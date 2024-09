Die neue Macht der KI – Gedanken lesen und Lügen erkennen

Bild: SpringerLink

Nunmehr haben Forscher ein neues KI-System entwickelt, das Gehirnaktivitäten in einen kontinuierlichen Textstrom übersetzen kann.

All die ist somit ohne chirurgische Implantate oder etwaige vorgeschriebene Wörter möglich gemacht worden. Wie also funktioniert nun ein solcher semantischer Decoder ?

Gedanken lesen und Lügen erkennen durch KI

Es begann vor rund 100 Jahren als ein Psychiater aus Jena zum ersten Mal die elektrische Aktivität des menschlichen Gehirns aufgezeichnet hatte und damit den Grundstein für moderne Hirnimplantate legte. Dem Psychiater Hans Berger gelang somit am 6. Juli 1924 die erste Elektroenzephalografie (EEG). Dieses Verfahren hatte nicht nur unser Verständnis des Gehirns revolutioniert, sondern dadurch auch zahlreiche klinische Anwendungen ermöglicht. Beispielsweise bei der Diagnose von Epilepsie und ADHS. Dank der rasanten Fortschritte in der Künstlichen Intelligenz (KI) schreitet die Entwicklung derzeit noch rasanter voran. Es könnte also sehr bald möglich sein sogar Gedanken zu lesen, wie auch ingenieur.de berichten konnte.

Dies war bislang nur aus Science-Fiction-Filmen bekannt und löst wohl bei den Meisten „erschreckend Visionen“ aus. Künstliche Intelligenz hat nun in den letzten Monaten gezeigt, dass sie dazu fähig ist, menschenähnlich zu schreiben, beeindruckende Bilder und Videos zu erstellen sowie Musik zu produzieren, die auch bereits die Musikindustrie aufmischt. Jetzt geht man auf diesem „gefährlichen“ Weg also bedenkenlos oder vielmehr“ ganz zielgerichtet“ in Richtung des Gedanken Lesens. Wie weit ist da wohl noch der Schritt hin zur gezielten Gedanken-Kontrolle?

KI-Entzifferung von EEG-Signalen

Mit Hilfe Künstlicher Intelligenz könnten in Zukunft charakteristische EEG-Linien vorgefiltert werden, die anschließend überprüft werden könnten. Die EEG-Signale, mit ihren Hunderten und Tausenden von Wellen, bieten zahlreiche Analysemöglichkeiten, die künftig durch KI ausgewertet werden könnten. „Vom Gedankenlesen sind wir noch entfernt. Aber ich glaube schon, dass man in den nächsten Jahren erkennen kann, ob jemand lügt oder nicht.“, erklärte der Leiter des Epilepsie-Zentrums am Klinikum der Universität München, Jan Rémi.

Der EEG-Forscher Gyula Kovács von der Universität Jena meinte, dass der Einzug der KI die wichtigste Entwicklung der letzten Jahre für die Analyse von EEG-Daten sei. Seiner Ansicht nach ließen sich dadurch bestimmte Teile des Bewusstseins sichtbar machen, was früher absolut unmöglich gewesen sei. Beispielsweise könne man nachverfolgen, ob jemand eine Serie gesehen habe oder ob jemand einen Menschen wiedererkenne. Er betonte jedoch, dass man auch die ethische Frage stellen müsse, wie weit man diese Technik überhaupt anwenden wolle. Die jüngste Vergangenheit hatte uns allerdings „schmerzlich“ gelehrt, dass die Medizin sich kontinuierlich von „generell ethischen“ wie auch medizinethischen Fragen zu entfernen gewillt ist, sobald der Profit dabei im Vordergrund steht.