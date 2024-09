Bild: screenshot "Die 100..."

„100 – Czy AfD rzeczywiście stanowi problem? To tytuł programu anty-AfD, który zaprezentował Ingo Zamperoni. Ten fałszywy tekst ma sugerować, że AfD jest „wrogiem demokracji” i że tylko samozwańcze „partie demokratyczne” obiecują szczęście, wolność i dobrobyt w „najlepszych Niemczech w historii”. Gwałty i morderstwa z użyciem noża wliczone w cenę.

Oto artykuł gościnny autorstwa Meinrada Müllera

Skandaliczna ARD kłamie bez rumieńców

Mężczyzna, który został nam przedstawiony jako „urzędnik biurowy”, siedzi w głównej dyskusji telewizyjnej ARD 16 września 2014 roku. Na początku myśli, że zagłosuje na AfD, ale w miarę postępu programu goście zmieniają jego zdanie. Wszystko wydaje się takie szczere, spontaniczne. Okazuje się jednak, że ten „administrator biura” jest w rzeczywistości aktorem. Można go zarezerwować za pośrednictwem agencji i często pracował dla ARD i ZDF.

Kupowanie głosów kosztem widzów

W GEZ sami finansujemy programy, które nami manipulują. Jesteśmy przekonani, że to, co oglądamy, jest zaplanowanym show. W USA nazywa się to „astroturfingiem” – kiedy coś sztucznego wygląda jak prawdziwa opinia. Wygląda prawdziwie, ale to tylko pozory.

Wiarygodność cierpi

Dobrą rzeczą jest to, że widzowie szybko zdali sobie sprawę z tego oszustwa. Dzięki internetowi w ciągu kilku minut stało się jasne: ten „zwykły administrator biurowy” jest w rzeczywistości profesjonalnym aktorem. Najpierw musiał zapamiętać swoje kwestie.

Kupowanie głosów – w salonie

W przeszłości kupowanie głosów było postrzegane jako podejrzane transakcje za zamkniętymi drzwiami, gdzie pieniądze płynęły, aby ktoś zagłosował na konkretną partię. Dziś dzieje się to przed kamerą: nie chodzi o stosy pieniędzy, ale o fałszywe opinie. I na oczach milionów widzów, którzy często nawet nie zdają sobie sprawy, że są manipulowani.

Oszustwo jako show

To, co się tutaj dzieje, to kupowanie głosów na najwyższym poziomie, tylko znacznie bardziej subtelne niż wcześniej. Podczas gdy jesteśmy przekonywani, że widzimy prawdziwe opinie, w tle odbywa się doskonały pokaz.

Podobnie jak w nielegalnej TVP w likwidacji…

***

