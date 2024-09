10 000 powodzi w 1342 r.: Zielone fałszywe straszenie klimatem – (Zielone) uszczelnianie gleby (wideo)

10.Tausend-"Magdalenen"-Hochwasser 1342

„Wiener Zeitung” nie może w to uwierzyć: że po pięciu długich latach Austriacy przejrzeli na oczy w kwestii zielonej transgendy i migracyjnego szaleństwa. I dlaczego Austriacy – pomimo fali upałów i powodzi – nie głosują na jedyną partię, która – jako sekta końca świata – sprzeciwia się zmianom klimatycznym.

„Jeśli postawisz na zmiany klimatu, przegrasz wybory”.

W rzeczywistości jednak Zielonym chodzi o manię kontroli: a więc dziennikarz „WZ” panikę klimatyczną pokłada w niemal orwellowskiej nadziei: że brutalne doświadczenia z austriackim reżimem Covid…

… „nadal może nam pomóc przezwyciężyć zmiany klimatyczne. Ponieważ tylko razem możemy przezwyciężyć kryzys klimatyczny”.

Prosta podstawowa kalkulacja obaliłaby, w jaki sposób ma to działać w przypadku mini-ludności liczącej 10 milionów w porównaniu z populacją świata wynoszącą 8 miliardów.

„W 2018 r. emisje gazów cieplarnianych w Austrii wyniosły 79,0 mln ton ekwiwalentu dwutlenku węgla (CO2).” Udział Austrii w globalnym śladzie CO2 wynosi zatem około 0,22%. (DonauUni)

W 2022, statystyki pokazują: Chiny: 30.+.68% – Niemcy: 1.79%.

Masochistyczny nastrój katastrofy klimatycznej

„Noc po nocy upał utrzymywał się nad nami, bez perspektyw na ochłodzenie. W centrum Wiednia zmierzono ponad 50 tropikalnych nocy z temperaturami powyżej 20 stopni… Zaledwie kilka dni później cała Dolna Austria została ogłoszona obszarem klęski żywiołowej z powodu utrzymujących się ulewnych deszczy i gwałtownych burz?” (WZ)

Po raz kolejny lewicowo-zielony dziennikarz ekologiczny Bernd Vasari zadaje sobie pytanie w niemal groteskowy sposób:

„Gdzie są środki mające na celu ograniczenie zmian klimatycznych?”.

Najwyraźniej nadal nie zdaje sobie sprawy, jak małe i nieistotne są Austria i Niemcy w globalnych statystykach emisji CO2?

Na cenzurowanym: Konsumpcja ziemi, budowanie w strefach zalewowych

Lewicowy dziennikarz systemowy nie pyta o to, dlaczego Austria jest liderem UE w zużyciu gruntów i uszczelnianiu gleby. I dlaczego ludzie nadal z radością budują w czerwonych i żółtych strefach zalewowych, jakby nie było jutra, w całym kraju. Jako najwyższy organ budowlany, zezwolenia na to są wydawane przez całkowicie przeciążonych federalistycznych burmistrzów austriackich partii systemowych.

„Katastrofalna zapominalność”

W tym kontekście przypomina się tysiącletnia powódź z 2002 r., kiedy to ówczesny kanclerz ÖVP Schüssel i jego wicekanclerz FPÖ Riess-Passer obiecali przed kamerami położyć kres wspomnianej wyżej nadmiernej eksploatacji gleby.

Ale stało się dokładnie odwrotnie. I choć fakty te są dobrze znane, rzadko mówi się o nich w tak drastyczny sposób:

„Brakuje buforów przeciwpowodziowych – Powodzie: Wyręczają nas nieskrępowani spekulanci”. (Krone)

Do 2022 roku 5 648 kilometrów kwadratowych w całej Austrii zostało przeznaczonych pod zabudowę (i w większości zabudowanych) – 6,7 procent powierzchni kraju i 17,3 procent stałego obszaru osadniczego.

Każdego dnia zabudowywanych jest do 13 hektarów, w 2022 roku łącznie 4 755 hektarów, 42 kilometry kwadratowe rocznie – więcej niż powierzchnia jeziora Attersee. Austria jest jednym z europejskich liderów, jeśli chodzi o budowę w wzmiarze 17 boisk piłkarskich dziennie. (Standard) Ogólnie rzecz biorąc, obszary silnie zurbanizowane wzrosły pięciokrotnie od 1975 roku. (ORF)

Z 14,1 metrami dróg na mieszkańca, Austria znacznie wyprzedza Niemcy i Szwajcarię z „tylko” niecałymi 10 metrami na mieszkańca. Na jednego mieszkańca przypada również 1,55 metra kwadratowego powierzchni handlowej – trzecie miejsce w Europie za Belgią i Holandią.

Ale także drastycznie: Z powodu Alp, tylko około 37% obszaru mogą być wykorzystywane do celów rolniczych lub osadniczych.

Ogólnie rzecz biorąc, obszary zurbanizowane wzrosły od 2000 o 32%, a populacja wzrosła tylko o 13,8% w tym samym okresie. Tylko 7% Austrii jest obecnie uważane za „w dużej mierze dziewicze”. Mała, górzysta Austria jest zatem światowym liderem pod względem rozrastania się miast, co oznacza, że powierzchnia osadnicza na mieszkańca zajmuje dziewiąte miejsce (WWF).

Jeden z powodów katastrof powodzi, to fakt, że rzeki zostały zabetonowane: Co 900 metrów znajduje się tama. W sumie w kraju znajduje się ponad 5 200 elektrowni wodnych. Na całym Dunaju na Węgrzech nie ma ani jednej. Dlatego powodzi tutaj mają przestrzeń do rozprzestrzeniania się bez katastrofalnych efektów, które widzimy w Austrii. (zobacz filmy porównawcze poniżej)

Odkrycia naukowe przeciwko teorii paniki klimatycznej

Rzadki artykuł w „Krone” w związku z obecnymi ekstremalnymi opadami postrzega zmianę klimatu (tylko) jako „czynnik przyczyniający się” – jak ujmuje to Douglas Maraun (szef regionalnej grupy badawczej ds. klimatu w Wegener Centre for Climate and Global Change w Grazu). (Krone)

Prawdą jest, że …

… „w obecnym przypadku … sytuacja pogodowa … nad Europą Środkową zmagazynowała więcej wilgoci” „niż być może (!) 50 lat temu”.

Ale zimne powietrze również się do tego przyczyniło. A ekspert zauważają:

… „ocieplenie Morza Śródziemnego jest (tylko) częściowo spowodowane zmianami klimatu”.

Groteska: „Zmiana klimatu przynosi pełne efekty dzięki czystszemu (!) powietrzu”.

Spowodowane…

… „przez znacznie czystsze powietrze nad Europą … z powodu bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących zanieczyszczeń w transporcie morskim”.

Oznacza to, że mniej światła słonecznego jest rozpraszane z powrotem w przestrzeń kosmiczną. To powoduje jeszcze większe nagrzewanie. – Aha!

Klimatolog Maraun mówi nawet o

… „Zagadce wokół powodów fal upałów”…

…w ciągu ostatnich dwóch lub trzech lat. Wynika to z faktu, że opady są generalnie bardzo zależne od naturalnych fluktuacji.

Ale przynajmniej są jeszcze krytyczni naukowcy, którzy trzeźwo kontrują nawet sugestywne pytania ze słynnego zielonego „Standard” – tacy jak meteorolog Clemens Biermair z „Geosphere Austria”. Powołuje się on na tak zwane ekstremalne warunki pogodowe „Vb” (pięć b), które są typowe dla Europy Środkowo-Wschodniej i – historycznie – zawsze takie były: Genueński obszar niskiego ciśnienia, który następnie przemieszcza się nad wschodnią krawędzią Alp w kierunku Polski.

Ponieważ jednak tym razem pozostał on nieruchomy, praktycznie cały deszcz, który normalnie pada w połowie Europy, spadł w Dolnej Austrii.

Odpowiedź Biermaiera na sugestywne pytanie, czy wszystko jest powiązane z rekordowymi temperaturami w basenie Morza Śródziemnego, jest naukowo chłodna:

„Niestety, rozpowszechnia się tu wiele nieprawdziwych informacji. To, czego obecnie doświadczamy, nie ma nic wspólnego ze wschodnią częścią Morza Śródziemnego. To obszar niskiego ciśnienia, który rozwija się właśnie tutaj… To błędne przekonanie, że wilgoć jest transportowana tak daleko. Niewielka odległość, na jaką układ niskiego ciśnienia przemieszcza się nad północnym Adriatykiem, nie wystarcza do przetransportowania tak dużej ilości wilgoci do atmosfery. Te opady… powstają w szczególności tutaj”.

Biermair stanowczo zaprzecza intencjom „Standardu”:

„Nie można tego stwierdzić na podstawie pojedynczego zdarzenia”.

Niezliczone historyczne katastrofy powodziowe w Europie

Na przykład powódź w Magdalen w lipcu 1342 r. (prawie 700 lat temu!) – prawdopodobnie najgorsza powódź w całym drugim tysiącleciu w śródlądowej Europie Środkowej. („Die Zeit”) Prawdopodobnie wywołana przez warunki pogodowe „VB”, takie jak powódź na Odrze w 1997 roku lub te w Europie Środkowej w 2002 i 2013 roku.

Mówi się, że maksima wyładowań w Magdalenie odpowiadały statystycznemu okresowi powtarzalności wynoszącemu 10 000 lat. W samym regionie Dunaju zginęło ponad 6000 osób. Ślady powodzi na żelaznej kładce we Frankfurcie nad Menem. Górny znak to szacunkowa wartość dla 1342 roku.

Interesujące jest również powiązanie ze średniowiecznym wylesianiem w XIV wieku w celu pozyskania drewna opałowego i gruntów ornych: mówi się, że w Taunus diszło do masowego rozerwania wąwozów. Niewyobrażalna masa zerodowanego materiału glebowego wyniosła około 13 miliardów ton. (zobacz: Bork, Piorr: „Zintegrowane koncepcje ochrony środkowoeuropejskich krajobrazów…”). W normalnych warunkach pogodowych odpowiada to wartości 2000 lat.

Absurd: zielony fetysz siły kątowej powoduje gwałtowne powodzie

Jednak zielona ideologia klimatyczna spowodowała dokładnie to samo na przykład w niemieckim Reinhardswald. Na początku sierpnia w ciągu kilku godzin spadło tam do 150 litrów deszczu na metr kwadratowy. Spowodowało to niszczycielskie osunięcia ziemi i znaczne szkody materialne. Częściowo odpowiedzialne: leśnictwo i pozbawione skrupułów wylesianie dla zielonego fetyszu turbin wiatrowych, (focus)

Turbiny wiatrowe o wysokości 241 metrów będą wystawać zza zamku Śpiącej Królewny w Sababurgu, jak pokazano na tej wizualizacji. Zamek otoczony ciernistymi żywopłotami zainspirował braci Grimm do napisania baśni (Zdjęcie: rettet-den-reinhardswald.de)

„Śpiąca Królewna nie żyje. Roszpunka ucieka. Ponieważ niemiecki bajkowy las umiera. Harwestery wyrwały dziury w jednym z największych ciągłych lasów mieszanych w Niemczech. Drzewożerne maszyny przegryzają czternaście kilometrów szerokich na autostradę dróg budowlanych przez las Reinhardswald w północnej Hesji, aby można było postawić 241-metrowe monstrualne turbiny wiatrowe!” (BILD)

W rzeczywistości zielona kultura i niszczyciele krajobrazu w ogóle nie troszczą się o klimat, przyrodę i ochronę środowiska: mają obsesję na punkcie władzy pod pozorem ekologii.

Historycznie rzecz biorąc, powodzie występowały również w zimnych okresach – 1473: mega susza

Uderzające jest to, że wiele z tych katastrof powodziowych miało miejsce w zimnych okresach z zimnymi i mokrymi latami.

Postmodernistyczni panikarze klimatyczni zostali również niemile zaskoczeni prawdopodobnie największą suszą ostatnich 2000 lat w 1473 roku.

Warto również wspomnieć o środkowoeuropejskiej powodzi z lipca – sierpnia 1501 r. na niemieckim (alpejskim) pogórzu, w środkowych Niemczech, w austriackim regionie Dunaju i w czeskich Czechach. Katastrofa w regionie górnego Dunaju przeszła do historii jako „Himmelfahrtsgieß” – jedna z najpoważniejszych powodzi drugiego tysiąclecia.

Jednak żadna z tych anomalii powodziowych nie była odosobnionym wydarzeniem – takim jak powodzie Dunaju w czerwcu i sierpniu 1210 r. (dla porównania, patrz tabela poniżej) Katastrofalne klastry zdarzeń zostały zarejestrowane z austriackiego miasta Wels nad rzeką Traun: Listopad 1489, maj 1492, maj i czerwiec 1497, jeszcze poważniejsze czerwiec 1499, 1501, wrzesień 1503, sierpień 1508 i ponownie sierpień 1520.

Klaster zdarzeń z lat 1570-1600 jest ponownie nieprzyjemny dla postmodernistycznych panik klimatycznych, zwłaszcza w okresie ochłodzenia klimatu w późnym średniowieczu i na początku Małej Epoki Lodowej do połowy XIX wieku. (Zobacz też: Lista najważniejszych zjawisk pogodowych w Europie)

Porównanie rozrostu miast i powodzi w Austrii i na Węgrzech

Porównanie poniższych nagrań wideo z obszarów zalanych na Węgrzech i w Austrii jest uderzające: W Austrii na zalanych terenach znajduje się niezliczona ilość nowych budynków prywatnych i komercyjnych. Na Węgrzech powódź nie spowodowała prawie żadnych szkód, ponieważ obszary osadnicze są zwarte i utrzymywane poza równiną zalewową Dunaju. Węgrzy to tradycyjny naród, który żyje z naturą, a nie wbrew niej.

Niemniej jednak austriaccy burmistrzowie prowincji pozostają uparcie nieprzekonani nawet pomimo tej katastrofalnej powodzi: ponieważ na południu St. Pölten – wierzcie lub nie – nadal ma powstać mega magazyn żywności koncernu REWE, o wielkości 20 boisk piłkarskich i w środku tegorocznego zalanego obszaru odwadniającego.

Reakcja SPÖ burmistrza St. Pölten, Matthiasa Stadlera, jest niewiarygodna. Ponieważ chce on przeforsować projekt dla firmy spożywczej kosztem ogółu społeczeństwa:

„Planuje się tam teraz ochronę przeciwpowodziową. Oznacza to, że po raz pierwszy dzielnica Spratzern-Süd będzie miała ochronę, której wcześniej nie miała”. (ORF)

Nawet obudzony ORF jest zrezygnowany:

„Niemniej jednak wielu mieszkańców obawia się, że rosnące uszczelnienie gleby w połączeniu ze zmianami klimatycznymi wkrótce nie pozostawi miejsca na wodę”. (ORF)

Jest jeszcze coś, co służy zniekształceniu konsumpcyjnych, zaniedbanych pokoleń: ponieważ nieodpowiedzialne budowanie w strefach zalewowych doprowadziło również do niezmierzonego wzrostu szkód – w połączeniu z niebotycznym wzrostem dobrobytu.

