Tschechien: Nationalkonservativer Ex-Ministerpräsident Babis gewinnt Regionalwahlen erdrutschartig

Auch in der Tschechischen Republik scheinen die Menschen erkannt zu haben: Dass die durch die wiederholten Soros-Farbrevolutionen an die Macht gespülten Koalitionsregierungen nur die globalistischen Ziele des Tiefen Staates gegen die Bedürfnisse des Volkes durchsetzen: Kriegstreiberei, Massenmigration, LGBTQ-Agenda, US-Interessen…

Nun hat die Partei “ANO” (“Verärgerte Bürgeraktion”) des Ex-Ministerpräsidenten, Andrej Babiš, gegen den das internationale Soros-Netzwerk agitierte, die Regional- und Teilsenatswahlen erdrutschartig gewonnen. Und zwar die Regionalwahlen in zehn der 13 Wahl-regionen.

– wie aus inoffiziellen Ergebnissen vom Samstagabend hervorgeht.

Zweiter Wahlgang in einer Woche

Vorerst haben nun fünf Kandidaten bei der Senats-Teilwahl Sitze gewonnen, so dass sich das Schicksal der anderen 22 Senatorensitze in der zweiten Runde in einer Woche entscheiden wird.

Doch Fünf Sitze in der ersten Runde zu gewinnen, ist bereits ein Rekord. In der Region Südböhmen führen die Regierungskoalition der „Demokratischen Bürgerpartei“ (ODS), in der Region Liberec die „Koalition der Bürgermeister und Unabhängigen“ (STAN) und in Südmähren die Regierungs-Koalition „Spolu“.

Erdrutsch-Sieg

Auf nationaler Ebene gewann die ANO rund 35 Prozent der Stimmen, gefolgt von der Regierungskoalition „Bürgerlich demokratische Partei“ mit 6 Prozent.

Bei Teilwahlen zum Senat wird über ein Drittel des 81-köpfigen Oberhauses, also 27 Sitze, entschieden. Für Senatorensitze sind mehr als fünfzig Prozent der Stimmen erforderlich, eine Rekordzahl von fünf Kandidaten in der ersten Runde. 22 Distrikte werden in einer Woche eine zweite Runde ausrichten.

Andrej Babiš, Präsident der ANO, bezeichnete das Ergebnis seiner Bewegung als großen Erfolg bei den Regionalwahlen:

„Ich bin zuversichtlich, dass wir dieses Ergebnis bei den Wahlen zum Repräsentantenhaus im nächsten Jahr wiederholen werden.“

Bei den Regional- und Senatswahlen scheiterte die Regierungskoalitions-Parten “Die Piraten”. Deren Präsident unter dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Ivan Bartos bot sofort seinen Rücktritt an. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 35 Prozent und damit niedriger als bei der 38-Prozent-Umfrage vor vier Jahren.

Babis war enger Vertrauter des ungarischen Ministerpräsidenten Orban. Und so in das Fadenkreuz des Soros-Netzwerkes gekommen. Wie sich nun zeigt, scheinen aber nun auch die Tschechen diese perfide Strategie zur Aufrechterhaltung einer Fassaden-Demokratien durchschaut zu haben.

