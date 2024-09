“Huren, Diebe, Ketzer” – MdB Ganserer und Woke-Diktatur des Hässlichen

Bundestag im neuem Look: Tessa Ganserer – Empörung über Fetisch-Foto von grüner Trans-Politikerin

Das weltoffen-woke Gesinnungs-Blatt die „BILD“ heuchelt Empörung vor. Was war passiert?

In den sozialen Netzwerken seien sie außer sich:

– so der überwiegende Tenor – laut „BILD“.

Auf alle Fälle muss die – allein schon ästhetisch jeden normalen Geschmack Abwürgende – so von ihrem Äußeren an-ge-geilt gewesen sein. Dass sie sich dazu entschloss, die Allgemeinheit damit zu beglücken:

Am Rande eines schwul-lesbischen Fetisch-Events in Berlin, dem „Folsom Europe Festival“ räkelte sich die Grauslige leicht bekleidet vor der Kamera:

Ein dunkles Bustier, Halsband, eine schwarze knappe Latex-Hotpants – so präsentiert sich Ganserer. Ihre linke Hand wandert in die Hose direkt in den Schritt. Aufreizend lächelt Ganserer in die Kamera. (BILD)

Genauer: Mit schlechten Zähnen, unreiner Haut, vulgärem Grinsen, primitivem Lippenstift und einem Fett-Bauch setzts sich Deutschlands MDB-Transe in Szene, wie auf einem dritt-klassigen „Straßenstrich“ (ein Poster).

GERMANY – A NATION AT THE “ZENITH” OF MORALITY AND CULTURE 🤡

Markus “Tessa” Ganserer, a member of the Bundestag for the Green Party, i.e. a representative of the people in Germany’s highest parliament.

We need not be surprised what lies ahead in Germany the next 10+ years. 🫡 pic.twitter.com/OwZdsJivAS

— Hakuna Matata ᛤ no worries for the rest of y’r day (@HakunaM46440836) September 22, 2024