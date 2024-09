Slowakei: Marginalisierte Soros-Aktivisten gegen nationale Kulturpolitik

Die marginalisierte slowakische Soros-Linke kann offenbar das demokratische Wahlergebnis, nämlich eine national-konservative Regierung in der Slowakei nicht verkraften. Und so framt auch der linke österreichische System-Sender “ORF” von sog. „Kulturschaffenden in der Slowakei“, welche am 18. September in 14 Städten gegen die nationalistische Kulturministerin Martina Simkovicova protestierten.

Wie üblich handelt es sich bei der Protestplattform „Offene Kultur“ um eine marginale ultra-linke Minderheit, welche sich der Soros-Agenda einer Orwellschen „Open Society“ verschrieben haben: In der slowakischen Hauptstadt Bratislava sollen – laut linken Veranstaltern – ganze 2.000 gewesen sein.

Und wie üblich framen dabei die ultralinken Soros-Agitateure…:

„Solidarität mit den rund 3.500 Künstlern sowie Bediensteten von Kulturinstitutionen“.

Sinnloser Sturm im Wasserglas

Welche sich seit zwei Wochen in einer Art „Streikbereitschaft“ wähnen. Nachsatz:

„Ob und wann daraus ein tatsächlicher Streik wird, ist offen.“ (ORF)

Wahrscheinlich auch deshalb, weil die Links-Marginalen um die Sinnlosigkeit ihres Protest innerhalb der überwiegend konservativen slowakischen Bevölkerung wissen. Sozusagen ein Sturm im Wasserglas:

„Die liberale Kunstszene protestiert sei Monaten gegen Simkovicovas radikale (! Anm) Personalpolitik.“ (ORF)

Vorgeworfen wird der ehemaligen TV-Moderatorin, sie hätte von ihrem demokratischen Mehrheitsrecht als Ministerin…

…“eine ganze Reihe Chefs führender Kultureinrichtungen abgesetzt.“

Und diese natürlich „oft“ mit Managern ersetzt,

…“die keine Verankerung im Kulturleben der Slowakei haben“.

Sprich: In der linken Kultur-Schickeria.

Der ORF ist außer sich: Dass die von der „Slowakischen Nationalpartei“ (SNS) als kleinster von drei Regierungsparteien Simkovicova…

…„mit ihrem Kulturverständnis seit Amtsantritt im Oktober für Unmut sorgt“.#

Also bei einer Marginalminderheit von ein paar Hunderten Soros-Aktivisten.

Und dass Simkovicova „eine ‘nationale slowakische Kultur’ durchsetzen wolle“ – im Sinne einer Mehrheitsgesellschaft.

Dann kocht der ORF förmlich, sagt aber das Richtige:

„Für „Gender-Wahn“ und die „LGBT-Agenda“ hingegen werde es keine staatlichen Förderungen mehr geben.”

Das slowakische Volk steht diesbezüglich wohl in überwiegender Mehrheit voll und ganz hinter der national-konservativen Kulturministerin. Weil es genug hat von der Meinungsdiktatur linker Soros-Kader.

