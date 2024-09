Was versteht man unter „taktisch wählen“ am Beispiel Brandenburg

Hier erfahren „Demokrat*innen“ wie man „richtig“ wählt. | Bild: Sreenshot taktisch-wählen.de

„Taktisch wählen“ heißt, nicht die Partei zu wählen, die die eigenen Vorstellungen am ehesten vertritt, sondern so zu wählen, dass eine andere, den “Demokraten” unliebsame Partei, verhindert wird.

Von REDAKTION | Diese demokratische Meisterleistung, die es vermutlich historisch betrachtet bisher kaum gab, feiert jetzt in Brandenburg einen Höhepunkt, nachdem vor wenigen Monaten in Frankreich das Gelingen dieser neuen Form der Mehrheitsbeschaffung in einer Fassadendemokratie „erfolgreich“ praktiziert wurde. Dort wurden bekanntlich Parteien, die gegen Le Pen chancenlos wären überhaupt zurückgezogen, um die geballte Kraft der Linken gegen die stärkste Partei zu fokussieren.

CDU “opfert” sich im “Kampf” gegen AfD

Irgendwie passt diese neue Marschrichtung auch nahtlos zum immer totalitär werdenden Grundverständnis der Altparteien, die sich, einem Ertrinkendem gleich, panisch aneinanderklammern. So interessiert es die ehemalige Großpartei CDU offensichtlich nur mehr zweitrangig, inwieweit sie vom Wähler unterstützt wird, sondern wie man den unbequemen “Feind“ AfD niederringen kann. Für das Weitermachen im Sinne und Auftrag der Funktionseliten im Hintergrund genügt ja eine Zusammenrottung der selbsternannten „demokratischen Parteien“.

Neuartiges Wahlverhalten der “Demokratinnen und Demokraten”

Wie man denn “taktisch“ richtig wählt, wurde den Brandenburgern auf taktisch-wählen.de erklärt (siehe unser Storybild gleich oben). Auf dieser Webseite findet sich auch ein Video, wo zwei herumfuchtelnde jungen Damen die Vorzüge dieses neuartigen Wahlverhaltens lobpreisen und befeuern. Da es für Leute, die noch geradeaus denken können, eine Zumutung darstellt, die kompletten Ausführungen dieser Linksfaschist*innen über sich ergehen zu lassen, haben wir für unsere Leser nur die letzten Ergüsse dieses Sprechdurchfalles hier transkribiert:

„… Wir müssen uns jetzt überparteilich zusammentun, um so viele Direktmandate der AfD womöglich zu verhindern. Wir müssen uns vor Augen halten die demokratischen Kandidaten haben nur eine realistische Chance, wenn sie parteiübergreifend Stimmen für sich gewinnen können. Das ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Auf unserer Webseite taktisch-wählen.de kannst du herausfinden welcher Kandidat bei Dir vor Ort die besten Chancen gegen die AfD hat. […] Wir sind jetzt alles gefragt, parteipolitische Präferenzen hin oder her.“

Und in der Tat fiel die vormalige Großpartei CDU, die neuerdings rechts blinkt, um dann doch noch links abzubiegen, von den prognostizierten 16 Prozent in Brandenburg auf mickrige 12 Prozent im Endergebnis. Ein schöner Erfolg für die „Demokratinnen und Demokraten“ dieser “demokratischen Partei“.

