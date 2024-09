240.000 illegale Einwanderer unter dem Deckmantel Asyl hat Schwarz-Grün seit 2020 ins Land gelassen, rund 185.000 davon allein unter ÖVP-Innenminister Karner. Die Massenzuwanderung floriert unter einem ÖVP-Kanzler Nehammer. Ein regelrechtes Asylchaos ist die Folge. Auch auf die EU kann man sich nicht verlassen, denn auch dort funktioniert in Sachen Asyl rein gar nichts. Was es jetzt dringend braucht, wird in dieser Pressekonferenz näher erläutert.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.