft in Köln-Niehl. Etwa 30 Einschusslöcher – wahrscheinlich aus einem Sturmgewehr – zählte die Polizei, die am Samstagmorgen mit einem Großaufgebot vor Ort ist. Der Bereich weiträumig abgesperrt. Ob der Vorfall etwas mit den Explosionen in der vergangenen Woche zu tun hat, bei denen die Polizei einen Zusammenhang mit der Mocro-Mafia nicht ausschließen kann, ist bislang noch unbestätigt, berichtet bild.de

