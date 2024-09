Sergey Lawrow: Westliche Staatslenker scheint eine kindliche Mentalität auszuzeichnen | Teil 1

Unsere Welt ist am 13.9.2024 nur knapp dem Atomkrieg entronnen. Doch das Europäische Parlament blieb davon voll und ganz unberührt: Es hat kurz darauf seine Entschliessung für die “anhaltende finanzielle und militärische Unterstützung für die Ukraine” verabschiedet.

Sky News Arabia: “Der Westen heute verhält sich wie ein Kind, das mit Streichhölzern spielt!”

Von REDAKTION | Es scheint, dass die EU sich dafür entschieden hat, Kriegslasten der USA im immer stärkeren Masse selbst zu übernehmen und finanziell ihren europäischen Steuerzahlern aufzulasten: Die USA zetteln die Kriege an und die EU darf danach die Scherbenhaufen übernehmen. So schaut atlantische Arbeitsteilung aus!

Die Entschliessung des Europäischen Parlaments, die am 19. September 2024 mit 425 Stimmen, 131 Gegenstimmen und 63 Enthaltungen verabschiedet wurde, enthält unter Punkt 9 die Forderung fest:

… der Ukraine eine Million Schuss Munition zu liefern, Waffenlieferungen in Reaktion auf eindeutig ermittelten Bedarf, insbesondere Lieferungen moderner Luftabwehrsysteme und anderer Waffen und Munition, einschließlich des Marschflugkörpers Taurus, zu beschleunigen ; fordert die rasche Umsetzung der Verpflichtungen, die die EU und die Ukraine im Rahmen gemeinsamer Sicherheitszusagen eingegangen sind; bekräftigt seinen Standpunkt, dass alle EU-Mitgliedstaaten und NATO-Verbündeten gemeinsam und individuell ihre Zusage geben sollten, jährlich mindestens 0,25% ihres BIP für die militärische Unterstützung der Ukraine aufzuwenden.

Aufgrund der russischen Klarstellung und deutlichen Drohung hat der US Präsident den Antrag der Briten auf Freigabe von Marschflugkörpern aus britischer und französischer an die Ukraine am 12.9.2024 nicht stattgegeben. Dafür hat die EU in ihrer Entschliessung vom 19.9.2024 für die beschleunigte Lieferung von Taurus Marschflugkörpern [siehe im Text oben unterstrichen hervorgehoben] aus deutscher Produktion an die Ukraine votiert. Das heisst das Europäische Parlament riskiert vorsätzlich und bewusst eine atomare Eskalation auf insbesondere deutsches Territorium!

Das Abstimmungsergebnis, welches symbolhaft für den Kriegsrausch und Verblendung der Mehrheit von EU-Funktionären steht, beweist, dass besagtes EU-Establishments sich von einer Politik, bestehend aus einer Mischung von Kriegstreiberei, Geschichtsvergessenheit, Unwissenheit, Opportunismus sowie grenzenloser Verantwortungslosigkeit, ohne nachzudenken treiben lässt.

Stimmen im Westen, die einen besonnen Standpunkt einnehmen, werden medial verfolgt, gesellschaftlich verunglimpft und in besonderen Fällen sogar mit dem Leben bedroht oder Attentaten ausgesetzt. Es ist bisher vor allem nur der Besonnenheit russischer Staatsmänner zu danken, dass die notorischen Grenzüberschreitungen und Provokationen von NATO und ihren Hilfswilligen noch nicht in einen atomaren Schlagabtausch gemündet sind.

Die Situation wird erschwert durch den Umstand, dass die atlantischen Kartellmedien, flankiert durch zunehmende staatliche Zensurmassnahmen immer stärker dafür sorgen, dass ihre westliche Konsumenten unzureichend und falsch informiert sind: Weite Teile der Bevölkerung werden von westlicher Propaganda vernebelt und bleiben informationell vom relevanten Geschehen ausgeblendet.

Am Ende sind es vorwiegend russische Staatsmänner, die komplexe politische Gemengelagen einer interessierten Weltbevökerung im ganzen Zusammenhang und mit hinreichenden Details gebührend nahebringen:

Das Interview von Sky News Arabia mit dem russischen Aussenminister zu brennenden Fragen der Weltpolitik

Frage: Wir senden dieses Interview mit Außenminister Sergey Lawrow aus Moskau, Russland. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit Sky News Arabia zu sprechen.

Sergey Lawrow: Vielen Dank für die Einladung.

Frage: Ich bin überaus erfreut, Sie zu diesem historischen Zeitpunkt zu treffen, zumal seit Beginn der militärischen Sonderoperation in der Ukraine mehr als zwei Jahre vergangen sind. Hält Moskau immer noch an seinen ursprünglichen Forderungen fest oder können wir hoffen, dass es seine Position zugunsten des Friedens aufgeweicht hat?

Sergey Lawrow:

Es geht nicht so sehr um die Forderungen Russlands, sondern um die Forderungen des Völkerrechts.

Wenn gefordert wird, den Konflikt auf der Grundlage der UN-Charta beizulegen, wird dies immer durch den Nachsatz „auf der Grundlage der Achtung der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine“ ergänzt. Dem Zusatz zur territorialen Integrität geht in der UN-Charta jedoch die Forderung nach Achtung des Selbstbestimmungsrechts der Völker voraus. Das Recht auf Selbstbestimmung war die Richtschnur aller Entkolonialisierungsprozesse, vor allem in Afrika. Die Sowjetunion gehörte zu den Ländern, die diese Prozesse initiiert hatte. Auf unsere Initiative hin wurde die entsprechende Erklärung 1960 angenommen.

Diskussionen darüber, was Vorrang habe – territoriale Integrität oder das Recht der Nationen auf Selbstbestimmung – haben in der Generalversammlung der Vereinten Nationen im 20. Jahrhundert eingesetzt. Die langwierigen Diskussionen führten zur Annahme einer umfangreichen Erklärung: Den Teil davon, den wir ansprechen, besagt eindeutig, dass alle Länder die territoriale Integrität von Staaten, deren Regierungen das Recht der Nationen auf Selbstbestimmung respektieren und daher die gesamte Bevölkerung vertreten, die in ihrem Hoheitsgebiet lebt, zu respektieren haben.

Es ist allgemein bekannt, dass die Neonazis, die im Februar 2014 durch einen Staatsstreich in der Ukraine an die Macht kamen, weder die Krim noch den Donbass repräsentieren.

Noch bevor das Recht der Nationen auf Selbstbestimmung adressiert wird, besagt die UN-Charta, dass jeder Mensch Anspruch auf sämtliche Menschenrechte habe, ohne Unterschied durch Rasse, Geschlecht, Sprache oder Religion. Doch ukrainische Gesetze verbieten den Gebrauch der russischen Sprache in allen Lebensbereichen. Ein kürzlich verabschiedetes Gesetz hat die kanonische Ukrainisch-Orthodoxe Kirche verboten. Mit anderen Worten: Diejenigen, die fordern, diesen Konflikt auf der Grundlage der UN-Charta beizulegen, sollten diese genauer lesen.

Frage: Die Farb-Revolution [Maidan] war der Ausgangspunkt für alles. Wir sind uns bewusst, dass Russland jetzt eine wichtige Rolle bei der Lösung von Konflikten auf internationaler Ebene spielt. Ist die besondere Militäroperation ein wichtiger Meilenstein zur Umgestaltung der internationalen Gemeinschaft und Weltordnung? Ist Russland bereit in erweiterte Feindseligkeiten einzutreten?

Sergey Lawrow: Sie sagten, dass der Coup d’Etat [Staatsstreich in Kiew im Jahr 2014] die wichtigsten Phasen prägte und uns schließlich in jene Situation führte, die wir heute erleben:

Dieser Staatsstreich wurde von westlichen Ländern initiiert und getragen.

Danach haben wir viele Jahre lang davor gewarnt, dass ein russisches Volk, welches ihr ganzes Leben in Gebieten verbrachte, die während der Sowjetzeit im ukrainischen Staat eingegliedert waren, nicht so behandelt werden darf. Über Jahrhunderte hinweg haben russische Menschen dieses Gebiet entwickelt. Dieses Gebiet sollte auf keinen Fall in die NATO hineingezogen werden. Wir haben lange davor gewarnt.

Aber nachdem der Westen Neonazis gefördert, hochgezogen und gezüchtet hatte, unterstützte er sie weiterhin uneingeschränkt als Werkzeug für einen Krieg gegen die Russische Föderation.

Es ist für jeden, der weiss, was vor sich geht und wofür Gerechtigkeit steht, offensichtlich, dass diese auf unserer Seite steht: Gerechtigkeit bedeutet, dass jeder Mensch gemäss seiner Erziehung und seinen Wünschen das Recht hat, seine Identität zu bewahren.

Die globale Mehrheit, afrikanischer, asiatischer und lateinamerikanischer Länder, wurde nachdenklich, nachdem der Westen damit begonnen hatte, das neonazistische ukrainische Regime als Werkzeug im Kampf gegen Russland loszulassen. Alle fragen sich, gegen wen sonst, den man nicht leiden wollte, könnte Washington das nächste Mal seine Unzufriedenheit auslassen? Nun – das kann künftig jedem, der ihnen nicht passte, passieren.

In diesem Sinne haben Sie absolut Recht: Die besondere Militäroperation hat weltweite Bedeutung, weil sie eine multipolare Weltordnung, in der alle Länder ohne Ausnahme gleich sind, hochhält.

Ich möchte noch einmal auf die UNO-Charta zurückkommen:

Darin heißt es ausdrücklich, dass die UNO auf der souveränen Gleichheit aller Staaten beruht. Die Vereinigten Staaten und ihre Satelliten haben dieses Prinzip nie respektiert oder geachtet.

Die Globale Mehrheit zieht es vor, den aktuellen Stand der Dinge aufzugeben, nachdem Amerikaner von allen verlangen, der regelbasierten Ordnung statt der des Völkerrechtes zu folgen. Doch ihre Regeln scheinen nur von Gottes Launen, wie wir zu sagen pflegen, abzuhängen.

Als sie es für notwendig erachteten, Serbien um den Kosovo zu berauben, liessen sie dessen Unabhängigkeit ohne jegliches Referendum ausrufen. Sie sagten, dass die Menschen im Kosovo sich auf ihr Recht auf Selbstbestimmung berufen hätten. Einige Jahre später, nachdem die Nazis in Kiew die Macht an sich gerissen hatten, hielten die Menschen auf der Krim ein Referendum ab und entschieden sich für die Wiedervereinigung mit Russland, wobei zahlreiche internationale Beobachter den Wahlvorgang überwachten. Die Amerikaner verurteilten dieses Vorgehen und sagten, es hätte die territoriale Integrität verletzt.

Doch die meisten Menschen aus Afrika, Asien und Lateinamerika, mit denen ich kommuniziere, wissen, worum es geht!

Die Vereinigten Staaten wollen alle von ihrer Rolle als Hegemon überzeugen: Dem darf niemand widersprechen, was immer sie auch anstellen. Folglich liessen die Vereinigten Staaten verlauten, dass es notwendig wäre, Russland auf dem Schlachtfeld eine „strategische Niederlage“ zu bereiten. Sie empfinden uns als existenzielle Bedrohung gegen sich – als Bedrohung ihrer Hegemonie. Falls die Wahrheit sich durchsetzt – und sie wird sich durchsetzen – würden sie dies als eigene Niederlage unter Verlust ihres Ansehens, ihrer Autorität und ihres Prestiges ansehen. Dazu käme, dass viele die Furcht vor ihnen verlören.

Frage: Sie haben meine Frage vorweggenommen. Ich möchte über die „strategische Niederlage“ sprechen, nach welcher sich der Westen so sehr sehnt: Der Westen heute verhält sich wie ein Kind, das mit Streichhölzern spielt. Sucht Russland die Eskalation?

Sergey Lawrow: Wir möchten keine Eskalation. Doch Sie haben Recht: Die [im Westen] spielen.

Eine kindliche Mentalität scheint sie auszuzeichnen, obwohl sie Erwachsene sind, die verantwortungsvolle Positionen einnehmen: Minister, Premierminister, Kanzler, Präsidenten usw.

Seit mehreren Monaten läuft schon die Diskussion, wonach Russland nur drohe und diverse „rote Linien“ setzte, die der Westen immer wieder überschritt, ohne dass etwas passierte. Tatsächlich hat der russische Präsident Wladimir Putin kürzlich in St. Petersburg zu dieser Frage Stellung bezogen:

Falls die Initiativen, die Ukraine mit US-amerikanischen, französischen und britischen Langstreckenraketen zu beliefern und grünes Licht für Angriffe auf jedes Ziel innerhalb Russlands zu geben, verwirklicht werden, bedeutete dies, dass die NATO-Staaten sich im Krieg mit Russland befänden.

Glücklicherweise gibt es in Washington einige vernünftige Menschen, die das realisieren. Die NATO führt Krieg gegen Russland: Aber das ist ein hybrider Krieg, ein Stellvertreterkrieg, den die Ukrainer für sie ausführen. Was die Langstreckenraketensysteme des Westens angeht, so ist jedem klar, dass die Ukrainer nicht in der Lage wären, sie einzusetzen. Nur Spezialisten aus dem Land des Waffenherstellers wären in der Lage die Zieldaten vorzugeben bzw. von Satelliten abzurufen und Flugmissionen einzugeben.

Wenn ich auf die „strategische Niederlage“ auf dem Schlachtfeld zurückkomme, möchte ich hier keine westlichen Politiker zitieren, aber es gibt Leute in den Vereinigten Staaten und in Europa, die ihren Geschichtsunterricht aufmerksam verfolgten und daraus viel gelernt haben:

Napoleon und später Adolf Hitler versuchten, uns eine strategische Niederlage zuzufügen. Beide brachten den größten Teil Europas unter ihr Banner – mit Ländern, die sich bereitwillig unterwarfen, besetzt wurden und ihr Militär samt Armeen zur Verfügung stellten, um von Bonaparte und Adolf Hitler kommandiert zu werden. Beide Feldzüge endeten in einem Desaster.

Auch das ist jedem, der belesen und geschichtsbewusst ist, vollkommen klar!

Heute, genau wie während des Zweiten Weltkriegs, greift uns die von den USA angeführte Koalition, etwa 50 willfährige Länder, an und benutzt das ukrainische Regime, um kämpfen zu lassen – ein unverhohlenes Nazi-Regime, genau wie das von Adolf Hitler.

In einer solchen Situation sollte niemand den Charakter des russischen Volkes vergessen haben. Das sehen wir jetzt an vorderster Front. Versuche, Unruhe zu stiften oder Zwietracht in unserer Gesellschaft zu säen, führen immer zum gegenteiligen Ergebnis. Das Land ist geschlossener denn je und wir sehen keine andere Möglichkeit, als die Nazis niederzuringen, die erneut auf unsere Geschichte, unser Land und unsere Sprache zugreifen.

Frage: Es gibt eine Frage im Zusammenhang mit Hinweisen auf den Einsatz von Atomwaffen durch Russland. Wir kennen die Doktrin der Russischen Föderation in diesem Bereich. Jedes Mal, wenn „roten Linien“ überschritten werden, stellt sich die Frage, wo diese im Zusammenhang mit Atomwaffen wirklich lägen?

Sergey Lawrow: Wir sprechen von „roten Linien“ in der Hoffnung, dass unsere Einschätzungen und Aussagen von klugen Entscheidungsträgern gehört werden. Es wäre einfältig zu sagen, dass wir den roten Knopf drücken werden, falls man morgen nicht täte, was wir verlangten.

Ich bin zuversichtlich, dass die Entscheidungsträger wissen, was wir unter diesen Situationen verstehen:

Niemand will einen Atomkrieg. Das haben wir immer wieder gesagt!

Ich versichere Ihnen, dass wir über Waffen verfügen, deren Einsatz schwerwiegende Folgen für die Meister über das ukrainische Regimes nach sich ziehen würde. Diese Waffen sind verfügbar und in höchster Alarmbereitschaft.

Frage: Ich möchte über den Nahen Osten sprechen – über die Entwicklungen dort und insbesondere über die Beteiligung des Westens. Heute wird viel über die strategische Partnerschaft [Russlands] mit den Iranern gesprochen. In den Nachrichten heißt es, dass Russland Raketen aus dem Iran erhalten hätte und dass Russland seinerseits Nukleartechnologien an dieses Land weitergegeben hätte. Darüber wird geschrieben und gesprochen. Was sagen Sie zu diesen Anschuldigungen?

Sergey Lawrow: Das Gleiche wird über die Demokratische Volksrepublik Korea gesagt – in etwa das Gleiche. Wir interagieren mit dem Iran, Nordkorea oder jedem anderen Land wirtschaftlich, politisch und im militärisch-technischen Bereich ausschließlich im Rahmen des Völkerrechts und verletzen keine unserer internationalen Verpflichtungen. Es ist irrelevant, wenn die Vereinigten Staaten zehn Lügengeschichten pro Tag auftischen und uns aller Todsünden bezichtigen. Oder anders gesagt, es bedeutet nur eines: Sie schätzen Russland nicht als Rivalen auf der internationalen Bühne.

Ich möchte noch einmal betonen, dass wir in unseren Beziehungen zum Iran oder zu jedem anderen Land keine Regeln des Völkerrechts verletzen – auch nicht die, welche militärisch-technische Zusammenarbeit regeln.

Ich glaube, dass der Iran und seine Nachbarn – die arabischen Monarchien und andere arabische Länder – an einer Zusammenarbeit untereinander interessiert sind. Sie gehören derselben Region an und es ist unvermeidlich, dass sie Seite an Seite miteinander leben. Ich begrüße den Prozess, der zwischen Saudi-Arabien und der Islamischen Republik Iran in Gang gekommen ist. Sie haben ihre Beziehungen normalisiert. Auch in vielen anderen Fragen wird der Dialog gefördert. Ich bin zuversichtlich, dass es im Interesse des Irans und seiner arabischen Nachbarn liegt, nachbarschaftliche, normale und gute Beziehungen einzurichten.

Das wird es ermöglichen, eine wirtschaftliche Zusammenarbeit zum Nutzen all dieser Länder zu entwickeln und auf internationaler Ebene effektiver zusammenzuarbeiten, um die Interessen der Länder des globalen Südens und Ostens zu wahren.

Frage: Während des Besuchs von Joe Biden in Saudi-Arabien hieß es, dass China und Russland möglicherweise die Lücke füllen müssten, welche die Vereinigten Staaten in der Region hinterlassen hätten. Wollten Sie das kommentieren? Gibt es dort wirklich ein Vakuum? Wie stehen die Beziehungen Russlands zu den Ländern in dieser Region? Ich möchte auch das Thema des palästinensisch-israelischen Konflikts ansprechen.

Sergey Lawrow: Was die von den USA hinterlassene Lücke betrifft, so sollten wir die letzten 50 bis 70 Jahre betrachten, in denen die USA zahlreiche Ziele lautstark und stolz verkündet hatten, wobei das wichtigste darin bestand, in verschiedenen Regionen der Welt Demokratie einzuführen:

– Nehmen wir Vietnam. Welche Ziele wurden angekündigt? Welche wurden erreicht? Hunderttausende Zivilisten wurden getötet und verbotene Waffen eingesetzt. Die Ziele wurden verfehlt. Sie stiegen in ihre Hubschrauber und machten sich aus dem Staub.

– Sie verbrachten noch mehr Zeit [20 Jahre] in Afghanistan. Sie unternahmen keinerlei Anstrengungen, die Wirtschaft des Landes zu entwickeln. Sie prahlten damit, die terroristische Bedrohung abgestellt zu haben. Am Ende flohen sie. Wir alle haben das Video gesehen, in dem ein Flugzeug Afghanen, die versuchten, mit ihnen zu fliehen, fast zerquetschte. Sie überließen all diejenigen, die mit ihnen zusammengearbeitet hatten, ihrem Schicksal – Tausende und Abertausende von Menschen.

– Oder nehmen wir den Irak. Welche Ziele haben die Amerikaner im Irak erreicht? Jetzt werden sie aufgefordert, das Land zu verlassen. Seit mehr als zwei Jahren erklären die Regierung und das Parlament des Irak, dass sie die Amerikaner nicht mehr brauchen. Dennoch wollen die Amerikaner nicht gehen. Was versuchen sie dort zu erreichen?

– Syrien. Was haben sie in Syrien erreicht?

– Was zwischen Palästina und Israel geschieht, ist schockierend. Experten können sich kaum an eine Tragödie oder humanitäre Katastrophe wie diese erinnern. Ich möchte betonen, dass es bald ein Jahr sein wird. Vor einigen Monaten wurden im Westen Statistiken veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass in den zehn Monaten seit Beginn der israelischen Operation zwanzigmal mehr palästinensische Zivilisten starben als in den zehn Jahren des Krieges in Donbass nach dem Coup d’Etat im Jahr 2014. Im Donbass wurden beide Seiten [an Opfern] mitgezählt: Menschen, die im Donbass leben und Menschen, die in dem vom Kiewer Regime kontrollierten Gebiet geblieben sind: In zehn Monaten [in Gaza] starben zwanzigmal mehr Menschen als in zehn Jahren [im Donbass].

Der Terroranschlag vom 7. Oktober 2023 war empörend. Alle vernünftigen Menschen verurteilen ihn:

Es ist jedoch inakzeptabel, auf ein Verbrechen mit einem anderen Verbrechen zu reagieren, insbesondere mit der verbotenen Methode kollektiver Bestrafung von Zivilisten.

Sie haben die Lücke erwähnt, als Sie über die Politik der USA in Bezug auf die Region sprachen. Als der Terroranschlag am 7. Oktober 2023 stattfand und Israel seine brutale Operation begann, sagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres in seiner Rede vor der Generalversammlung, dass er den Terroranschlag verurteile. Aber das geschah nicht vor einem Vakuum [und historischem Hintergrund]. Er meinte, dass:

… die UN-Beschlüsse zur Gründung eines palästinensischen Staates seit Jahrzehnten nicht umgesetzt wurden. Von den Gebieten, die den palästinensischen Staat hätten bilden sollen, ist fast nichts mehr übriggeblieben.

Schauen Sie sich die Reaktion der israelischen Führung an, als Herr Guterres sagte, dass der Terroranschlag nicht vor einem [historischen] Vakuum stattgefunden habe. Der Ständige Vertreter Israels bei den Vereinten Nationen in New York – der zu diesem Zeitpunkt diese Position innehatte – geriet in Rage. Er forderte, dass Herr Guterres von seinem Posten zu entlassen wäre.

Straflosigkeit ist eine schädliche Qualität. Wir haben unseren israelischen Kollegen oft gesagt, dass die Sowjetunion, unser Land, mehr als jeder andere in diesem Land getan hat, um Juden zu retten und diejenigen zu besiegen, die den Holocaust entfesselten:

Im Holocaust sind nicht nur Juden umgekommen, sondern auch eine große Anzahl von Russen, Weißrussen, Ukrainern, Kasachen und andere Völker, die auf dem Gebiet des heutigen Russlands oder auf dem Gebiet der Sowjetunion lebten, haben ihr Leben verloren.

Wenn einige der Offiziellen ihre Handlungen damit rechtfertigen, dass sie – das jüdische Volk – Opfer des Holocaust gewesen wären und ihnen daher vergeben werden kann, ist dies ein beunruhigender Trend: Es ist ein Zeichen für den für Hitlerdeutschland und seine Ideologie charakteristischen Exzeptionalismus.

Ich habe viele Freunde in Israel. Die überwiegende Mehrheit von ihnen versteht, dass die Frage eines palästinensischen Staates gelöst werden muss und dass die Unterdrückung der natürlichen Rechte des palästinensischen Volkes inakzeptabel sei.

Frage: Was denkt Russland über die demokratischen Prozesse in den Vereinigten Staaten und Attentatsversuche auf Donald Trump, die in direktem Zusammenhang mit der Ukraine stehen, wenn man vom „Export der Demokratie“ – wie die Amerikaner sagen – sprechen möchte?

Sergey Lawrow: Die aktuellen Entwicklungen in den Vereinigten Staaten sind Ausdruck ihrer „Exklusivität“ und ihres Superioritätskomplexes, den wir gerade im Zusammenhang mit der US-Politik im Nahen Osten und der Unterstützung Washingtons für die Verstöße der israelischen Behörden gegen alle Bestimmungen des humanitären Völkerrechts erwähnten.

Die Demokratie nach amerikanischem Vorbild ist ihre Erfindung. Wenn einem dieses System von Staatsmacht zusagt, bei dem der Wahlsieg nicht dem Kandidaten zufällt, für den die Mehrheit der Menschen gestimmt hatte, sondern dem anderen Kandidaten, dann sollen sie es doch haben, doch andere Nationen in Ruhe lassen.

Ich erinnere mich an ein Gespräch mit der damaligen US-Außenministerin Condoleezza Rice, die unser Wahlverfahren kritisierte. Ich antwortete, dass die Wahlen in den Vereinigten Staaten kein direkter, sondern ein zweistufiger Prozess seien. So kann es vorkommen, dass ein Kandidat, der nur die Stimmen einer Minderheit erhielt, ins Weiße Haus einzöge. Sie sagte, dass man sich dessen bewusst sei, dass dies aber nicht unser Problem wäre und dass sie sich selbst darum kümmern würden. Wäre es nicht angebracht, dieselbe Logik auch auf andere Länder anzuwenden?

Einige Länder, zum Beispiel am Persischen Golf, sind mit ihrer Monarchie zufrieden: Warum sollte es jemanden kümmern, nachdem die Menschen mit ihrem Leben zufrieden sind? China hat ein anderes Regierungssystem und dasselbe gilt für Russland.

Wenn die Vereinigten Staaten sagen, dass sie für Demokratie kämpfen, täuschen sie die Welt. Sie kämpfen dafür, Menschen an die Macht zu bringen, die den Amerikanern zu Willen sind. Das ist alles. Sie tun nichts anderes.

Ich denke, dass amerikanische Politiker, falls man sie ansprechen würde, neben dem Export ihres Demokratiemodells in die ganze Welt auch über die Demokratisierung in internationalen Beziehungen zu sprechen, sich dieser Diskussion verweigern. Sie werden Ihnen sagen, dass internationale Angelegenheiten auf einer „regelbasierten Ordnung“ beruhten. Die Demokratie, wie sie in der UN-Charta festgelegt ist, basiert jedoch auf der souveränen Gleichheit der Staaten.

Nehmen wir eine beliebige Krise, in welcher die Vereinigten Staaten nach oder sogar vor der Gründung der UNO verwickelt waren. Die US-Außenpolitik hat das Prinzip der souveränen Gleichheit der Staaten nie respektiert.

Deshalb sage ich Amerikanern, dass sie dieses Prinzip auch auf andere Länder anwenden sollten, seit Condoleezza Rice mir sagte, dass es ihr System sei und wir sie in Ruhe lassen sollten. Sie haben ein anderes System und wollen in Ruhe gelassen werden. Gleichwohl sollte man sich auch nicht in Angelegenheiten der anderen einmischen.

Frage: Einige sagen, dass die Welt Donald Trump für die nächsten vier Jahre im Weißen Haus benötige, da dies der Welt zugutekäme. Präsident Putin hat kürzlich einen Witz über die US-Wahlen gemacht: Er sagte, dass Russland Kamala Harris unterstütze. Wie passt Russland seine Politik an den zukünftigen US-Präsidenten an? Wie sehr würde sich diese ändern?

Sergey Lawrow: Das war ein Witz. Präsident Putin hat einen guten Sinn für Humor. Er macht oft Witze in seinen Erklärungen und Interviews.

Ich sehe keine längerfristigen Unterschiede in unserer Haltung zu den aktuellen oder früheren Wahlen in den Vereinigten Staaten, weil sie vom berüchtigten „Tiefen Staat“ bestimmt werden.

US-Präsident Joe Biden ist in einem körperlichen Zustand, der ihn schon seit geraumer Zeit daran hindert, sein Land zu führen. Aber das Land lässt die „Zahnräder“ weiter rotieren:

– Es lässt Militäreinsätze in Vertretung durch das ukrainische Regime in anderen Teilen der Welt fortsetzen.

– Es blockiert weiterhin alle Resolutionen des UN-Sicherheitsrats, die einen Waffenstillstand in Gaza und im Westjordanland fordern.

Die „Maschine“ dreht sich weiter und ist bereit, mit allen Rivalen fertig zu werden, die jemals Amerikas Hegemonie bedrohen wollten.

Die Amerikaner drängen darauf, China zur Hauptbedrohung für ihr Land zu erklären. Sie haben viele Sanktionen gegen die Volksrepublik China erlassen [doch nicht so viele wie gegen Russland]. Sie unterbinden die Kanäle, die moderne Technologien nach China liessen, um die Entwicklung von Sektoren zu verlangsamen. So wird China selbst Technologien entwickeln, doch das kann etwas dauern.

Was unternimmt man im Westen in Bezug auf chinesische Exporte, wie vor allem Elektroautos, Batterien oder andere Waren? Sie führen in Europa und den Vereinigten Staaten Zölle über 100 Prozent ein. Während Präsident Xi Jinping Frankreich besuchte, kam die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, nach Paris und erklärte öffentlich, dass sie Zölle von 100% auf chinesische Elektroautos verhängen lassen wolle, weil die Fahrzeuge zu billig wären, was europäische Hersteller beeinträchtigen würde. Wo bleibt da besagter fairer Wettbewerb, den der Westen vormals als oberstes Prinzip propagierte? Wo bleibt die Unverletzlichkeit des Eigentums und vieles andere mehr? All dies gehört nun der Vergangenheit an.

Ich mache mir keine Illusionen über den US-Präsidenten. [Als Donald Trump Präsident war] hatte er mehrere Treffen mit Wladimir Putin. Ich wurde auch ein paar Mal im Weißen Haus empfangen. Er war freundlich. Doch die Trump-Regierung hat regelmäßig und konsequent Sanktionen gegen die Russische Föderation verhängt, und diese Sanktionen waren ziemlich schwerwiegend.

Schließlich kamen wir zu dem Schluss, dass Autarkie die beste Option sei:

Wir werden unsere Hoffnungen nie wieder auf die Ankunft eines „Guten“ im Weißen Haus oder einer anderen westlichen Hauptstadt richten, der uns dabei helfen könnte, die Dinge in unserem Land in Ordnung zu bringen.

Frage: Wir haben unser Gespräch mit der Erwähnung zur Bedeutung des afrikanischen Kontinents begonnen. Russland hat dort durch die Zusammenarbeit, auch im militärischen Bereich, mit einer Reihe von Ländern gewisse Erfolge erzielt. Wie sieht Russland seine Rolle in dieser Region?

Sergey Lawrow: Wir haben diese Rolle jahrzehntelang übernommen, indem wir den Kampf der afrikanischen Völker in Bezug auf Unabhängigkeit, Ablegen des kolonialen Jochs und Beendigung der Apartheidpolitik aktiv unterstützten, wie ich schon erwähnte. Die afrikanischen Nationen mit ihren Staats- und Regierungschefs schätzen unseren Beitrag mit Bemühungen zum Aufbau einer besseren Welt und zur Absicherung von Gleichberechtigung. Wir sehen, dass die jüngeren Generationen von Afrikanern dazu erzogen werden, unsere gemeinsame Geschichte zu respektieren.

Wir haben nie einseitigen Nutzen aus unseren Beziehungen mit afrikanischen Ländern gezogen. Sehen Sie sich die vielen Industrieanlagen an, welche die Sowjetunion in der Arabischen Republik Ägypten gebaut hat. Heute sind diese Anlagen das Rückgrat der Wirtschaft und Industrie des Landes. Derzeit bauen wir ein Kernkraftwerk und errichten ein russisches Industriegebiet im Gebiet des Suezkanals. Wir haben dies am 16. September 2024 besprochen, nachdem der ägyptische Außenminister Badr Abdelatty zu einem Besuch in die Russische Föderation kam.

Als die Sowjetunion Beziehungen zu anderen afrikanischen Ländern einrichtete, trug sie stets zur Entwicklung von Grundlagen für souveräne Wirtschaften und zur Schaffung von Bildungssystemen bei. Jedes Jahr studieren weiterhin Zehntausende Afrikaner an russischen Universitäten. Die betreffenden Länder haben Vereinigungen von Absolventen sowjetischer und russischer Universitäten gegründet.

Unser gemeinsames historisches Erbe ist die Grundlage für das derzeitige Niveau der Freundschaft und der für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit. Die Russische Föderation war nach dem Zerfall der Sowjetunion sowohl in sozialer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht nicht in bester Verfassung. Zu dieser Zeit widmeten wir dem Ausbau unserer Zusammenarbeit mit afrikanischen Freunden viel weniger Aufmerksamkeit. Nach Wiederherstellung unserer Wirtschaft und Normalisierung des Lebens unseres Staates und der Gesellschaft haben wir über die letzten 15 Jahre diese Beziehungen weiter ausgebaut.

Bisher haben zwei Russland-Afrika-Gipfel stattgefunden – 2019 in Sotschi und 2023 in St. Petersburg. Im November 2024 wird Sotschi gemäß einem Beschluss vom Gipfel des Jahres 2023 Gastgeber des ersten Treffens der Außenminister Russlands und Afrikas sein. Zusammen mit unseren afrikanischen Kollegen planen wir, zwei oder drei Jahre später regelmäßige Gipfeltreffen auf dem afrikanischen Kontinent abzuhalten.

Wir haben ein vollgepacktes Programm. Die Kommission der Afrikanischen Union und die Regierung der Russischen Föderation haben einen Aktionsplan bis Ende 2026 zusammengestellt. Er umfasst alle Bereiche unserer Zusammenarbeit, einschließlich Wirtschaft und Investitionen sowie den sozialen Bereich, Bildung und kulturellen Austausch. Wir sehen, dass unsere afrikanischen Freunde an einer erweiterten Zusammenarbeit auf gegenseitiger Basis aufrichtig interessiert sind.

