Bill Gates: Droht „Pandemie“ oder Weltkrieg?

Bill Gates lässt in einem Interview mit CNBC wissen, die Welt stehe vor zwei Optionen: Noch eine Pandemie (incl. Impfung) oder ein weiterer großer Weltkrieg. Beides kann die Überbevölkerung, die das größte Problem für den Klimawandel sei, stoppen. Bleibt nur die quälende Frage, ob er in Rüstung oder neue Impfungen investieren soll.

Von DAVID BERGER | Es gibt einige Fragen, die selbst dem milliardenschweren selbst ernannten Philanthropen und Unternehmer Bill Gates feuchte Träume verursachen. Wird es eine weitere Pandemie geben? Werden die globalen Spannungen einen Siedepunkt erreichen und einen globalen Krieg auslösen? Was wird uns dieser Katastrophe näher bringen, die Voraussetzung für den „great reset“ ist?

Chaos und Unruhen

Gates zeigt sich zwar ausgesprochen optimistisch, was die künstliche Intelligenz und die Ausrottung tödlicher Krankheiten wie der Kinderlähmung angeht, aber das dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass es entweder zu einem globalen Krieg oder zu einer weiteren globalen Pandemie kommen wird.

Er verweist dabei auf „viele Unruhen“ in der Welt, die „einen großen Krieg“ auslösen könnten. Aber selbst wenn dieser Konflikt vermieden wird, „dann wird es eine weitere Pandemie geben, höchstwahrscheinlich in den nächsten 25 Jahren“, so Gates gegenüber CNBC.

Totale Zensur der Impfkritiker

Die USA hätten noch lange nicht extrem genug auf die Covid-Pandemie reagiert: „Das Land, von dem die Welt erwartete, dass es die Führung übernimmt und ein Vorbild ist, hat diese Erwartungen nicht erfüllt. Obwohl einige Lehren aus der Coronavirus-Pandemie gezogen wurden, ist dies leider weit weniger, als ich erwartet hätte“.

Offensichtlich reichte Gates die Zensur im Hinblick auf Covid 19 und die „Impfung“, wie sie Zuckerberg auf Geheiß des FBI und der Biden-Mafia praktizieren ließ, noch nicht aus. Kürzlich hatte Gates vorgeschlagen, Impfkritik in den sozialen Netzwerken in Zukunft in Echtzeit mittels künstlicher Intelligenz löschen und so gar nicht erst aufkommen zu lassen. Auch die Idee einer „elektronischen Tätowierung“, die er in der Pandemie durchzusetzen hoffte, gelang ihm bisher nicht.

In Rüstung oder Impfung investieren?

Der genial Wolfgang Wodarg dazu: „Es sieht so aus, als könne er sich nicht entscheiden, ob er in Biotech oder in Rüstung investieren soll. Mach endlich Schluss, du hast doch genug!“ Und einer der Kommentatoren auf X dazu: „Es gibt eben Menschen, denen es nicht reicht, dass sie Erfolg und es gut haben – die Anderen müssen es auch schlecht haben und ihre Kinder im Schützengraben oder an der Impfung sterben sehen“.

Schon 2021 warnte Kardinal Müller angesichts des Engagements Gates in der Plandemie vor einer Ideologie-Elite, die ihre Vorstellungen gesetzlich kodifizieren will. Die amerikanischen Supermilliardäre würden nach der Corona-Krise versuchen, über ihre Stiftungen und den Great Reset, ihr dürftiges Menschenbild und ihre ökonomisch beschränkte Weltanschauung der ganzen Welt überzustülpen. Das, was man da derzeit sehe, sei „einfach nur Barbarei, geistiger Vandalismus, die Nachahmung der totalitären Regime des 20. Jahrhunderts im Stil von Orwells Alpträumen.“

Gates ist derzeit einer von 17 Angeklagten im Projekt „COVID-19: The Great Reset“: Sieben Impfgeschädigte fordern vor einem Gericht in den Niederlanden Gerechtigkeit für die ihnen durch die Impfung zugefügten Schäden. Einer von ihnen ist inzwischen verstorben.

Dieser Beitrag erschien auf PHILOSPHIA PERENNIS, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.